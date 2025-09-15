Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 77η απονομή των βραβείων Emmy με οικοδεσπότη τον stand-up κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζι. Οι νικητές επιλέχτηκαν ανάμεσα σε σχεδόν 26.000 ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς του τηλεοπτικού χώρου.

Τα μεγαλύτερα αστέρια της τηλεόρασης έδωσαν το παρών για μια ακόμη χρονιά τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω τους. Ωστόσο, η φετινή βραδιά είχε και πολιτική διάσταση, χάρη στον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, υποψήφιος φέτος για την ερμηνεία του στο Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, εμφανίστηκε στα Emmy φορώντας μια κεφίγια (το παραδοσιακό μαντήλι των Παλαιστινίων) και δήλωσε στο κόκκινο χαλί πως «δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον που δικαιολογεί ή στηρίζει τη γενοκτονία»