Η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και τη σημασία του έρωτα στη ζωή της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Antivirus». Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.

Αναφερόμενη στον αυτοπροσδιορισμό της, σημείωσε ότι βλέπει τον εαυτό της κυρίως ως «μάνα», περιγράφοντας αναλυτικά αυτή τη διάσταση της προσωπικότητάς της: «Θα έλεγα ότι είμαι μάνα. Μου αρέσει να είμαι μάνα για πολλούς. Έχω έναν γιο αλλά αισθάνομαι ότι έχω πολλά παιδιά και υπάρχουν πολλά παιδιά που με λένε μάνα. Το έχω αυτό της μάνας, με τα καλά της και με τα κακά της. Το “ζακέτα να πάρεις” το λέω. Μάνα που θέλει να είναι ερωτευμένη, φίλη, αδερφή. Και είμαι και τσογλάνι μερικές φορές. Γιατί την ώρα που μου τη βαράει, μου αρέσει να σηκώνομαι και να κάνω το δικό μου, αυτό που δεν έκανα στη μάνα μου».

Παράλληλα, εξήγησε ότι αυτός ο ρόλος έχει για την ίδια πολλές εκφάνσεις, καθώς συνδυάζει φροντίδα, οικειότητα αλλά και στιγμές έντονου αυθορμητισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον έρωτα, τον οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό στοιχείο της ζωής της: «Απόλυτο. Θα έλεγα πως ήμουν πολύ ερωτιάρα». Όπως σημείωσε, ο έρωτας αποτελεί για εκείνη δύναμη που κρατά τον άνθρωπο ζωντανό και ανοιχτό στη ζωή: «Στεγνώνει ο άνθρωπος χωρίς τον έρωτα». Παράλληλα, τόνισε ότι μπορεί να εκφράζεται όχι μόνο μέσα από σχέσεις, αλλά και μέσα από εμπειρίες, καταστάσεις και συναισθηματικές συνδέσεις με τον κόσμο γύρω.

Αναφερόμενη στα παιδικά της χρόνια, περιέγραψε τη ζωή στη Θήβα και τη μετακόμιση στην Αθήνα σε ηλικία οκτώ ετών. Όπως εξήγησε, η οικογένειά της αναγκάστηκε να μετακινηθεί λόγω της ασθένειας του πατέρα της, γεγονός που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά τους. «Ξεριζωθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσαρμογή στη ζωή της πόλης και την απώλεια της οικειότητας του προηγούμενου περιβάλλοντος.

Μέσα από τη συνέντευξη, η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε σε εμπειρίες και βιώματα που, όπως φαίνεται, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικής και καλλιτεχνικής της πορείας.