Σε μια εποχή που η εκπαίδευση αναζητά νέους δρόμους έμπνευσης και δημιουργίας, η Χαρά Κουρλέση αποδεικνύει ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς. Εκπαιδευτικός, συγγραφέας, σεναριογράφος και δημιουργός καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχει καταφέρει να ενώσει κόσμους που μοιάζουν διαφορετικοί: τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη σχολική τάξη. Με διεθνείς διακρίσεις, βραβευμένα σενάρια και σημαντική παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, συνεχίζει να εμπνέει παιδιά και νέους να ανακαλύψουν τη δική τους φωνή.

Απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, η Χαρά Κουρλέση έχει αφιερώσει τη ζωή της στη δύναμη της αφήγησης. Τα παιδικά της βιβλία, οι διεθνώς βραβευμένες σεναριακές της δημιουργίες και η ενεργή συμμετοχή της σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν μόνο ένα μέρος μιας πολυσχιδούς διαδρομής που κορυφώθηκε φέτος με τη διάκρισή της ως «Πρόσωπο της Χρονιάς στον Πολιτισμό».

Για την ίδια, η συγγραφή, η διδασκαλία και η παιδική λογοτεχνία δεν είναι τρεις ξεχωριστές πορείες αλλά ένα ενιαίο όραμα. Όπως εξηγεί, «η δύναμη της φαντασίας, η τέχνη της αφήγησης και η αλληλεπίδραση με τα παιδιά είναι τα τρία μαγικά συστατικά που κάνουν τη διδασκαλία ουσιαστική, ζωντανή και εμπνευσμένη».

Πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει όρια και ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα κοινωνικού μετασχηματισμού, προσφέροντας στους μαθητές τα εφόδια για έναν καλύτερο κόσμο.

Η ιδέα να μεταφέρει τη συγγραφή σεναρίου στη δημόσια εκπαίδευση γεννήθηκε μέσα από τη δική της καλλιτεχνική πορεία και τις εμπειρίες που απέκτησε ως βραβευμένη σεναριογράφος. «Η αγάπη μου για τα παιδιά και τη διδασκαλία με οδήγησε να μοιραστώ τη χαρά της δημιουργίας με τους μαθητές μου», αναφέρει. Έτσι γεννήθηκε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μετατρέπει τη σχολική τάξη σε εργαστήριο έμπνευσης, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι διαπολιτισμικές δράσεις. Μέσα από το πρόγραμμα «Screenwriting for Kids», που υποστηρίζεται από την Πρεσβεία της Σουηδίας, οι μαθητές γνωρίζουν τη σουηδική παιδική λογοτεχνία και έρχονται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. «Τα παιδιά δεν διαβάζουν απλώς ιστορίες», τονίζει η ίδια. «Ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και αντιλαμβάνονται πως, παρά τις διαφορές μας, όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε τις ίδιες ελπίδες και αξίες».

Η επαφή των παιδιών με τον κόσμο της οπτικοακουστικής αφήγησης ξεκινά από νωρίς. Μέσα από έργα του Όσκαρ Ουάιλντ και τη δημιουργία storyboard, οι μαθητές εξοικειώνονται με νέες μορφές γραμματισμού. «Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός είναι θεμελιώδης στο σύγχρονο σχολείο», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση οφείλει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εποχής και να ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση.

Ανάμεσα στις πολλές στιγμές που έχει ζήσει ως εκπαιδευτικός, μία ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Θυμάται ακόμη τη συγκίνηση όταν μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου παρέδωσαν ένα ολοκληρωμένο αγγλόφωνο σενάριο βασισμένο σε ποίημα του Robert Frost και εμπνευσμένο από ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Εκείνη τη στιγμή, όπως λέει, συνειδητοποίησε τη βαθιά επίδραση της λογοτεχνίας στις ψυχές των παιδιών και τη δύναμη της εκπαιδευτικής καινοτομίας να απελευθερώνει φαντασίες ικανές να αλλάξουν τον κόσμο.

