Η Χριστίνα Βασιλοπούλου είναι μια δημιουργός με ξεχωριστή καλλιτεχνική ευαισθησία και ουσιαστική σχέση με τη σκηνική έκφραση. Αντιμετωπίζει τη σκηνή ως έναν ζωντανό χώρο συνάντησης του λόγου, της κίνησης και του συναισθήματος, αναζητώντας με ιδιαίτερη συνέπεια τις δυνατότητες της σωματικής έκφρασης και τον τρόπο με τον οποίο ένα σώμα μπορεί να αφηγηθεί όσα συχνά αδυνατούν να αποδώσουν οι λέξεις. Με τη διπλή της ιδιότητα ως σκηνοθέτιδα και χορογράφος, διαθέτει μια σύνθετη δημιουργική ματιά, που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με την κινησιολογική έρευνα. Στις «Σερβιρισμένες» της ομάδας «Α Ύλες», που παρουσιάζονται στο Θέατρο Φούρνος, η σκηνοθετική και κινησιολογική της προσέγγιση συναντά ένα υλικό με έντονες κοινωνικές και ανθρώπινες προεκτάσεις: γυναικείες ιστορίες από διαφορετικές εποχές, συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται, σχέσεις εξουσίας και στερεότυπα που εξακολουθούν να επιβιώνουν στον χρόνο.

Αυτό που την απασχολεί ιδιαίτερα είναι η παράδοξη συνθήκη μιας ανθρωπότητας που αλλάζει, εξελίσσεται και αναθεωρεί τις αντιλήψεις της, αλλά συχνά αναπαράγει τους ίδιους μηχανισμούς περιορισμού και επιβολής. Μέσα από τη σκηνοθετική της προσέγγιση, το κωμικό συνυπάρχει με το δραματικό, η χειρονομία αποκτά τη δική της σημασία και το σώμα μετατρέπεται σε φορέα μνήμης, επιθυμιών, φόβων και αντιστάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψή της για τη δημιουργική διαδικασία, την οποία αντιμετωπίζει ως μια διαρκή ανακάλυψη, όπου τίποτα δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένο και η αλήθεια της σκηνής γεννιέται μέσα από τη συνεργασία και την ουσιαστική συνύπαρξη των ανθρώπων.

Στη συζήτησή μας, η Χριστίνα Βασιλοπούλου μιλά για όσα την οδήγησαν στη συγκεκριμένη σκηνική σύνθεση, για τη δύναμη της κίνησης ως αυτόνομης γλώσσας έκφρασης, αλλά και για τη δική της αντίληψη γύρω από την τέχνη και την καλλιτεχνική διαδρομή. Μια διαδρομή που, όπως χαρακτηριστικά εξομολογείται, δεν μετριέται τόσο με την αναγνώριση και τις επιτυχίες, όσο με τη δημιουργικότητα, την ψυχική ισορροπία και τη χαρά να μοιράζεται τη δουλειά της με ανθρώπους που έχουν κοινό καλλιτεχνικό ήθος.

Οι «Σερβιρισμένες» μοιάζουν με ένα θεατρικό μενού γυναικείων ιστοριών από διαφορετικές εποχές. Ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα που σας οδήγησε σε αυτή τη σκηνική σύνθεση και τι ήταν αυτό που σας κέντρισε περισσότερο στο υλικό;

Εστίασα στην επανάληψη πανομοιότυπων μοτίβων, δράσεων, απόψεων και χαρακτήρων, που μου ενέτειναν την αίσθηση ότι η ουσία όλων αυτών των ρόλων παραμένει ίδια, ενώ οι εποχές, ο διάκοσμος, οι κοινωνικές συμβάσεις και ο λόγος αλλάζουν. Διαφορετικά ιστορικά περιβάλλοντα, διαφορετικές συνθήκες ζωής, αλλά ένας κοινός πυρήνας ανθρώπινων συμπεριφορών που μοιάζει να αναπαράγεται αδιάκοπα.

