Αναβαθμισμένη η προσβασιμότητα στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, καθώς τοποθετήθηκαν δύο ειδικά αναβατόρια-καρέκλες για την εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς και άνετης πρόσβασης στον 1ο όροφο του μουσείου, όπου φιλοξενείται η έκθεση με την Ιστορία της Γραφής, η έκθεση εικαστικών βιβλίων «Μίτος στα όρια του Λαβυρίνθου» και η αίθουσα που είναι αφιερωμένη στη Φωτογραφία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως επισημαίνει η διεύθυνση του Μουσείου Τυπογραφίας, εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του μουσείου για τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, με στόχο έναν χώρο ανοιχτό και φιλικό προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

«Το Μουσείο Τυπογραφίας, που εδώ και χρόνια υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες, σχολεία και φορείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχίζει να επενδύει με ιδίους πόρους τόσο στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας της Τυπογραφίας όσο και στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στο κοινό του», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το μουσείο είναι ανοιχτό για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή, 9πμ-3 μμ και Σάββατο 10πμ-3μμ. Επικοινωνία στο τηλ. 2821080090 ή στο info@typographmuseum.gr.