Η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, η υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία «Rust» όπου σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς από τον Άλεκ Μπάλντουιν τον Οκτώβριο του 2021, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Με τις διαβουλεύσεις να διαρκούν λιγότερο από τρεις ώρες οι ένορκοι του First Judicial District Court στη πόλη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν την ετυμηγορία τους έπειτα από δύο εβδομάδες καταθέσεων σχετικά με τα κενά στα γυρίσματα της ταινίας αναφέρει το Variety.

Η οπλουργός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μήνες ενώ ο δικηγόρος της Τζέισον Μπόουλς (Jason Bowles) δήλωσε ότι θα ασκήσουν έφεση. «Τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για αυτή την απόφαση», δήλωσε έξω από το δικαστήριο ο Μπόουλς φανερά απογοητευμένος. «Υπήρχαν πολλές εικασίες, πολλές υποθέσεις».

Μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, η δικαστής Μέρι Μάρλοου Σόμερ (Mary Marlowe Sommer) διέταξε την προφυλάκιση της οπλουργού.