Αυτή η διαπίστωση υπήρξε για μένα ταυτόχρονα συγκινητική και πληγωτική. Συγκινητική, γιατί μας συνδέει με όλους εκείνους που προηγήθηκαν από εμάς, με τις επιθυμίες, τις αγωνίες και τις αντιφάσεις τους. Πληγωτική, γιατί αποκαλύπτει μια διαχρονική καθήλωση στην προβληματική συνεύρεση των ανθρώπων και στις μεταξύ τους σχέσεις εξουσίας.

Με απασχόλησε ιδιαίτερα αυτή η αντίφαση: η ανθρωπότητα εξελίσσεται, μετασχηματίζει τους θεσμούς της, αναθεωρεί τις αντιλήψεις της, αλλά συχνά εξακολουθεί να αναπαράγει τους ίδιους μηχανισμούς επιβολής, εξάρτησης και περιορισμού της ελευθερίας του άλλου. Αυτή η διαχρονικότητα υπήρξε ένας από τους βασικούς άξονες της σκηνικής μας προσέγγισης.

Στην παράσταση συνυπάρχουν η κωμωδία και το δράμα, το γέλιο και η πικρή επίγευση. Πώς αναζητήσατε αυτή την ισορροπία στη σκηνοθεσία σας;

Το ίδιο το κείμενο υπαγόρευσε σε πολλές σκηνές τη σκηνοθετική ματιά που θα έπρεπε να το υπηρετήσει. Υπήρχαν καταστάσεις, σχέσεις και συγκρούσεις που έφεραν ήδη μέσα τους έναν συγκεκριμένο τόνο, μια κωμική ή δραματική δυναμική, την οποία θεωρούσα σημαντικό να αφουγκραστούμε και να αναδείξουμε, χωρίς να την επιβάλουμε εξωτερικά.

Ωστόσο, κατά τη δημιουργική πορεία των προβών, αναδύονταν αναπάντεχα στιγμές χιούμορ και, αντιδιαμετρικά, στιγμές βαθιάς δραματικότητας που δεν είχαν προδιαγραφεί. Μια χειρονομία, μια παύση, μια αντίδραση, ακόμη και μια ανεπαίσθητη μετατόπιση στον τρόπο που ένας ηθοποιός αντιμετώπιζε μια κατάσταση, μπορούσαν να μεταβάλουν εντελώς τη συναισθηματική της θερμοκρασία.

Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της δημιουργικής διαδικασίας: ότι δεν μπορείς και δεν χρειάζεται να προβλέψεις τα πάντα. Οι άνθρωποι, με όλα τα υλικά τους, τις αντιφάσεις, τις αδυναμίες, τις επιθυμίες και τις συμπεριφορές τους, γεννούν γέλιο, κλάμα, απόσταση, εμπλοκή, συχνά χωρίς πολλή σκέψη, αυθορμήτως και πηγαία, όπως ακριβώς συμβαίνει στη ζωή.

Δεν θεωρώ ότι το κωμικό και το δραματικό αποτελούν δύο αντίθετους κόσμους που χρειάζεται υποχρεωτικά να εξισορροπήσει κανείς. Πολύ συχνά συνυπάρχουν στην ίδια ανθρώπινη κατάσταση. Μπορεί να γελάσουμε με κάτι που, αν το παρατηρήσουμε από μια διαφορετική οπτική, είναι βαθιά οδυνηρό. Και αντιστρόφως, ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες, μπορεί να αναδυθεί μια απροσδόκητη κωμικότητα.

Σκηνοθετικά, λοιπόν, περισσότερο από το να επιδιώξω μια υπολογισμένη εναλλαγή γέλιου και συγκίνησης, προσπάθησα να αφήσω χώρο στην αλήθεια των καταστάσεων και στην οργανική εξέλιξη της σκηνικής ζωής. Να μην πιέσουμε το υλικό να γίνει ούτε περισσότερο αστείο ούτε περισσότερο δραματικό από όσο το ίδιο και οι άνθρωποι που το ζωντανεύουν μας επέτρεπαν να ανακαλύψουμε.

