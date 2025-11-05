Είναι μία καλλιτέχνις που με την ιδιαίτερη ερμηνευτική της ταυτότητα τραγουδά την Ελλάδα και η ερμηνεία της μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. Με το καινούριο της βίντεο κλιπ για το νέο της single «Χορεύω το Ζεϊμπέκικο» που μόλις κυκλοφόρησε από τη Heaven Music, η Κωνσταντίνα, μας προσκαλεί να αφεθούμε στα βήματα που έχουν ταυτιστεί με την ελληνική λεβεντιά και μας θυμίζει ότι ο χορός δεν είναι μόνο κίνηση, είναι αγάπη για τη ζωή.

Οι στίχοι της καταξιωμένης Τασούλας Θωμαΐδου, παρασύρουν σε μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία καθώς παροτρύνουν τον ακροατή να «πετάξει» τα βάρη του παρελθόντος, να σταθεί λεύτερος με τα χέρια ανοιχτά και να χορέψει για όσα φέρνει η ζωή: όσα βιώσαμε, όσα μας σημάδεψαν, αλλά και όσα θα έρθουν…

Παράλληλα ο συνθέτης Θάνος Γεωργουλάς εμπνεύστηκε από την αγέρωχη προσωπικότητα της Κωνσταντίνας και συνδυάζοντας τη δύναμη και την αλήθεια ενός κλασικού ζεϊμπέκικου με μια σύγχρονη ματιά, δημιούργησε μια μουσική που απελευθερώνει, όπως ακριβώς και ο μοναχικός αλλά λυτρωτικός χορός του ζεϊμπέκικου.

Στο βίντεο κλιπ η βαθιά παράδοση του ζεϊμπέκικου συναντά απρόσμενα τη νεανικότητα και τη φρεσκάδα μιας νέας γενιάς αθλητριών και χορευτών. Η πειθαρχία και η ακρίβεια των χρυσών πρωταθλητριών της Ελληνοαγγλικής Αγωγής συναντούν την ελευθερία και το συναίσθημα του ζεϊμπέκικου. Η εικόνα του παραδοσιακού χορού ανανεώνεται και από τους χορευτές της σχολής χορού Alma Danza, και αποκτά νέα πνοή, δείχνοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι στατικός, αντιθέτως συνεχώς εξελίσσεται στα χέρια και στα βήματα εκείνων που τον συνεχίζουν.

Την οπτικοποίηση επιμελήθηκε η Ελεάνα Πλέσσα και το μοντάζ ο Γιώργος Κοντογιάννης.

Συμμετέχει η ομάδα Ελληνοαγγλική Αγωγή του αθλήματος «Γυμναστική για Όλους» με προπονήτρια την Χριστίνα Ψαράκη και η σχολή χορού Alma Danza με την ομάδα του Διονύση Βάλμη & του Γιάννη Σούρδη. Την κινηματογράφηση των χορευτών έκανε ο Θοδωρής Κατεμίδης και του studio ο Αλέξανδρος Τσαπράζης.

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και συνοδεύεται από το παρακάτω βίντεο κλιπ.

Επιμέλεια: Σ.Κ.