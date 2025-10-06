Η Ακρόπολη χωρίς σκαλωσιές από σήμερα μετά από περισσότερα από 15 χρόνια είναι γεγονός.

Ειδικότερα η αφαίρεση των σκαλωσιών από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής φάσης του έργου αναστήλωσης του μνημείου. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση του μνημείου, ενώ οι σκαλωσιές που χρησιμοποιήθηκαν επί σχεδόν 15 χρόνια απομακρύνθηκαν για να δώσουν τη θέση τους σε μια νέα εποχή για τον Παρθενώνα.

Το έργο αποκατάστασης είχε ως στόχο την ολοκληρωτική αποκατάσταση των κιόνων του προναού και τη συμπλήρωση των ορθοστατών στο τύμπανο του αετώματος.

Η εικόνα αυτή θα παραμείνει για περίπου έναν μήνα, καθώς στη συνέχεια θα συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης, αυτή τη φορά στο εσωτερικό του ναού, με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών.