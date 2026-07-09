Με μια φρέσκια παραγωγή και σύγχρονη ενορχήστρωση, το εμβληματικό τραγούδι του Φοίβου από το 2008 επιστρέφει στο 2026 ανανεωμένο, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη και τον χαρακτήρα που το ανέδειξαν. Ο Χρήστος Μενιδιάτης βάζει τη δική του ερμηνευτική υπογραφή σε ένα κομμάτι που μιλά για εκείνον τον άνθρωπο που γίνεται φως στην καθημερινότητά μας, αυτόν που μετατρέπει απλά στιγμές σε «ό,τι πιο όμορφο υπάρχει».

Με λόγια λιτά, αλλά ταυτόχρονα γεμάτα συναίσθημα, ο Φοίβος έχει χτίσει εδώ και 18 χρόνια μια ιστορία οικεία και διαχρονική, την οποία έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης να την αποδώσει με τη ζεστασιά και την αμεσότητα που χαρακτηρίζουν την πορεία του στο λαϊκό τραγούδι.

Για πρώτη φορά μοιράζεται το βίντεο κλιπ με τους τρεις γιους του

Η πιο ξεχωριστή στιγμή του video clip αποτελεί η πρώτη εμφάνιση των τριών γιων του στο πλευρό του. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρουσία που δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στο μήνυμα του τραγουδιού, καθώς οι τρεις γιοι του είναι για εκείνον η πιο καθαρή και αληθινή εκδοχή του «ό,τι πιο όμορφο υπάρχει».

Την οπτικοποίηση του project απογειώνει μια σύγχρονη δημιουργική προσέγγιση με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), που συνδυάζει πραγματικά στιγμιότυπα με υψηλής αισθητικής ψηφιακά πλάνα. Οι εικόνες εναλλάσσονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα.

Τη σκηνοθεσία και την παραγωγή των AI-generated σκηνών υπογράφει ο Manos Schetto, ο οποίος μέσα από στοχευμένα prompts και συνδυασμό τεχνικών VFX και ψηφιακής σύνθεσης, ενώνει την ανθρώπινη αφήγηση με τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία με έντονη κινηματογραφική ταυτότητα.

Δείτε το εντυπωσιακό music video:

Το φετινό καλοκαίρι, παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου του single, ο Χρήστος Μενιδιάτης πραγματοποιεί την καλοκαιρινή του περιοδεία, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Κυκλοφορεί από τη Spicy!