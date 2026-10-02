Νέα δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Χάλι Μπέρι και τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, με επίκεντρο τον 12χρονο γιο τους, Μάσεο. Ο Γάλλος ηθοποιός κατέθεσε αίτημα για προσωρινό περιοριστικό μέτρο και ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, καταγγέλλοντας ότι η Μπέρι το κακοποίησε σωματικά. Από την πλευρά της, η ηθοποιός απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνα Μπεκ, η οποία τις χαρακτηρίζει «εντελώς αβάσιμες και σκόπιμα παραπλανητικές».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται διεθνή δημοσιεύματα, ο Μαρτίνεζ αναφέρεται σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της Μπέρι. Όπως υποστηρίζει στην αίτησή του, κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας μεταξύ μητέρας και γιου, η ηθοποιός επιτέθηκε στον Μάσεο, τον έπιασε από τον λαιμό και φέρεται να τον έσφιξε. Ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά μεταφέρει στην κατάθεσή του όσα, όπως αναφέρει, του περιέγραψε αργότερα ο γιος του.

Κατά τον ισχυρισμό του Μαρτίνεζ, ο Μάσεο επικοινώνησε μαζί του εκείνο το βράδυ και του ζήτησε να πάει να τον παραλάβει. Ακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες και μηνύματα, μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα. Όταν ο Μαρτίνεζ έφτασε στο σπίτι, ο Μάσεο φέρεται να έφυγε μαζί με τον σύντροφο της Μπέρι, μουσικό Van Hunt, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεση, τον βοήθησε να συγκεντρώσει τα προσωπικά του αντικείμενα και τα ρούχα του.

Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη διαμάχη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Στην αίτησή του κάνει λόγο για προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ της Μπέρι και του γιου τους, τις οποίες περιγράφει ως περιστατικά σωματικής, λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης. Ισχυρίζεται ακόμη ότι ορισμένες από τις προηγούμενες σωματικές επαφές παρουσιάζονταν από την ηθοποιό ως παιχνίδι.

Halle Berry’s son pleaded for dad to pick him up in private texts after she allegedly choked him: ‘Please come’ https://t.co/sylrZaHmF4 pic.twitter.com/aTdnXHqoru — New York Post (@nypost) October 1, 2026

Στα έγγραφα γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά στην εκπαίδευση της Μπέρι στις πολεμικές τέχνες. Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι στο παρελθόν εκείνη χρησιμοποιούσε λαβές στον Μάσεο και του ζητούσε να «χτυπήσει» ως ένδειξη ότι παραδινόταν. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αίτηση του Μαρτίνεζ και δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Σύμφωνα με την εκδοχή του πρώην συζύγου της, η Μπέρι είχε εκφράσει παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για τη σχέση με τον γιο της, υποστηρίζοντας ότι δεν την αντιμετωπίζει με τον απαιτούμενο σεβασμό και ότι αισθάνεται πως δεν έχει πλέον ουσιαστικό ρόλο στη ζωή του. Ο Μαρτίνεζ αναφέρει επίσης ότι είχε εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για τις συγκρούσεις μεταξύ τους, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, διαρκούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η νομική πλευρά της Μπέρι απορρίπτει την εκδοχή αυτή. Η δικηγόρος της, Μαρίνα Μπεκ, δήλωσε ότι η πελάτισσά της είναι βαθιά στενοχωρημένη από την εξέλιξη, αλλά παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί το συμφέρον του παιδιού της και να του προσφέρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται. Η ίδια χαρακτήρισε την αίτηση του Μαρτίνεζ «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική», αμφισβητώντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Halle Berry is being accused of abusing her 12-year-old son by her ex-husband Olivier Martinez, who has filed a petition for a temporary restraining order against the actress. Martinez alleges that the actress “physically abused our son Maceo, by jumping on him, putting her… pic.twitter.com/KdfDDPL3av — Variety (@Variety) October 1, 2026



Από την πλευρά του Μαρτίνεζ, ο δικηγόρος του, Patrick Baghdaserians, υποστήριξε ότι βασική προτεραιότητα του πελάτη του είναι η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία του ανήλικου γιου του. Όπως ανέφερε, η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε με στόχο τη λήψη μέτρων προστασίας του παιδιού, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η Μπέρι θα πρέπει να λάβει την κατάλληλη βοήθεια για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει.

Μετά την προσφυγή του Μαρτίνεζ, η προσωρινή επιμέλεια του Μάσεο πέρασε στον πατέρα, ενώ η επικοινωνία της Μπέρι με τον γιο της περιορίστηκε σε δύο ημέρες την εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο γονείς καλούνται να συμμετάσχουν σε εμπιστευτική διαδικασία διαμεσολάβησης για το ζήτημα της επιμέλειας.

Η νέα δικαστική εξέλιξη προστίθεται σε μια ήδη δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο πρώην συζύγων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διαφωνίες σχετικά με την ανατροφή του παιδιού τους. Η επόμενη δικαστική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση του Μαρτίνεζ αποτελούν ισχυρισμούς της δικής του πλευράς και μέχρι στιγμής δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένα περιστατικά. Η πλευρά της Μπέρι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και αναμένεται να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή ενώπιον του δικαστηρίου.