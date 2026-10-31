Κάθε χρόνο, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, η Βόρεια Αμερική γεμίζει με αλλόκοτες και μυστηριώδεις εικόνες. Φωτισμένες κολοκύθες, σκελετοί, φαντάσματα και μάγισσες πάνω σε σκουπόξυλα στολίζουν τους δρόμους και τις αυλές των σπιτιών. Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στη γιορτή, ενώ τα παιδιά μεταμφιέζονται και επισκέπτονται τα γειτονικά σπίτια, ζητώντας γλυκίσματα.

Το έθιμο «Trick or Treat» Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις του Χάλοουιν είναι το γνωστό «Trick or Treat», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Φάρσα ή κέρασμα». Τα παιδιά, φορώντας εντυπωσιακές και συχνά τρομακτικές στολές, χτυπούν τις πόρτες των σπιτιών και ζητούν καραμέλες και γλυκά. Με την ερώτηση «Trick or Treat?» δίνουν στους οικοδεσπότες δύο επιλογές: να τους προσφέρουν ένα κέρασμα ή να δεχτούν μια παιχνιδιάρικη φάρσα. Το έθιμο έχει καθιερωθεί τόσο πολύ, ώστε οι κάτοικοι των περιοχών όπου υπάρχουν παιδιά προμηθεύονται εγκαίρως γλυκίσματα για να υποδεχτούν τους μικρούς επισκέπτες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, το Halloween γιορτάζεται με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό. Πρόκειται για μια εκδήλωση που συνδυάζει στοιχεία καρναβαλιού και παραδοσιακών καλάντων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου το μυστηριώδες και το τρομακτικό συνυπάρχουν με το γέλιο και τη διασκέδαση.

Η δημοτικότητά του είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, το 2018 περίπου 41,1 εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν στους εορτασμούς του Halloween, επισκεπτόμενα συνολικά περίπου 120 εκατομμύρια σπίτια.

Η ιστορία και η προέλευση του Χάλοουιν Οι ρίζες του Χάλοουιν βρίσκονται βαθιά στο παρελθόν και συνδέονται με αρχαίες κελτικές παραδόσεις. Η ονομασία του προέρχεται από τη φράση «All Hallows’ Eve», δηλαδή την παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων, η οποία τιμάται την 1η Νοεμβρίου στις καθολικές χώρες. Η γιορτή συνδέεται με αρχαίες παγανιστικές τελετές των Κελτών, ιδιαίτερα με τις παραδόσεις των Δρυίδων στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με τις σχετικές δοξασίες, τη συγκεκριμένη νύχτα τα όρια ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών γίνονταν ασαφή. Πίστευαν ότι οι ψυχές όσων είχαν πεθάνει μέσα στη χρονιά περιπλανιούνταν αναζητώντας ένα ζωντανό σώμα, προκειμένου να αποκτήσουν ξανά ζωή. Για να προστατευτούν από τα πνεύματα, οι άνθρωποι φορούσαν παράξενες και τρομακτικές μεταμφιέσεις, ενώ προκαλούσαν θόρυβο με σκοπό να τα απομακρύνουν. Το έθιμο μεταφέρθηκε στην Αμερική από Ιρλανδούς μετανάστες περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα και σταδιακά εξελίχθηκε στη μεγάλη γιορτή που γνωρίζουμε σήμερα. Οι αντιδράσεις και η εμπορική διάσταση της γιορτής Παρά τη μεγάλη απήχησή του, το Χάλοουιν δεν αντιμετωπίζεται θετικά από όλους. Ορισμένες χριστιανικές οργανώσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι η γιορτή προέρχεται από παγανιστικές παραδόσεις και περιλαμβάνει συμβολισμούς που θεωρούν προβληματικούς. Από την άλλη πλευρά, το Βατικανό έχει αντιμετωπίσει το έθιμο με μεγαλύτερη επιείκεια, θεωρώντας το κυρίως μια παιδική δραστηριότητα και μορφή διασκέδασης. Το Χάλοουιν αποτελεί, επίσης, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους για τη βιομηχανία γλυκισμάτων στις ΗΠΑ. Ζαχαρωτά, σοκολάτες και καραμέλες έχουν την τιμητική τους, καθώς εκατομμύρια οικογένειες αγοράζουν γλυκά για τα παιδιά που συμμετέχουν στο «Trick or Treat». Η αυξημένη κατανάλωση καθιστά τη συγκεκριμένη περίοδο ιδιαίτερα σημαντική για τα ζαχαροπλαστεία και τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Χάλοουιν και κινηματογράφος: Ταινίες που έγιναν θρύλος

Καλύτερο υλικό δεν θα μπορούσε να υπάρξει για τους ανθρώπους του κινηματογράφου. Εκτός από τις ταινίες τρόμου, αρκετές άλλες έχουν για φόντο τους τη βραδιά του Halloween, από τη βουβή κωμωδία του 1904 Halloween Night at the Seminary, ως την πρόσφατη παρωδία Scary Movie.

Ταινία αναφοράς για τη γιορτή παραμένει το θρίλερ τρόμου Halloween, παραγωγής 1978, του μετρ Τζον Κάρπεντερ, με πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ Πλέζανς και Τζέιμι Λι Κέρτις.

