Την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 36 ετών άφησε η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με διεθνή αμερικανικά Μέσα, όπως το People και η Daily Mail, ο θάνατός της σημειώθηκε την Κυριακή στη Νότια Καρολίνα και αποδίδεται σε καρδιακή ανακοπή, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για υπερβολική χρήση ουσιών.

Hayden Panettiere Suffered Apparent Overdose, Was Unresponsive as ‘Advanced Life Support’ Was Administered Before Death https://t.co/wiTHMDr6uK — People (@people) August 17, 2026

Το τηλεφώνημα στο 911 και η κινητοποίηση των Αρχών

Οι Αρχές ενημερώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, όταν οικείο πρόσωπο της ηθοποιού κάλεσε την άμεση δράση, αναφέροντας πως η Πανετιέρ βρισκόταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο της κλήσης ακούγεται μια γυναίκα να περιγράφει ότι η 36χρονη υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ στη συνέχεια μέλος του πληρώματος σημείωσε πως το περιστατικό συνδέεται με υπερβολική δόση.

Ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στον χώρο, όπου έγινε προσπάθεια ανανήψεως με θωρακικές συμπιέσεις, όμως ήταν ήδη αργά.

Τι αναφέρει η αστυνομία – Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός είχε ταξιδέψει στη Νότια Καρολίνα από το Λος Άντζελες μόλις μία ημέρα πριν από το τραγικό συμβάν, μαζί με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, ενώ το τελευταίο διάστημα ανέφερε πως υπέφερε από έντονους πόνους στην πλάτη.

Το Αστυνομικό Τμήμα και ο ιατροδικαστής της περιοχής διερευνούν τα ακριβή αίτια, ωστόσο εκπρόσωπος των Αρχών ξεκαθάρισε πως η προκαταρκτική εξέταση δεν δείχνει κανένα ίχνος εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων συνθηκών στον χώρο.

Η μάχη με την κατάθλιψη και τα προσωπικά αδιέξοδα

Η πρωταγωνίστρια των επιτυχημένων σειρών «Heroes» και «Nashville» είχε ξεκινήσει την καριέρα της από πολύ μικρή ηλικία. Σε παλαιότερες εξομολογήσεις της, η ίδια δεν είχε κρύψει τις σοβαρές μάχες που έδινε με τις εξαρτήσεις από τα 20 της χρόνια, καθώς και με την κατάθλιψη.

Η ψυχολογική της επιβάρυνση είχε ενταθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την απώλεια του αδελφού της, Γιάνσεν, αλλά και την απόφαση να παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της στον πρώην σύντροφό της, Βλαντιμίρ Κλίτσκο.

Η ίδια είχε χαρακτηρίσει εξαιρετικά οδυνηρή την περίοδο εκείνη, εξηγώντας πως τα προβλήματα ψυχικής υγείας και άγχους που αντιμετώπιζε δεν της επέτρεπαν να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού της όπως θα επιθυμούσε.