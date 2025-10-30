Κάθε 31η Οκτωβρίου, το βράδυ, οι δρόμοι της Βόρειας Αμερικής ζωντανεύουν με παράξενες και τρομακτικές φιγούρες. Φωτισμένες κολοκύθες, σκελετοί, φαντάσματα και μάγισσες κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ παιδιά επισκέπτονται σπίτια τραγουδώντας και παίρνοντας γλυκά από τους κατοίκους, τιμώντας έτσι τις ψυχές των νεκρών.

Trick or Treat

Το «Trick-or-treat», γνωστό και ως «φάρσα ή κέρασμα», αποτελεί την καρδιά της παράδοσης του Halloween. Τα παιδιά μεταμφιέζονται σε τρομακτικά ή διασκεδαστικά πλάσματα και περιπλανώνται στις γειτονιές. Όταν οι πόρτες ανοίγουν, η ερώτηση είναι μία: «Φάρσα ή κέρασμα;». Η φάρσα λειτουργεί ως μια παιχνιδιάρικη απειλή προς τον ιδιοκτήτη, εάν δεν προσφέρει κάποιο γλυκό. Είναι πλέον καθιερωμένη κοινωνική πρακτική για τους κατοίκους των περιοχών με πολλά παιδιά να έχουν εφοδιαστεί με γλυκίσματα για αυτή τη νύχτα.

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το Halloween είναι μια γιορτή με μαζική συμμετοχή, ένας συνδυασμός καρναβαλιού και καλάντων, όπου τα όρια μεταξύ φόβου, τρόμου και ξεφαντώματος είναι ασαφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018 της Στατιστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, 41,1 εκατομμύρια παιδιά πήραν μέρος στο έθιμο, επισκεπτόμενα 120 εκατομμύρια σπίτια.

Πιστεύεται ότι οι ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του έτους ψάχνουν να μπουν σ’ ένα σώμα για να κερδίσουν την αθανασία. Οι ζωντανοί από την πλευρά τους, ντυμένοι με παράξενα κοστούμια και κάνοντας θόρυβο, προσπαθούν να φοβίσουν και να διώξουν τα πνεύματα. Τη γιορτή έφεραν στην Αμερική Iρλανδοί μετανάστες κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο όρος Halloween είναι συνεπτυγμένη μορφή των λέξεων All-Hallow-even και σημαίνει το «Βράδυ πριν από την Ημέρα των Αγίων Πάντων», που γιορτάζεται την 1η Νοεμβρίου στις καθολικές χώρες. Η γιορτή χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχει ειδωλολατρικές ρίζες και σχετίζεται με τη λατρεία των Δρυίδων από τους Κέλτες στην Ιρλανδία. Πιστεύεται ότι οι ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του έτους ψάχνουν να μπουν σ’ ένα σώμα για να κερδίσουν την αθανασία. Οι ζωντανοί από την πλευρά τους, ντυμένοι με παράξενα κοστούμια και κάνοντας θόρυβο, προσπαθούν να φοβίσουν και να διώξουν τα πνεύματα. Τη γιορτή έφεραν στην Αμερική Iρλανδοί μετανάστες κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι χριστιανικές οργανώσεις αντιδρούν, θεωρώντας ότι το έθιμο έχει ειδωλολατρικές ρίζες και σατανιστική χροιά. Το Βατικανό το βλέπει σαν ένα παιδικό παιγνίδι και γι’ αυτό το συγχωρεί. Τη μέρα αυτή περιμένουν πώς και πώς οι ζαχαροπλάστες της Αμερικής. Ο τζίρος σε γλυκά και ζαχαρωτά την ημέρα του Χάλογουιν υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο των Χριστουγέννων, του Αγίου Βαλεντίνου και του Πάσχα.

Χάλογουιν και κινηματογράφος

Καλύτερο υλικό δεν θα μπορούσε να υπάρξει για τους ανθρώπους του κινηματογράφου. Εκτός από τις ταινίες τρόμου, αρκετές άλλες έχουν για φόντο τους τη βραδιά του Halloween, από τη βουβή κωμωδία του 1904 Halloween Night at the Seminary, ως την πρόσφατη παρωδία Scary Movie.

Ταινία αναφοράς για τη γιορτή παραμένει το θρίλερ τρόμου Halloween, παραγωγής 1978, του μετρ Τζον Κάρπεντερ, με πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ Πλέζανς και Τζέιμι Λι Κέρτις.

Το 1978 ο Τζον Κάρπεντερ άλλαξε το σινεμά του τρόμου υπογράφοντας τη «Νύχτα με τις Μάσκες». Ένα αιμοβόρο slasher movie που μας σύστησε στον Μάικλ Μάγιερς, τον μανιακό δολοφόνο ο οποίος σπέρνει τον τρόμο τη νύχτα του Χάλογουιν σε μια φιλήσυχη επαρχιακή πόλη, με τη μαθήτρια Λόρι Στρόουντ (Τζέιμι Λι Κέρτις) να προσπαθεί να ξεφύγει από τη λύσσα του.

