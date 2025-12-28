Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή μέρα για τη Χαρούλα Αλεξίου, καθώς γιόρτασε τα 75α γενέθλιά της.

Για αυτή τη τόσο σημαντική μέρα, η σπουδαία ερμηνεύτρια αποφάσισε να συγκεντρωθεί με τα αγαπημένα της πρόσωπα μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Χάρις Αλεξίου επέλεξε τη Χαλκίδα για να περάσει τα γενέθλιά της και πιο συγκεκριμένα τη γνωστή ταβέρνα «Τσαφ».

Το κλίμα ήταν εύθυμο, όλοι με το χαμόγελο στα χείλη απήλαυσαν το γενέθλιο γεύμα της Χαρούλας Αλεξίου. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε λίγο πριν την εμφάνιση της γενέθλιας τούρτας.

Οι υπεύθυνοι της ταβέρνας, επέλεξαν να ακουστεί από τα ηχεία το τραγούδι της «Θα μεγαλώνουμε μαζί» και η συγκίνηση πλημμύρισε την ατμόσφαιρα.

Ο φίλος της και δημοσιογράφος, Γιάννης Κουτράκης ανήρτησε ένα βίντεο από όλη την ημέρα των γενεθλίων της Χαρούλας Αλεξίου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πήγαν στην Χαλκίδα με ένα vintage λεωφορείο, το οποίο κατά τη διάρκεια της διαδρομής γέμισε κέφι, χορό και τραγούδια.

Από την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει η πολύ καλή της φίλη, Δήμητρα Γαλάνη.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κουτράκη: