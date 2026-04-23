Μετά την έντονη ανταπόκριση του κοινού και τις δύο πρώτες sold out εμφανίσεις, η Χριστίνα Μαξούρη επιστρέφει στη σκηνή με την παράσταση «Τραγούδια για τον πόνο του ανθρώπου και των πραγμάτων», προσκαλώντας το κοινό σε μια εμπειρία βαθιάς συγκίνησης και ουσιαστικής επαφής.

Για τρεις μόνο Δευτέρες -27 Απριλίου, 4 και 11 Μαΐου – στο Θέατρο ΜΕΤΣ, η ερμηνεύτρια συναντά επί σκηνής τον πιανίστα Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη, σε μια λιτή και ουσιαστική μουσική σύμπραξη όπου η φωνή και το πιάνο γίνονται ένα.

Πρόκειται για μια ατμοσφαιρική βραδιά, όπου η μουσική συνυπάρχει με τη σιωπή και τα τραγούδια λειτουργούν σαν μικρές εξομολογήσεις. Ιστορίες για όσα χάνονται και όσα παραμένουν, για μνήμες που επιμένουν και για τις ανεπαίσθητες συγκινήσεις που μας ενώνουν, ξεδιπλώνονται με ευαισθησία και ειλικρίνεια.

Σε αυτό το ιδιαίτερο μουσικό τοπίο, η σκηνή μετατρέπεται σε χώρο ακρόασης και μοιράσματος. Μια στιγμή συλλογικής παύσης απέναντι σε όσα μας βαραίνουν, αλλά και σε όσα μας θυμίζουν την κοινή μας ανθρώπινη φύση.

Όπως σημειώνει η ίδια η Χριστίνα Μαξούρη:

«Δεν ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσω φέτος. Όμως η ανάγκη για ομορφιά, μοίρασμα και ζεστασιά προέκυψε επιτακτικά. Έτσι επιστρέφω στη σκηνή, μαζί με τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη, σε μια συνθήκη εγγύτητας, αναζητώντας απλά και ανθρώπινα λίγη περισσότερη ομορφιά μέσα από τα τραγούδια που επιλέξαμε».