«Η Νύχτα με τις Μάσκες»: Το νέο «Halloween» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν με την Τζέιμι Λι Κέρτις

Η scream queen της δεκαετίας του 1970, η Τζέιμι Λι Κέρτις, θα επιστρέψει και θα αντιμετωπίσει τον Μάικλ Μάγιερς για άλλη μια φορά στη νέα συνέχεια της ταινίας «Νύχτα με τις μάσκες».

Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης, κλασικής και αξεπέραστης «Νύχτας με τις Μάσκες» του Τζον Κάρπεντερ, ο θρύλος επιστρέφει, αυτήν τη φορά με τη «Νύχτα με τις Μάσκες» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, την ταινία που συνεχίζει την ιστορία από εκεί όπου την αφήσαμε το … 1978. Η τελική αναμέτρηση της Λόρι Στρόουντ με τον Μάικλ Μάγιερς δεν είναι μόνο το τελευταίο ανατριχιαστικό κεφάλαιο μιας μυθολογίας που κρατάει ήδη τέσσερις δεκαετίες, με την υπογραφή του αγαπημένου σκηνοθέτη του «Όλα τα Αληθινά Κορίτσια» και του «Γελαστού Πρίγκιπα», ούτε μόνο η ταινία που κέρδισε την εμπιστοσύνη του ίδιου του Τζον Κάρπεντερ, αλλά και η – επιτέλους – θριαμβευτική επιστροφή της Τζέιμι Λι Κέρτις στον θρόνο της διαχρονικής «scream queen» που της ανήκει δικαιωματικά.

Scary Movie

Κωμωδία 2000, Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κίναν Άιβορι Γουέιανς με τους: Σον Γουέιανς, Μάρλον Γουέιανς, Τσέτι Οτέρι, Σάνον Ελίζαμπεθ.

Μια παρέα ανεγκέφαλων συμφοιτητών προσπαθεί να προστατευτεί από τον παρανοϊκό δολοφόνο που δρα ανάμεσά τους, αλλά και από μια τηλεοπτική ρεπόρτερ που σκορπά την καταστροφή.

Corpse Bride (2005) Η νεκρή νύφη του Τιμ Μπάρτον

Ο Victor Van Dort, γιος νεόπλουτου ψαρά, αναγκάζεται να αρραβωνιαστεί τη Victoria Everglot, κόρη ξεπεσμένων αριστοκρατών, καθώς οι δύο οικογένειες αναμένεται να έχουν αμοιβαία οφέλη από τον γάμο τους. Όταν ο Victor πηγαίνει στο δάσος για να κάνει πρόβα τους γαμήλιους όρκους του, παντρεύεται κατά λάθος την Emily, η οποία είναι μια χαρά κοπέλα, αλλά δυστυχώς είναι και νεκρή.

O νιόπαντρος Victor θα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση, όσο ένας νέος επισκέπτης του χωριού θα προσφερθεί να παντρευτεί τη Victoria.

H πρώτη μεγάλου μήκους stop motion ταινία του Tim Burton στην οποία ακούγονται οι φωνές των Johnny Depp, Emily Watson και Helena Bonham Carter.

Beetlejuice (1986)

Ο Adam και η Barbara Maitland στοιχειώνουν ως φαντάσματα το ίδιο τους το σπίτι, όταν η ήρεμη ζωή τους διαταράσσεται από τους νέους, ζωντανούς ιδιοκτήτες του και συγκεκριμένα την οικογένεια Deetz. Για να απομακρυνθούν οι νέοι ένοικοι, οι Maitland αναζητούν βοήθεια από τον Beetlejuice, έναν «βιοεξορκιστή» που, στην πραγματικότητα, ουδόλως ενδιαφέρεται να τρομάξει την οικογένεια Deetz για να φύγει, καθώς προσπαθεί να παντρευτεί τη μικρή κόρη τους, για να επιστρέψει στον κόσμο των ζωντανών. Στον ρόλο του Σκαθαροζούμη είναι ο Michael Keaton, ενώ τους Maitland υποδύονται οι Alec Baldwin και Geena Davis. Στον ρόλο της μικρής κόρης των Deetz είναι η Winona Ryder.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι αναμένεται να γυριστεί το sequel της ταινίας, που θα αφηγείται την ιστορία 23 χρόνια μετά το τέλος της πρώτης. Δε χρειάζεται, φυσικά, να επισημάνουμε πως η σκηνοθεσία είναι του Tim Burton.

Επιμέλεια: Σ.Κ.