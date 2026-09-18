Ένα ιδιαίτερα σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα αποκαλύφθηκε στην Ολλανδία, καθώς ένα κομμάτι της ομηρικής «Οδύσσειας», ηλικίας περίπου 1.700 ετών, βρέθηκε κρυμμένο στις σελίδες ενός βιβλίου στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.

Σύμφωνα με το CBS News, το απόσπασμα χρονολογείται περίπου στο 300 μ.Χ. και συγκαταλέγεται στα μόλις 30 γνωστά σωζόμενα δείγματα αυτού του τύπου παγκοσμίως. Την ανακάλυψη έκανε ο Δρ. Mark de Kreij, διδάσκων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Radboud, όταν εξέταζε συλλογή πρώιμων χριστιανικών κειμένων.

Αρχικά, οι ειδικοί θεωρούσαν ότι επρόκειτο για αιγυπτιακό έγγραφο του 7ου αιώνα. Ωστόσο, ο De Kreij αναγνώρισε σχεδόν αμέσως ότι τα γράμματα που είχε μπροστά του ήταν στίχοι από την «Οδύσσεια» του Ομήρου.

Το εύρημα είναι περίπου όσο ένα τραπουλόχαρτο, ενώ διαθέτει γραφή και στις δύο πλευρές. Παρά τη φθορά που έχει υποστεί από την υγρασία και τον αποχρωματισμό με το πέρασμα των αιώνων, το μικρό αυτό κομμάτι εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές πληροφορίες για τη διάδοση και τη χρήση των αρχαίων ελληνικών κειμένων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανότατα αποτελούσε τμήμα μιας αρχαίας «έκδοσης τσέπης» της «Οδύσσειας», η οποία ενδέχεται να ανήκε σε κάτοικο της περιοχής του Φαγιούμ στην Αίγυπτο.

Οι στίχοι που διασώζονται προέρχονται από τη 12η ραψωδία του έπους. Πρόκειται για το σημείο της αφήγησης όπου οι σύντροφοι του Οδυσσέα, παρασυρμένοι από την πείνα, σκοτώνουν και τρώνε τα ιερά βόδια του θεού Απόλλωνα, παρά την απαγόρευση που τους είχε επιβληθεί.

Γιατί διασώθηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα

Ο Dr. De Kreij εκτιμά ότι η θέση των στίχων μέσα στο έργο μπορεί να εξηγεί, τουλάχιστον εν μέρει, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι κατάφερε να επιβιώσει για τόσους αιώνες.

Η 12η ραψωδία βρίσκεται περίπου στο κέντρο της «Οδύσσειας». Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα αρχαία βιβλία υφίστανται συνήθως μεγαλύτερη φθορά στις εξωτερικές σελίδες, με αποτέλεσμα τα τμήματα που βρίσκονται βαθύτερα στο βιβλίο να έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθούν.

Ο ίδιος ο ερευνητής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ανακάλυψη. Μιλώντας σε τοπικά μέσα, χαρακτήρισε τον εαυτό του «κυνηγό θησαυρών» και ανέφερε ότι η δυνατότητα να εντοπίζει κανείς τόσο όμορφα και σπάνια αντικείμενα αποτελεί, όπως είπε, επιβεβαίωση ότι έχει «την καλύτερη δουλειά στον κόσμο».