Τι είναι όμως αυτό που την ωθεί να γράφει ιστορίες; Η απάντησή της αποκαλύπτει τον πυρήνα της φιλοσοφίας της: «Η βαθιά ανάγκη να μεταφέρω μηνύματα ενσυναίσθησης, ελπίδας και αφύπνισης στους νέους ανθρώπους». Ως εκπαιδευτικός, συγγραφέας και σεναριογράφος, βλέπει τον εαυτό της ως έναν φάρο που βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν τη δική τους φωνή και να γίνουν οι δημιουργοί ενός πιο δίκαιου και φωτεινού κόσμου.

Η ζωή στο Λουτράκι, μετά την αποχώρησή της από την Αθήνα, αποτέλεσε μια ουσιαστική προσωπική επανεκκίνηση. Η ίδια παραδέχεται πως η επαρχία τής έδωσε τον χώρο και τον χρόνο να ακούσει πιο καθαρά την εσωτερική της φωνή, ενώ παράλληλα τη συνέδεσε βαθύτερα με την τοπική κοινωνία. «Η δημιουργικότητα δεν ανθίζει μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα», σημειώνει, «αλλά παντού όπου υπάρχει ανοιχτή καρδιά και διάθεση για προσφορά».

Παρά τη διεθνή αναγνώριση και τις διακρίσεις, η σχολική τάξη παραμένει το κέντρο της καθημερινότητάς της. Θεωρεί πως η μεγαλύτερη επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία αλλά στις μικρές αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή των μαθητών της. «Η αληθινή αξία βρίσκεται στη φωνή του παιδιού που βρίσκει το θάρρος να εκφραστεί», λέει με συγκίνηση.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη φετινή της πορεία αποτέλεσε η ανάληψη της προεδρίας της κριτικής επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Παραμυθιού με θέμα «Το Πολεμικό Ναυτικό». Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των έργων, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει για ακόμη μία φορά πως η φαντασία των παιδιών παραμένει ανεξάντλητη και πως η τέχνη, όταν συναντά την ιστορία, γεννά αφηγήσεις γεμάτες αξίες, όραμα και ελπίδα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Χαρά Κουρλέση ονειρεύεται μια ζωή ισορροπημένη, γεμάτη δημιουργία, ευγνωμοσύνη και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Παράλληλα, συνεχίζει να σχεδιάζει νέα βιβλία, σενάρια και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. Άλλωστε, όπως η ίδια δηλώνει, η μεγαλύτερη φιλοδοξία της δεν είναι απλώς να γράφει ιστορίες, αλλά να δημιουργήσει μια νέα γενιά ονειροπόλων.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το σημαντικότερο επίτευγμά της: να υπενθυμίζει καθημερινά ότι κάθε παιδί κρύβει μέσα του μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί και ότι η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα για να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο.

Η συγγραφή σεναρίου, η παιδική λογοτεχνία και η διδασκαλία είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Πώς καταφέρατε να τους ενώσετε δημιουργικά μέσα στη δημόσια εκπαίδευση;

Η δύναμη της φαντασίας, η τέχνη της αφήγησης και η αλληλεπίδραση με τα παιδιά είναι τα τρία μαγικά συστατικά που κάνουν τη διδασκαλία μου ουσιαστική, ζωντανή και εμπνευσμένη. Η φαντασία ανοίγει πόρτες σε άγνωστους κόσμους, η αφήγηση συνδέει λέξεις και εικόνες σε ιστορίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη, ενώ η αλληλεπίδραση με τα παιδιά, η ζεστή ανταλλαγή βλεμμάτων, γέλιων και ιδεών, μετατρέπει την τάξη σε κοιτίδα πολιτισμού όπου κάθε παιδί νιώθει πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας. Θεωρώ ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια και ότι, όταν η αγάπη για τα παιδιά είναι η πυξίδα που μας οδηγεί, η τέχνη, η λογοτεχνία και η εκπαίδευση μπορούν να αποτελέσουν όχημα κοινωνικού μετασχηματισμού, προσφέροντας στους μαθητές τα εφόδια να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο.

