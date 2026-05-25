Έπειτα από μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν στο νέο θέατρο «ΦΙΛΙΠ» της Αθήνας, μια από τις πιο δυνατές παραστάσεις της χρονιάς ετοιμάζει βαλίτσες.

Το εμβληματικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη και παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις, ξεκινά αυτό το καλοκαίρι ένα μεγάλο ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μεταφερόμαστε στο Γκάζι της δεκαετίας του ’50. Ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν εγκλωβισμένοι στη μιζέρια, τη φτώχεια και την καθημερινή γκρίνια. Όλες τους οι ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο κρέμονται από το διπλανό δωμάτιο: εκεί βρίσκεται η κατάκοιτη, ετοιμοθάνατη θεία τους, της οποίας την κληρονομιά περιμένουν πώς και πώς.

Ένας έντονος καβγάς και μια λάθος κίνηση, όμως, φέρνουν τον θάνατο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αντί για τη λύτρωση, η απώλεια αυτή γίνεται η θρυαλλίδα που πυροδοτεί μια σειρά από εκρηκτικές αποκαλύψεις. Με όπλο το σκληρό, μαύρο χιούμορ, το έργο φέρνει στην επιφάνεια τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων, καθρεφτίζοντας διαχρονικές παθογένειες της κοινωνίας μας.

«Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα»

Όπως χαρακτηριστικά είχε σημειώσει ο σπουδαίος κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος: «Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά… Έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο».

Οι συντελεστές της παράστασης

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία / Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Εικαστική Επιμέλεια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Creative Agency: GRIDFOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – Μέθεξις

Επί σκηνής, οι «τεθλιμμένοι συγγενείς» (με αλφαβητική σειρά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζόυς Ευείδη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τριπόδης, Αγνή Χιώτη.

Μαζί τους εμφανίζονται οι: Βασίλης Γιαννέλος και Βαλεντίνο Βαλάσης.

(Στην παράσταση ακούγεται επίσης ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα).

Πληροφορίες & Προπώληση

Διάρκεια: 100 λεπτά (με διάλειμμα)

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για θεατές άνω των 12 ετών

Εισιτήρια: Ηλεκτρονική προπώληση ΕΔΩ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της περιοδείας:

Πρόγραμμα περιοδείας

ΙΟΥΝΙΟΣ

Παρασκευή | 19/06/2026 | Βεάκειο Θέατρο | Βεάκειο

Δευτέρα | 29/06/2026 | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου | Παπάγου

ΙΟΥΛΙΟΣ

Δευτέρα | 06/07/2026 | Δημοτικό Κηποθέατρο | Νίκαια

Κυριακή | 19/07/2026 | Θέατρο Θανάσης Βέγγος | Κορυδαλλός

Δευτέρα | 20/07/2026 | Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου | Αγρίνιο

Πέμπτη | 23/07/2026 | Θέατρο Ορέστης Μακρής | Χαλκίδα

Παρασκευή | 24/07/2026 | Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» | Ηλιούπολη

Παρασκευή | 31/07/2026 | Ανοιχτό Θέατρο Ασπροβάλτας | Ασπροβάλτα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Σάββατο | 01/08/2026 | Θερινό Δημοτικό Θέατρο | Κομοτηνή

Κυριακή | 02/08/2026 | Θέατρο Αλτιναλμάζη | Αλεξανδρούπολη

Δευτέρα | 03/08/2026 | Υπαίθριο Θέατρο στο Ακόντισμα | Καβάλα – Ακόντισμα

Τετάρτη | 13/08/2026 | Αθλητικό και Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρη | Νέα Μάκρη

Τετάρτη | 19/08/2026 | Τεχνολογικό Πάρκο | Λαύριο

Πέμπτη | 20/08/2026 | ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax | Σαρωνίδα