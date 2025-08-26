Με μια βραδιά αφιερωμένη στην αρχαιολογία, χτες Δευτέρα 25 Αυγούστου, στον αρχαιολογικό χώρο του Εμπορειού της Χίου, άνοιξε η αυλαία του 4ου Φεστιβάλ Χίου, που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης, στον χαιρετισμό του, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον αρχαιολογικό χώρο από όπου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ, κάνοντας λόγο για την εξωστρέφεια της περιφερειακής Αρχής η οποία καθιστά την Χίο διεθνές πολιτιστικό κέντρο, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται απλά για φιλοξενία εκδηλώσεων στη Χίο αλλά για δημιουργία εκδηλώσεων, που αντλούν έμπνευση από τη Χίο.

Η έφορος Αρχαιοτήτων Χίου, Δέσποινα Τσαρδάκα, εξιστορώντας τα «παραμύθια» της αρχαιότητας μίλησε για τον μύθο το πρώτου οικιστή της Χίου, του Οινοπίωνα, γιου του Διονύσου και της Αριάδνης, που δίδαξε στους Χιώτες την τέχνη της αμπελουργίας.

Αναφέρθηκε επίσης στα αρχαιολογικά ευρήματα της μινωικής εποχής στον Εμπορειό και για τον τελευταίο βασιλιά της Χίου, τον Ύποκλο, που δολοφονήθηκε από αριστοκρατικούς κύκλους, συνεπαίρνοντας το κοινό με την αφήγηση της.

Στη συνέχεια ο ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Λαμπρινουδάκης, απόφοιτος του Γυμνασίου Αρένων Χίου, μίλησε για τον πολιτισμό της Χίου καταγράφοντας ιστορικά στοιχεία μέσα από εικόνες και χάρτες της περιοχής, σε ένα μοναδικό «μάθημα» που παρακολούθησαν με απόλυτη προσήλωση οι θεατές. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν «Ιστορία και πολιτισμός της Χίου από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι το τέλος της αρχαιότητας».

Ακολούθησε η ομιλία της Rebecca Sweetman, καθηγήτριας Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο St Andrews, με τίτλο «The British School at Athens on Chios: 120 years of archaeological research».

Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, παρουσίασε το έργο της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα, αναδεικνύοντας την πολύχρονη αρχαιολογική έρευνα στη Χίο.

Η σπουδαία αυτή βραδιά έκλεισε ιδανικά με τραγούδια από την χορωδία Chios Lyrica, υπό τη διεύθυνση της Αγγέλας Τσιμπιρλού με τον καθηγητή μουσικής Μιχάλη Πιλαβά στο πιάνο, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία, με τραγούδια κυρίως των Μάνου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη χαρίζοντας στο συνεπαρμένο κοινό «μέθεξη και ψυχική ανάταξη» στο μοναδικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όπου συνυπήρξαν αρμονικά το παρελθόν με το παρόν και -τρόπον τινά- με το μέλλον.