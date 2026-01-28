Μετά την επιτυχία που γνώρισε στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» επιστρέφει ανανεωμένο στη σκηνή του νέου Θεάτρου ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη, από 31 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, το έργο ζωντανεύει με έναν εξαιρετικό θίασο και την ηχηρή παρουσία του κειμένου του σπουδαίου συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου.

Η Υπόθεση

Ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετίας του ‘50.

Στο διπλανό τους δωμάτιο βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή.

Ένας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ένας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε.

Όμως η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ.

Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει. Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτό ο λαϊκός είρωνας… Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο.» – Κώστας Γεωργουσόπουλος

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

CreativeAgency: GRIDFOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης –Μέθεξις

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης. Μαζί τους οι:Νατάσσα Κοτσοβού, Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης.

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & ώρες:Σάββατο στις 21:15, Κυριακή στις 20:15

Διάρκεια: 100 λεπτά (με διάλειμμα)

Καταλληλότητα: άνω των 12 ετών

Τιμές Εισιτηρίων: VIP Ζώνη: 20€ – Α΄Ζώνη: 18€ – Β΄Ζώνη: 15€

Διατίθενται ειδικές τιμές για ανέργους, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών και groupάνω των 20 ατόμων.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο ταμείο του θεάτρου

Παραγωγή: Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108656155 & 210 7622034 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10:00 – 21:00, Σάββατο & Κυριακή 14:00 – 22:00)