Με αφορμή τη νέα σας βράβευση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου, πώς γεννήθηκε η ιδέα να μεταφέρετε τη συγγραφή σεναρίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση;

Η ιδέα να φέρω τη συγγραφή σεναρίου στη δημόσια εκπαίδευση είναι ο καρπός μιας παραγωγικής καλλιτεχνικής πορείας: ατέλειωτες νύχτες γραφής, η αναγνώριση της δουλειάς μου στη σεναριογραφία με βραβεία και διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων και φυσικά η ανεξάντλητη αγάπη μου για τα παιδιά και την ξενόγλωσση διδασκαλία. Αυτή η αγάπη με οδήγησε να μοιραστώ τη χαρά της δημιουργίας με τους μαθητές μου επενδύοντας στη φαντασία και την αυτοπεποίθηση τους και δίνοντας φωνή και ρόλο σε κάθε παιδί. Έτσι, η τέχνη ενσωματώνεται στη δημόσια εκπαίδευση ως εργαλείο που καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη στα πλαίσια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, ενισχύοντας τον οπτικοακουστικό και πολυτροπικό γραμματισμό. Με άλλα λόγια, η σχολική τάξη γίνεται εργαστήριο έμπνευσης και δημιουργίας, κύτταρο κοινωνικής αλλαγής αλλά και γέφυρα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.

Το πρόγραμμα με τη στήριξη της Πρεσβείας της Σουηδίας φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τη σουηδική παιδική λογοτεχνία. Πως ανταποκρίνονται τα παιδιά σε αυτή τη διαπολιτισμική εμπειρία;

Τα παιδιά ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και απρόσμενη ευαισθησία στη διαπολιτισμική εμπειρία του προγράμματος “Screenwriting for Kids” που στηρίζει και η Πρεσβεία της Σουηδίας. Όταν έρχονται σε επαφή με τη σουηδική παιδική λογοτεχνία οι μαθητές δεν διαβάζουν απλά ιστορίες αλλά ανακαλύπτουν έναν άλλον τρόπο ζωής και μια διαφορετική φιλοσοφία, όπως η σουηδική αγάπη για τη φύση, την απλότητα της καθημερινότητας και την ισότητα. Τότε τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι παρά τις διαφορές στο κλίμα, στη γλώσσα και στις παραδόσεις, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν τα ίδια όνειρα, φόβους, ενδοιασμούς και ελπίδες. Αυτή η πρωτότυπη διαπολιτισμική εμπειρία δίνει στους μαθητές μου την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι κοινές αξίες, όπως η φιλία, η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση είναι παγκόσμιες. Με αυτόν τον τρόπο, η τέχνη και η εκπαίδευση γίνονται γέφυρες πολιτιστικής ανταλλαγής, κατανόησης και συνεργασίας.

Μέσα από τα αγγλόφωνα έργα του Όσκαρ Ουάιλντ και τη δημιουργία storyboard, τα παιδιά γνωρίζουν την οπτικοακουστική αφήγηση από μικρή ηλικία. Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον οπτικοακουστικό γραμματισμό στο σύγχρονο σχολείο;

Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός είναι θεμελιώδης στο σύγχρονο σχολείο, ιδιαίτερα μέσα από τα προγράμματα σεναριογραφίας που προσφέρω στα παιδιά. Το πρόγραμμα “Creative Readers: From stories to screenplays”, για παράδειγμα, που υλοποιώ με την πολύτιμη αρωγή και συνεργασία της MM Publications φέρνει τα παιδιά σε επαφή με αγγλόφωνα έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως “Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας” του Όσκαρ Ουάιλντ. Μέσα από τη δημιουργία οπτικοποιημένου σεναρίου με τη μορφή storyboard, τα παιδιά εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με είδη γραμματισμού πέρα από τον κλασικό. Άλλωστε, τα προγράματα σεναριογραφίας που σχεδίασα και διδάσκω σε παιδιά δημοτικού συνδέονται άμεσα με τον πολυτροπικό γραμματισμό και τα νέα ενιαία προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, ενθαρρύνοντας τη διαδραστική ξενόγλωσση εκπαίδευση και καλλιεργώντας τη δημιουργική διάθεση των παιδιών.

