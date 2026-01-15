Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τα νεότερα αποκτήματα που προστίθενται στη Συλλογή της, τη μεγαλύτερη στον κόσμο που σχετίζεται με τον κινηματογράφο.

Συλλογή σπάνιων χειρογράφων και αλληλογραφία του θρύλου του κινηματογράφου Όρσον Γουέλς, το ποδήλατο που χρησιμοποιήθηκε από τον αείμνηστο Πολ Ρούμπενς στην ταινία Pee-wee’s Big Adventure του Τιμ Μπάρτον (1985), το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού που κέρδισε ο Ρέι Γκίλμπερτ για το “Zip-a-Dee-Doo-Dah” από το Song of the South (1946), καθώς και χειρόγραφη μουσική επένδυση και παρτιτούρες για το βραβευμένο με Όσκαρ ομώνυμο τραγούδι από την ταινία High Noon (1952), “High Noon (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin’) αποτελούν τις νέες προσθήκες στη Συλλογή της Ακαδημίας.

Τα τραγούδια

Και τα δύο τραγούδια έγιναν επιτυχίες στα charts του Billboard πριν από το Hot 100 όταν κυκλοφόρησαν. Το “Zip-a-Dee Doo-Dah” ήταν επίσης επιτυχία στο top 10 του Hot 100 το 1963 για τους Bob B. Soxx & the Blue Jeans, σε παραγωγή του Φιλ Σπέκτορ.

Βραδινό φόρεμα που φορούσε η θρυλική ηθοποιός Σίσιλι Τάισον στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 2018 και εικονογράφηση από τον διάσημο Αφρο-Αμερικανό σχεδιαστή μόδας B Michael, τα υποδήματα που φορούσε ο Τζέιμς Κάγκνεϊ στην ταινία «Yankee Doodle Dandy» και τα roller skates, σχεδιασμένα από τον Μαρκ Μπρίτζες και φορεμένα από τη Χέδερ Γκράχαμ στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον Boogie Nights (1997) είναι επίσης νέα αποκτήματα της Ακαδημίας.

Συλλογή κινηματογραφικού υλικού

Η Ακαδημία συλλέγει και συντηρεί κινηματογραφικό υλικό από το 1927. Η Συλλογή της περιλαμβάνει 52 εκατομμύρια αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν όλες τις πτυχές της κινηματογραφικής διαδικασίας – όπως κοστούμια, φωτογραφίες, σενάρια, αφίσες, καλλιτεχνική παραγωγή, ηχογραφήσεις, βιβλία, κινηματογραφικά και βιντεοσκοπημένα στοιχεία, σκηνικά αντικείμενα, κάμερες, προβολείς, αποκόμματα, εργαλεία μακιγιάζ και κομμωτικής, τεχνολογίες οπτικών εφέ και διαφημιστικό υλικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