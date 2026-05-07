Η Cheryl Strayed ανακοίνωσε πως αποσύρεται προσωρινά από κάθε δημόσια και επαγγελματική δραστηριότητα, εξαιτίας μιας πολύ δύσκολης εξέλιξης στην προσωπική της ζωή. Μέσα από μια λιτή ανάρτηση στο Instagram, με μαύρο φόντο, αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της, ο κινηματογραφιστής Brian Lindstrom, διαγνώστηκε με σοβαρή και θανατηφόρα ασθένεια.

Η συγγραφέας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάγνωση, ωστόσο στο μήνυμά της εξήγησε πως αυτή την περίοδο προτεραιότητά της είναι να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν προγραμματίσει να τη συναντήσουν σε εκδηλώσεις ή εμφανίσεις που τελικά ακυρώνονται, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή πέρα από το να στηρίξει τους ανθρώπους της και να διαχειριστούν μαζί τη δύσκολη κατάσταση.

Η Cheryl Strayed έγινε ιδιαίτερα γνωστή παγκοσμίως μέσα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο Άγρια, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Key Books. Το έργο βασίζεται στη δική της ζωή και περιγράφει την περίοδο κατά την οποία, έχοντας βιώσει μια τραυματική παιδική ηλικία, την απώλεια της μητέρας της και έναν αποτυχημένο γάμο, πήρε την απόφαση στα 26 της χρόνια να διασχίσει μόνη της σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μέσα στην άγρια φύση της Αμερικής. Μέσα από αυτό το απαιτητικό ταξίδι προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους φόβους, τον πόνο και τα αδιέξοδα που κουβαλούσε.

Η ιστορία της μεταφέρθηκε αργότερα στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστρια τη Ρις Γουίδερσπουν, γεγονός που έκανε τη Strayed γνωστή σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό και συνέβαλε στην τεράστια επιτυχία του βιβλίου διεθνώς.

Μεγάλη απήχηση γνώρισε και ένα ακόμη έργο της, το Μικρά Όμορφα Πράγματα, επίσης από τις Key Books. Το βιβλίο συγκέντρωνε επιστολές αναγνωστών από τη διαδικτυακή στήλη συμβουλών «Dear Sugar», καθώς και τις προσωπικές και συχνά βαθιά ανθρώπινες απαντήσεις της συγγραφέα. Η επιτυχία του οδήγησε αργότερα και στη μεταφορά του στη μικρή οθόνη μέσα από τηλεοπτική σειρά του Hulu.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Marie Claire Greece, η Strayed είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύναμη που ανέπτυξε μέσα από τις δυσκολίες της ζωής της. Όπως είχε εξηγήσει, παρότι βίωσε τραυματικές εμπειρίες, μεγάλωσε έχοντας δίπλα της μια μητέρα γεμάτη αγάπη, η οποία φρόντιζε να προσφέρει στα παιδιά της ζεστασιά και αισιοδοξία, ακόμη και στις πιο δύσκολες οικονομικά περιόδους. Η ίδια θυμάται χαρακτηριστικά τη μητέρα της να λέει πως «δεν είμαστε φτωχοί γιατί είμαστε πλούσιοι σε αγάπη», μια φράση που, όπως έχει παραδεχτεί, επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή μέχρι σήμερα.

Η συγγραφέας έχει αναφέρει πολλές φορές ότι προσπαθεί πάντα να αναζητά το φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές και να μη χάνει ποτέ την πίστη στη δύναμή της, ακόμη κι όταν νιώθει ευάλωτη. Παρότι δεν κρύβει ότι υπάρχουν δύσκολες και επώδυνες μέρες, θεωρεί πως πολλές από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της ήταν εκείνες που τελικά τη βοήθησαν να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Η σχέση της με τον Brian Lindstrom μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1995 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Bobbi Strayed Lindstrom και τον Carver Strayed Lindstrom, που σήμερα είναι πλέον ενήλικες. Χρόνια αργότερα, η Cheryl Strayed είχε μοιραστεί μια προσωπική ανάμνηση από τη γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας πως ήδη από την επόμενη ημέρα είχε γράψει στο ημερολόγιό της ότι ένιωθε πως ο Brian θα γινόταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή της. Όπως παραδέχτηκε αργότερα, δεν μπορούσε τότε να φανταστεί πόσο καθοριστικός θα αποδεικνυόταν τελικά για την πορεία και την ευτυχία της.