Ποια είναι η πιο συγκινητική ή απρόσμενη στιγμή που έχετε ζήσει μέχρι σήμερα μέσα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

Η πιο συγκινητική και απρόσμενη στιγμή ήταν την πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος σεναριογραφίας, όταν μια ομάδα μαθητών της τρίτης γυμνασίου μου παρέδωσε ένα ολοκληρωμένο σενάριο ταινίας μικρού μήκους στα αγγλικά εκ διασκευής ενός θαυμάσιου αμερικανικού ποιήματος του Robert Frost με ήρωες από τα ομηρικά έπη. Βλέποντας τη μυθοπλασία να υφαίνει μυθοπλασία και μια νέα ιστορία να γεννιέται μέσα από αρχαίους ήρωες, συνειδητοποίησα τη βαθιά επίδραση της λογοτεχνίας στις ψυχές των μαθητών και αντιλήφθηκα πόσο πολύτιμη είναι η εκπαιδευτική καινοτομία που ενεργοποιεί την παιδική έμπνευση και απελευθερώνει φαντασίες ικανές να αλλάξουν τον κόσμο. Αξίζει να σου πω ότι εκείνη τη χρονιά το πρόγραμμα αγγλόφωνου κινηματογραφικού σεναρίου εκ διασκευής λογοτεχνικού έργου έλαβε το χρυσό βραβείο καινοτομίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και την επόμενη χρονιά είχα την τιμή να λάβω το ασημένιο βραβείο αριστείας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών από τα ELT Excellence Awards, τον μοναδικό φορέα στην Ελλάδα που αξιολογεί και βραβεύει τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές στην ξενόγλωσση διδασκαλία.

Tι είναι αυτό που σας ωθεί να γράφετε ιστορίες;

Αυτό που με ωθεί να γράφω ιστορίες είναι η βαθιά ανάγκη μου να μεταφέρω στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους πολύτιμα μηνύματα αφύπνισης, ενσυναίσθησης και ελπίδας που ξυπνούν συνειδήσεις, χτίζουν γέφυρες κατανόησης και εμπνέουν σε έναν κόσμο που χρειάζεται περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και καλοσύνη. Ως εκπαιδευτικός, σεναριογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, βλέπω τον εαυτό μου να λειτουργεί ως φάρος που φωτίζει μυαλά στην τάξη, δίνοντας στα παιδιά τα εργαλεία να γράψουν τη δική τους ιστορία ώστε να ανακαλύψουν τη δική τους φωνή και ταυτότητα από νεαρή ηλικία. Η κοινωνική αλλαγή έρχεται όταν αυτά τα παιδιά θα γίνουν οι δημιουργοί των συνθηκών που θα κάνουν τον κόσμο μας πιο δίκαιο, αλληλέγγυο και φωτεινό.

Πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόζεις καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις μέσα στη δημόσια εκπαίδευση της περιφέρειας;

Είναι εξίσου δύσκολο όπως στην πρωτεύουσα, ίσως και πιο απαιτητικό, γιατί στην περιφέρεια η έλλειψη υποστήριξης και υποδομών συχνά κάνει τα βήματα καινοτομίας πιο επίπονα. Ωστόσο, αυτό που λείπει σε επίπεδο πόρων και εξοπλισμών το κερδίζουμε σε εφευρετικότητα, αφοσίωση και συλλογικό πνεύμα μέσα από γόνιμες και επωφελείς συνεργασίες. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς σταθερή χρηματοδότηση και υποστήριξη από την πολιτεία οι καλλιτεχνικές δράσεις παραμένουν επισφαλείς και εξαρτώμενες από μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Γι’ αυτό χρειάζεται συστηματική στήριξη από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαρκής επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς και ενισχυμένα δίκτυα συνεργασιών που θα διασφαλίσουν την επίδραση αλλά και τη συνέχεια των καλλιτεχνικών δράσεων. Έτσι, η τέχνη στο σχολείο της περιφέρειας μπορεί να ανθίσει με τη σταθερότητα και ποιότητα που ονειρευόμαστε.