Η κίνηση έχει σημαντικό ρόλο στην παράσταση. Πώς μετατρέπεται το σώμα σε φορέα μνήμης, κοινωνικών στερεοτύπων και γυναικείων εμπειριών; Τι μπορεί να εκφράσει κινησιολογικά εκείνο που δεν χωράει στις λέξεις;

Το σώμα είναι δέκτης και πομπός των πάντων. Εγγράφει εμπειρίες, συναισθήματα, κοινωνικές επιταγές, συνήθειες και βιώματα, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Η στάση του, η ποιότητα της κίνησής του, η ένταση ή η συστολή του μπορούν να αποκαλύψουν πολλά περισσότερα από όσα επιλέγει ή καταφέρνει να εκφράσει ο λόγος.

Η μετάλλαξή του, η ευπλαστότητα των αντιδράσεών του, η ικανότητά του να βροντοφωνάζει το συναίσθημα ακόμη και στην πλήρη ακινησία είναι η μαγική του συνεισφορά στο ταξίδι της ψυχής του ενός προς τον άλλον. Ένα σώμα μπορεί να αφηγηθεί την υποταγή, την αντίσταση, τον φόβο, την επιθυμία ή την απελευθέρωση χωρίς να χρειαστεί να αρθρώσει ούτε μία λέξη.

Στη συγκεκριμένη παράσταση, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς οι κοινωνικοί ρόλοι αποκτούν σωματική υπόσταση. Πώς το επιτρεπτό και το απαγορευμένο, η εξουσία και η υποχώρηση, η προσδοκία και η ματαίωση αποτυπώνονται στην κίνηση ή ακόμη και στην απουσία της.

Η κινησιολογία δεν λειτουργεί για μένα ως εικονογράφηση του λόγου, αλλά ως μια αυτόνομη, εξίσου ουσιαστική γλώσσα. Είναι ένας ακόμη δρόμος επικοινωνίας, στην προκειμένη περίπτωση των τριών ηθοποιών προς το κοινό που μας τιμά με την παρουσία του.

Οι τρεις ηθοποιοί μεταμορφώνονται διαρκώς σε διαφορετικές γυναίκες, εποχές και ρόλους. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη σκηνοθετική και κινησιολογική καθοδήγηση αυτών των μεταμορφώσεων;

Οι τεχνικές δυσκολίες είναι συχνά εκείνες που ταλανίζουν τους δημιουργούς, ακριβώς επειδή πρέπει να αντιμετωπιστούν με τέτοιον τρόπο ώστε να μη γίνονται διασπαστικές στη ροή της ουσιαστικής σκηνικής ζωής. Οι συνεχείς μεταμορφώσεις, οι εναλλαγές χαρακτήρων, εποχών, κινησιολογικών ποιοτήτων και εκφραστικών κωδίκων απαιτούν μεγάλη ακρίβεια, αλλά αυτή η ακρίβεια δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μηχανισμός.

Το ζητούμενο είναι η τεχνική να υπηρετεί την αλήθεια της σκηνικής παρουσίας και όχι να την επισκιάζει. Να υπάρχει η απαραίτητη πειθαρχία, χωρίς να χάνεται η ζωντάνια, η αμεσότητα και η ελευθερία της ερμηνείας.

Οι ηθοποιοί, λόγω της κοινής προβληματικής των επιμέρους σκηνών του έργου, υποβοηθούνται στο να διανύσουν μια παραδόξως ενιαία πορεία στο πέρασμα των αιώνων. Παρά τις εξωτερικές διαφοροποιήσεις των προσώπων που υποδύονται, υπάρχει μια εσωτερική συνέχεια, μια κοινή ανθρώπινη συνθήκη που συνδέει τις ιστορίες.

Αυτή τη συνέχεια προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε σκηνοθετικά και κινησιολογικά. Δεν μας ενδιέφερε να παρουσιάσουμε απλώς μια διαδοχή διαφορετικών γυναικείων χαρακτήρων, αλλά να αναδειχθεί η συγγένεια των εμπειριών τους. Ελπίζουμε και το κοινό να εισπράξει ένα όλον, μια ενιαία σκηνική διαδρομή και όχι μια σειρά αποσπασματικών αφηγήσεων.