Το 1978 ο Τζον Κάρπεντερ άλλαξε το σινεμά του τρόμου υπογράφοντας τη «Νύχτα με τις Μάσκες». Ένα αιμοβόρο slasher movie που μας σύστησε στον Μάικλ Μάγιερς, τον μανιακό δολοφόνο ο οποίος σπέρνει τον τρόμο τη νύχτα του Χάλογουιν σε μια φιλήσυχη επαρχιακή πόλη, με τη μαθήτρια Λόρι Στρόουντ (Τζέιμι Λι Κέρτις) να προσπαθεί να ξεφύγει από τη λύσσα του.

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«Η Νύχτα με τις Μάσκες»: Το νέο «Halloween» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν με την Τζέιμι Λι Κέρτις

Η scream queen της δεκαετίας του 1970, η Τζέιμι Λι Κέρτις, θα επιστρέψει και θα αντιμετωπίσει τον Μάικλ Μάγιερς για άλλη μια φορά στη νέα συνέχεια της ταινίας «Νύχτα με τις μάσκες».

Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης, κλασικής και αξεπέραστης «Νύχτας με τις Μάσκες» του Τζον Κάρπεντερ, ο θρύλος επιστρέφει, αυτήν τη φορά με τη «Νύχτα με τις Μάσκες» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, την ταινία που συνεχίζει την ιστορία από εκεί όπου την αφήσαμε το … 1978. Η τελική αναμέτρηση της Λόρι Στρόουντ με τον Μάικλ Μάγιερς δεν είναι μόνο το τελευταίο ανατριχιαστικό κεφάλαιο μιας μυθολογίας που κρατάει ήδη τέσσερις δεκαετίες, με την υπογραφή του αγαπημένου σκηνοθέτη του «Όλα τα Αληθινά Κορίτσια» και του «Γελαστού Πρίγκιπα», ούτε μόνο η ταινία που κέρδισε την εμπιστοσύνη του ίδιου του Τζον Κάρπεντερ, αλλά και η – επιτέλους – θριαμβευτική επιστροφή της Τζέιμι Λι Κέρτις στον θρόνο της διαχρονικής «scream queen» που της ανήκει δικαιωματικά.

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Scary Movie

Κωμωδία 2000, Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κίναν Άιβορι Γουέιανς με τους: Σον Γουέιανς, Μάρλον Γουέιανς, Τσέτι Οτέρι, Σάνον Ελίζαμπεθ.

Μια παρέα ανεγκέφαλων συμφοιτητών προσπαθεί να προστατευτεί από τον παρανοϊκό δολοφόνο που δρα ανάμεσά τους, αλλά και από μια τηλεοπτική ρεπόρτερ που σκορπά την καταστροφή.

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Corpse Bride (2005) Η νεκρή νύφη του Τιμ Μπάρτον

Ο Victor Van Dort, γιος νεόπλουτου ψαρά, αναγκάζεται να αρραβωνιαστεί τη Victoria Everglot, κόρη ξεπεσμένων αριστοκρατών, καθώς οι δύο οικογένειες αναμένεται να έχουν αμοιβαία οφέλη από τον γάμο τους. Όταν ο Victor πηγαίνει στο δάσος για να κάνει πρόβα τους γαμήλιους όρκους του, παντρεύεται κατά λάθος την Emily, η οποία είναι μια χαρά κοπέλα, αλλά δυστυχώς είναι και νεκρή.

O νιόπαντρος Victor θα προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση, όσο ένας νέος επισκέπτης του χωριού θα προσφερθεί να παντρευτεί τη Victoria.

H πρώτη μεγάλου μήκους stop motion ταινία του Tim Burton στην οποία ακούγονται οι φωνές των Johnny Depp, Emily Watson και Helena Bonham Carter.

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Beetlejuice (1988)

Η ζωή του Adam και της Barbara Maitland αλλάζει απρόσμενα όταν, μετά τον θάνατό τους, επιστρέφουν ως φαντάσματα στο αγαπημένο τους σπίτι. Η ηρεμία τους διαταράσσεται όταν εγκαθίσταται εκεί η οικογένεια Deetz, μετατρέποντας τον χώρο σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γνώριζαν. Αποφασισμένοι να διώξουν τους νέους ενοίκους, ζητούν τη βοήθεια του Beetlejuice, ενός εκκεντρικού και απρόβλεπτου «βιοεξορκιστή». Ωστόσο, σύντομα διαπιστώνουν ότι η επιλογή τους δεν ήταν και τόσο καλή, καθώς τα σχέδιά του είναι πολύ πιο παράξενα και επικίνδυνα απ’ όσο φαντάζονταν. Ο Beetlejuice έχει έναν δικό του σκοπό: να παντρευτεί τη νεαρή Lydia Deetz, κόρη της οικογένειας, ώστε να καταφέρει να επιστρέψει στον κόσμο των ζωντανών.

Τον απολαυστικά αλλόκοτο Beetlejuice ενσαρκώνει ο Michael Keaton, ενώ στους ρόλους του Adam και της Barbara εμφανίζονται οι Alec Baldwin και Geena Davis αντίστοιχα. Τη νεαρή Lydia υποδύεται η Winona Ryder. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Tim Burton, συνδυάζει το μακάβριο χιούμορ με το φανταστικό και το υπερφυσικό, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό κινηματογραφικό κόσμο που αγαπήθηκε από το κοινό.

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