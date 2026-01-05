Ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο ζωντανεύει και φέτος στο Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής για τη γιορτή των Θεοφανίων. Πρόκειται για τους παραδοσιακούς «Φωταρούς», που θα αναβιώσουν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στις 14:00 το μεσημέρι. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Αθλητικός Αναπτυξιακός Σύλλογος «Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ», με την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου, προσκαλώντας μας να γιορτάσουμε όλοι μαζί την παράδοση του τόπου μας.

Οι Φωταροί κάνουν την εμφάνισή τους παραμονή των Θεοφανίων, λέγοντας τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, αμέσως μετά τον εσπερινό, ενώ ανήμερα της μεγάλης γιορτής, συναντιούνται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, εκεί όπου εκτυλίσσονται μοναδικές στιγμές. Ο «Βασιλιάς», που έχει ορκιστεί από το προηγούμενο βράδυ, εμφανίζεται συνοδευόμενος από τους Φωταρούς, που φορούν παραδοσιακές φορεσιές, ενώ ξεχωριστή φιγούρα αποτελεί ο μάγειρας, ο οποίος κρατά ένα λουκάνικο δεμένο σε κοντάρι, που οι πιο τολμηροί, εν μέσω χωρών και τραγουδιών, επιχειρούν να το αρπάξουν, δεχόμενοι τα χτυπήματα των Φωταρών.