Οι ιστορίες που παρουσιάζετε απέχουν χρονικά μεταξύ τους, αλλά μοιάζουν να συνομιλούν με το σήμερα. Ποια γυναικεία στερεότυπα θεωρείτε ότι εξακολουθούν να σερβίρονται στην κοινωνία μας, παρά τις αλλαγές των εποχών;

Η γυναίκα έχει καθοριστεί ιστορικά από τον ρόλο της θελκτικής παρουσίας, από την τεκνοποίηση, από την ανατροφή των παιδιών κατ’ αποκλειστικότητα ή κατά κύριο λόγο, καθώς και από μια σχεδόν αυτονόητη απαίτηση θυσίας προς στήριξη των υπόλοιπων μελών της οικογένειας.

Παρά τις σημαντικές κοινωνικές κατακτήσεις, η αδυναμία ή η άρνηση εκπλήρωσης αυτών των ρόλων εξακολουθεί, ακόμη και σήμερα, να τοποθετεί τη γυναίκα στη θέση της απολογούμενης. Η επιλογή της να μη γίνει μητέρα, να μη δημιουργήσει οικογένεια, να μη συμμορφωθεί με συγκεκριμένα πρότυπα εμφάνισης ή να δώσει προτεραιότητα σε άλλες προσωπικές επιδιώξεις μπορεί να αποτελέσει αφορμή αμφισβήτησης της επιτυχίας, της ολοκλήρωσης ή ακόμη και της ευτυχίας της.

Το παράδοξο είναι ότι πολλές από αυτές τις απαιτήσεις δεν διατυπώνονται πλέον πάντοτε ως ευθείες απαγορεύσεις ή επιταγές. Συχνά λειτουργούν υπόγεια, μέσα από κοινωνικές προσδοκίες, ενοχές και βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις για το τι οφείλει να είναι ή να επιθυμεί μια γυναίκα.

Χρειάζεται σθένος, εύρος σκέψης και ουσιαστική ενδοσκόπηση προκειμένου να διακρίνει κανείς το προσωπικό του θέλω από εκείνο που του έχει επιβληθεί ως επιθυμία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, γιατί δεν αρκεί να αντισταθείς στις προσδοκίες των άλλων. Χρειάζεται πολλές φορές να αναμετρηθείς και με όσα έχεις ο ίδιος εσωτερικεύσει ως αυτονόητα.

Το ζητούμενο, τελικά, δεν είναι η αντικατάσταση ενός προτύπου από κάποιο άλλο, αλλά η ουσιαστική ελευθερία της επιλογής.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και Ομάδων «Άδειος Χώρος» και τώρα συναντά ένα ευρύτερο κοινό. Τι κρατήσατε από εκείνη την πρώτη συνάντηση με τους θεατές και τι άλλαξε στη διαδρομή προς την πρεμιέρα;

Οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί μας αυτό το έργο έγιναν κοινωνοί της φροντίδας με την οποία αντιμετωπίστηκε η παράσταση από όλους τους συντελεστές της. Και αυτή η φροντίδα είναι για μένα ουσιαστικό στοιχείο της δημιουργικής διαδικασίας. Αφορά όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, συνεργάζονται και συνυπάρχουν για να το διαμορφώσουν.

Στην πρώτη εκείνη συνάντηση αισθανθήκαμε ότι οι θεατές ταξίδεψαν μαζί μας. Μίλησαν για όσα παρακολούθησαν με προβληματισμό και συναίσθημα, αναγνώρισαν καταστάσεις, συνδέθηκαν με τις ιστορίες. Αυτή η ανταπόκριση έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί η παράσταση αποκτά μια νέα διάσταση τη στιγμή που παύει να ανήκει αποκλειστικά στους δημιουργούς της και αρχίζει να συνομιλεί με τους ανθρώπους που την παρακολουθούν.

Από τότε, ο χρόνος που μας δόθηκε χρησιμοποιήθηκε για να ταξιδέψουμε κι εμείς ξανά μέσα στο υλικό, να το επανεξετάσουμε και να αναδημιουργήσουμε πάνω στην ίδια βάση. Όχι με τη λογική ότι έπρεπε να αλλάξουμε την ταυτότητα της παράστασης, αλλά με την ανάγκη να εμβαθύνουμε περισσότερο σε όσα ήδη μας απασχολούσαν.