Η μετάβαση από την Αθήνα στο Λουτράκι φαίνεται πως λειτούργησε και ως προσωπική επανεκκίνηση. Πώς επηρέασε η ζωή στην επαρχία τη δημιουργικότητα και τη ματιά σας;

Η μετάβαση από την Αθήνα στο Λουτράκι ήταν μια συνειδητή απόφαση που επεδίωξα. Η ζωή στην επαρχία μου επέτρεψε να ακούσω καλύτερα την εσωτερική μου φωνή και να διευρύνω τον κύκλο των γνωριμιών μου. Αυτή η αλλαγή δεν με απομόνωσε αλλά με έφερε πιο κοντά στην κοινότητα, όπου καθημερινά συναντώ αληθινές ιστορίες και χαρακτήρες που με εμπνέουν και με βοηθούν να αντιληφθώ ότι η δημιουργικότητα δεν ανθίζει μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά εκεί όπου υπάρχει ανοιχτή καρδιά και πηγαία θέληση για να δουλέψεις και να προσφέρεις στην κοινωνία.

Αν μπορούσατε να δείτε ένα από τα παιδικά σας βιβλία ή σενάρια να μεταφέρεται στον κινηματογράφο, ποιο θα επιλέγατε και γιατί;

Πιστεύω ότι όλα τα έργα που φέρουν την υπογραφή μου έχουν τα φόντα να γίνουν ταινία, γιατί το καθένα κουβαλά ένα κοινωνικό πρόσημο και αρχετυπικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αγγίξουν τις καρδιές του παγκόσμιου κοινού. Για παράδειγμα, η μεταφορά στον κινηματογράφο θα πολλαπλασίαζε το μήνυμα κάθε βιβλίου ή σεναρίου που έχω γράψει, θα έδινε ζωή σε χαρακτήρες που ήδη ζουν μέσα στην κοινότητα και θα ενίσχυε τον οπτικοακουστικό γραμματισμό που διδάσκω στην ξενόγλωσση τάξη, μετατρέποντας το τοπικό σε καθολικό και εμπνέοντας άλλους ανθρώπους να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες ή και να εμπλακούν στη δημιουργική διαδικασία.

Τι σημαίνει για εσάς η διεθνής αναγνώριση, όταν η καθημερινότητά σας παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με τη σχολική τάξη και τα παιδιά;

Η διεθνής αναγνώριση είναι εξαιρετικά τιμητική, αλλά η δόξα δεν είναι αυτοσκοπός για εμένα καθώς γνωρίζω τον εφήμερο χαρακτήρα της. Η θέση μου βρίσκεται στην κοινωνία και στην τάξη, δίπλα στα παιδιά, όπου μπορώ να τους προσφέρω πραγματικές ευκαιρίες για να διαμορφώσουν ισορροπημένες και πολύπλευρες προσωπικότητες. Σαφέστατα η αναγνώριση μου δίνει φωνή και πρόσβαση σε επαφές και συνεργασίες που αναζωογονούν, ενθαρρύνουν και εμπλουτίζουν το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό μου έργο, αλλά το κριτήριο της επιτυχίας είναι οι μικρές μεταμορφώσεις στην καθημερινότητα των μαθητών μου. Για εμένα, η αληθινή αξία βρίσκεται στη φωνή του παιδιού που βρίσκει το θάρρος να εκφραστεί και στην ιδέα που καταφέρνει να ανθίσει παρά τα εσωτερικά ή εξωτερικά εμπόδια. Βαθιά μέσα μου εύχομαι τα προγράμματα σεναριογραφίας που υλοποιώ να αναδείξουν μια νέα γενιά δημιουργών, και μαζί τους, μια μέρα, να γράψω ένα βιβλίο ή ένα σενάριο που θα αγκαλιάσει ο κόσμος. Αυτή θα είναι η πιο πολύτιμη και ουσιαστική αναγνώριση της κοινωνικης προσφοράς μου.

