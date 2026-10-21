Με αφορμή την 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027 στην Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοινώνει την απονομή του βραβείου European Achievement in World Cinema στην ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Χιάμ Αμπάς, σε αναγνώριση της ξεχωριστής συμβολής της στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Η Χιάμ Αμπάς γεννήθηκε στη Ναζαρέτ, σε παλαιστινιακή οικογένεια που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα της το 1948. Ξεκίνησε την πορεία της στην υποκριτική στο Εθνικό Παλαιστινιακό Θέατρο El-Hakawati στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο έκλεινε συχνά από τις ισραηλινές αρχές. Κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής περιοδείας στην Ευρώπη, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Παλαιστίνη για το Λονδίνο, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ζει στο Παρίσι. Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο σε πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν το 1989, στην ταινία «La nuit miraculeuse» της Αριάν Μνουσκίν. Στη διάρκεια της διεθνούς πορείας της, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Satin rouge» της Ράτζα Αμάρι, «Paradise now» του Χάνι Αμπού-Ασάντ, «Amreeka» της Σέριεν Ντάμπις, «The visitor» του Τομ ΜακΚάρθι, «The limits of control» του Τζιμ Τζάρμους, «Miral» του Τζούλιαν Σνάμπελ, «Blade runner 2049» του Ντενί Βιλνέβ, «Gaza mon amour» των Αράμπ και Ταρζάν Νάσερ, καθώς και οι πιο πρόσφατες «Palestine 36» της Ανμαρί Τζασίρ και «Atonement» του Ριντ Βαν Ντάικ.

Η Χιάμ Αμπάς έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφια για Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου, και στις δύο περιπτώσεις για τις ερμηνείες της σε ταινίες του Εραν Ρίκλις. Το 2005 ήταν υποψήφια για το Βραβείο Κοινού (People’s Choice Award) για την ταινία «Syrian bride», ενώ το 2008 απέσπασε υποψηφιότητα στην κατηγορία Ευρωπαίας Ηθοποιού (European Actress) για την ταινία «Lemon tree», για την οποία τιμήθηκε επίσης με βραβείο από τα Asia Pacific Screen Awards. Το ντοκιμαντέρ «Bye bye tiberias» της κόρης της, Λίνα Σουαλέμ, ήταν επίσης υποψήφιο για Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου το 2024. Η ταινία επιστρέφει στο χωριό καταγωγής της Χιάμ Αμπάς, το Ντέιρ Χάνα, και ανατρέχει στις τολμηρές επιλογές της ζωής της φωτίζοντας παράλληλα τον δεσμό της με την οικογένειά της. Πέρα από την υποκριτική, η Χιάμ Αμπάς δραστηριοποιείται και στη σκηνοθεσία. Η ταινία της «Inheritance» συμμετείχε σε φεστιβάλ κινηματογράφου στο Χιχόν, στο Σάο Πάολο και στο τμήμα «Venice Days» της Μπιενάλε της Βενετίας το 2012. Για την ερμηνεία της στην ταινία «In syria» του Φιλίπ Βαν Λέου, ήταν υποψήφια για τα γαλλικά βραβεία Lumière το 2018. Έχει επίσης συμμετάσχει στη σειρά «Ramy» του Hulu και στη σειρά «Succession» του HBO, για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Primetime Emmy το 2023.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, το ευρωπαϊκό πολιτιστικό κανάλι ARTE τιμά τη βράβευση της Χιάμ Αμπάς με ένα ειδικό αφιέρωμα στη φιλμογραφία της. Συγκεκριμένα, η ταινία «The syrian bride» θα προβληθεί τηλεοπτικά και θα είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας arte.tv, ενώ οι ταινίες «Inheritance» και «Foreign body» θα διατεθούν διαδικτυακά στην ίδια πλατφόρμα. Οι ταινίες «The syrian bride» και «Inheritance» είναι συμπαραγωγές του ARTE. Η Χιάμ Αμπάς θα είναι επίτιμη προσκεκλημένη στην 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.europeanfilmawards.eu.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Η διοργάνωση θα υποστηριχθεί από σημαντικούς δημόσιους φορείς, όπως το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Τουρισμού, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται, ότι οι υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου θα ανακοινωθούν στις 14 Νοεμβρίου 2026 κατά τη διάρκεια του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.