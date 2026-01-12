Το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη θα πουν σήμερα Δευτέρα (12/1) στις 16:00 το απόγευμα, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη, αποτίοντας φόρο τιμής στο σημαντικό έργο που αφήνει πίσω του στον χώρο της υποκριτικής.

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής, που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Επιθυμία της οικογένειας είναι η τελετή να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τι είπε ο αδερφός του Χρήστου Πολίτη που τον βρήκε νεκρό

«Ο αδερφός μου ήταν ένας λάτρης του θεάτρου, αγαπούσε το θέατρο και ήταν ένας σεμνός άνθρωπος. Ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν εργάτης του θεάτρου. Όλοι έλεγαν τα καλύτερα λόγια για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί και να μην έχει σχέση με κανέναν. Είχε κάποια προβληματάκια. Είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα εκεί ταλαιπωρήθηκε λίγο. Έφυγε τη Δευτέρα, είχαμε επικοινωνία τις τελευταίες ημέρες, πάντα είχαμε, ήμασταν μια δεμένη οικογένεια, εγώ και τα ανίψια του δηλαδή – τα είχε σαν παιδιά του. Εγώ τον εντόπισα στο σπίτι, δύσκολο» αποκάλυψε ο αδερφός του Χρήστου Πολίτη, Γιώργος Πιατουλάκης.

Ο Χρήστος Πολίτης άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, κυρίως μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη σειρά «Η Λάμψη», αλλά και από τη συμμετοχή του σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Τελευταία θεατρική παράσταση στην οποία συμμετείχε, υπήρξε «Το λιοντάρι του χειμώνα» του Τζ. Γκόλντμαν, κατά την θεατρική περίοδο 1997-98.

Δάσκαλος στην Δραματική Σχολή Αθηνών του Γ. Θεοδοσιάδη, o Πολίτης ασχολήθηκε περιστασιακά και με την πολιτική.

Το 1998, εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου. Θέση από την οποία αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ συμμετείχε και ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης για τις βουλευτικές εκλογές του 1996.