Άλλωστε, πιστεύω ότι μια παράσταση δεν είναι ποτέ κάτι απολύτως στατικό ή οριστικά ολοκληρωμένο. Εξελίσσεται μέσα από την επανάληψη, την εμπειρία, τις σχέσεις των συντελεστών και τη συνάντηση με το κοινό. Και το έργο και εμείς βρισκόμαστε καθημερινά σε μια δυναμική διαδρομή.

Αν οι θεατές έπρεπε να φύγουν από το θέατρο παίρνοντας μαζί τους μία γεύση από τις «Σερβιρισμένες», ποια θα θέλατε να είναι αυτή; Το γέλιο, η συγκίνηση, η ανατροπή ή ίσως ένας προβληματισμός που θα τους ακολουθεί;

Δεν νομίζω ότι έχω ένα συγκεκριμένο «θέλω» σε σχέση με την ανταπόκριση του άλλου. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να προκαθορίσω τι οφείλει να νιώσει, να σκεφτεί ή να κρατήσει ένας θεατής φεύγοντας από την παράσταση.

Το να επιλέξει κάποιος να έρθει στο θέατρο και να συνυπάρξουμε για ένα διάστημα στον ίδιο χώρο είναι ήδη για μένα τιμητικό. Μέσα σε μια καθημερινότητα γεμάτη απαιτήσεις, περισπασμούς και αδιάκοπη πληροφορία, αυτή η συνειδητή επιλογή συνάντησης έχει από μόνη της μεγάλη αξία.

Η τέχνη, άλλωστε, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Ο καθένας προσέρχεται με τη δική του ιστορία, τις εμπειρίες, τις ευαισθησίες και τις ανάγκες του. Κάτι που για έναν άνθρωπο είναι αστείο, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι βαθιά οδυνηρό. Μια σκηνή μπορεί να γεννήσει προβληματισμό, συγκίνηση, αμηχανία ή απλώς την απόλαυση της στιγμής.

Δεν θα ήθελα να ιεραρχήσω αυτές τις αντιδράσεις ούτε να υποδείξω ποια είναι η επιθυμητή. Ας εκλάβει έκαστος ό,τι έχει ανάγκη κι ας ζήσει τις στιγμές. Αυτή η ελευθερία της πρόσληψης είναι, νομίζω, ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία της σχέσης ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Όνειρο για μένα είναι μια καθημερινότητα με ψυχική υγεία και δημιουργικότητα. Δεν αντιμετωπίζω την καλλιτεχνική διαδρομή ως μια αδιάκοπη αναζήτηση επιτυχιών, αναγνώρισης ή ολοένα μεγαλύτερων στόχων. Με ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα της ίδιας της διαδρομής, οι συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργώ και οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι.

Όσο μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, να μου εξασφαλίζει τα προς το ζην με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής, και να συνυπάρχω δημιουργικά με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο ήθος και την ίδια καλλιτεχνική γλώσσα, είμαι και θα είμαι ονειρικά ευτυχής.

Η δημιουργία είναι για μένα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συνύπαρξη. Δεν με ενδιαφέρει μόνο τι παράγουμε καλλιτεχνικά, αλλά και τι συμβαίνει μεταξύ μας όσο το δημιουργούμε. Ο σεβασμός, η ελευθερία της έκφρασης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η χαρά της συνεργασίας είναι εξίσου σημαντικά με το ίδιο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να εξακολουθήσω να είμαι περίεργη, να αναζητώ, να αμφισβητώ, να συγκινούμαι και να έχω τη δυνατότητα να μετατρέπω όσα με απασχολούν σε δημιουργική πράξη. Χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζω την προσωπική μου ισορροπία στον βωμό μιας διαρκούς επαγγελματικής διεκδίκησης.

Αν μπορώ να συνεχίσω να ζω και να δημιουργώ με αυτούς τους όρους, τότε το όνειρο δεν βρίσκεται κάπου μακριά, στο μέλλον. Θα πραγματοποιείται ήδη μέσα στην καθημερινότητά μου.