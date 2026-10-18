Ο Χάρι Στάιλς ανέθεσε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δημιουργούς ντοκιμαντέρ της εποχής να ρίξει μια ματιά στα παρασκήνια της ιστορικής σειράς εμφανίσεών του στο Madison Square Garden., σύμφωνα με το Variety.

Ο Τζον Γουίλσον, ο σκηνοθέτης πίσω από την ανεξάρτητη παραγωγή «The History of Concrete», που αποτέλεσε έκπληξη στο box office, καθώς και τη σειρά του HBO «How To with John Wilson» καταγράφει τον Άγγλο τραγουδιστή και ηθοποιό στο MSG από τον Αύγουστο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Ο Γουίλσον καταγράφει υλικό για ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αναμένεται να αποτελεί συνδυασμό ζωντανών εμφανίσεων και μιας εικόνας από τον κόσμο του Στάιλς. Σύμφωνα με μια πηγή, το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες όλων όσων συμμετέχουν στην περιοδεία –από τον τραγουδιστή και τους θαυμαστές του, αλλά και όσους εργάζονται στα παρασκήνια.

Το έργο αποτέλεσε παραγωγή των Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures and Styles. Η πρώτη θα κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας. Αν και τα σχέδια διανομής βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, πηγές αναφέρουν ότι το ντοκιμαντέρ ενδέχεται να προορίζεται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της Universal.

Ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται αυτή την περίοδο εν μέσω της μεγαλύτερης σειράς συναυλιών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από έναν καλλιτέχνη στο MSG, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together». Οι εμφανίσεις του ξεκίνησαν στα τέλη Αυγούστου και πρόκειται να διαρκέσουν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