Πώς βρεθήκατε φέτος στη θέση της προέδρου της κριτικής επιτροπής στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμός Παραμυθιού με θέμα «Το Πολεμικό Ναυτικό» και τι σημαίνει για εσάς αυτή η εμπειρία;

Ευχαριστώ θερμά τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού για την εμπιστοσύνη και την τιμή να διατελέσω πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ενός τόσο πρωτότυπου και δημιουργικού εγχειρήματος. Ο πανελλήνιος διαγωνισμός συγγραφής παραμυθιού απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων των δημοτικών σχολείων της χώρας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής διαβάσαμε παραμύθια που αποδεικνύουν ότι όταν η τέχνη συναντά την ιστορία τα παιδιά επιστρατεύουν τη φαντασια τους και αφηγούνται παραμύθια που φανερώνουν οτι οι πανανθρώπινες αξίες και η αγάπη για το έθνος πάντα θα αποτελούν τον σπόρο για ένα λαμπρό και ελπιδοφόρο μέλλον.

Τι ονειρεύεστε για τη προσωπική σας ζωή καθώς και για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Ονειρεύομαι μια ισορροπημένη ζωή όπου η προσωπική ευημερία και η βαθιά ευγνωμοσύνη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μου. Θέλω να έχω χρόνο για την οικογένεια και τους φίλους μου αλλά και στιγμές ησυχίας που τροφοδοτούν τη σκέψη και αφήνουν χώρο στη δημιουργικότητα να ανθίσει. Καλλιτεχνικά επιθυμώ να συνεχίσω να εξελίσσω τη φωνή μου, γράφοντας ιστορίες που συγκινούν και αφυπνίζουν και συντονίζοντας βιώσιμες εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν βάθος, ουσία και κοινωνικό αντίκτυπο. Θέλω να μετρώ την επιτυχία με βάση την εσωτερική μου ηρεμία, ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχουμε μοιραστεί και για όσα ακόμα πρόκειται να δημιουργήσουμε. Φέτος επιλέχθηκα “Πρόσωπο της Χρονιάς” στον Πολιτισμό στο πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού που διενεργείται για δέκατη τρίτη χρονιά και αισθάνομαι βαθιά τιμή καθώς μια τόσο σημαντική διάκριση με οπλίζει με δύναμη και μου επιτρέπει να συνεχίσω με πάθος και υπευθυνότητα το δημιουργικό και κοινωνικό μου έργο.

Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο;

Ως προσωπικότητα είμαι ιδιαίτερα δημιουργική, ευφάνταστη και δεν εφησυχάζω. Πάντα υπάρχουν νέα σχέδια στα σκαριά, παρόλο που ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένος. Διαθέτω αρκετές ιδέες ώστε να γράψω βιβλία και σενάρια μικρού και μεγάλου μήκους που θα αγαπήσει το κοινό χωρίς να υπάρχει βιασύνη. Παράλληλα, θα ήθελα να συνεχίσω να σχεδιάζω καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν την τέχνη σε περισσότερες τάξεις της δημόσιας εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας την παραγωγικότητα των παιδιών και τη συνεργαστική μάθηση. Χαίρομαι να εμπνέω τους νέους μέσα από τη συστηματική ενασχόληση με την τέχνη της δημιουργικής γραφής και τη συγγραφή σεναρίου, δημιουργώντας πολύτιμες ευκαιρίες αυτοανακάλυψης και προσωπικής ενδυνάμωσης. Γιατί η αληθινή αποστολή μου δεν είναι μόνο να γράφω πρωτότυπα βιβλία και σενάρια αλλά να δημιουργήσω μια νέα γενιά “ονειροπόλων” που θα αντιληφθούν ότι η φωνή τους αξίζει να ακουστεί και ότι η ιστορία τους μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές άλλων ανθρώπων.