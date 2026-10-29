Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Χρήστος Τριπόδης έχει διαγράψει μια πλούσια πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έχοντας δοκιμαστεί σε διαφορετικούς ρόλους και αναζητώντας πάντα έργα και συνεργασίες που τον εκφράζουν. Με σταθερή παρουσία στον χώρο της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας από το 1997, συνεχίζει να δημιουργεί με τη δική του ματιά, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ουσία της θεατρικής πράξης και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτήν.

Αυτή την περίοδο, συνσκηνοθετεί μαζί με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη και συμμετέχει ως ηθοποιός στην κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης», ένα έργο με καυστικό χιούμορ, ανατροπές και οικογενειακές συγκρούσεις, που αποκαλύπτει με ευφυή τρόπο τις αντιφάσεις της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, τα μυστικά που κρύβονται πίσω από κλειστές πόρτες και την εμμονή με το «φαίνεσθαι». Παράλληλα, το νέο Θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη αποτελεί για τον ίδιο μια προσωπική καλλιτεχνική στέγη, έναν χώρο όπου θέλει να παρουσιάζει έργα που αγαπά και να συνεργάζεται με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια δημιουργική διάθεση.

Στη συνέντευξή μας, ο Χρήστος Τριπόδης μιλά για όσα κάνουν το έργο του Άκη Δήμου τόσο επίκαιρο, τη συνεργασία του με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη και τις απαιτήσεις του να συνδυάζει τη σκηνοθεσία με την υποκριτική. Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό του για τη σημερινή θεατρική πραγματικότητα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα θέατρα έχουν καταντήσει real estate», ενώ υπογραμμίζει πως, για να γίνει κάτι πραγματικά καλά, χρειάζεται αφοσίωση και συγκέντρωση σε ένα πράγμα κάθε φορά. Μιλά, ακόμη, για την αγωνία της αποδοχής από το κοινό και για την ανάγκη να διατηρείται ζωντανή η ουσία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε μια εποχή που όλα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς.

«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης»: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε «αυτή την παράσταση θέλω να την ανεβάσω τώρα»; Τι πιστεύετε ότι έχει να πει στο σημερινό κοινό;

Το έργο το ξέρω πάρα πολλά χρόνια και τον συγγραφέα τον θεωρώ απ’ τους καλύτερους σύγχρονους έλληνες συγγραφείς. Ξαναδιάβασα το έργο πρόσφατα. Πέραν του ότι το θεωρώ ένα τεράστιο σύγχρονο έργο, αποφάσισα να το ανεβάσω τώρα γιατί έχει να πει πάρα πολλά πράγματα, είναι από γραφής πανέξυπνο έργο, ιδιοφυές θα έλεγα, κι έχει ένα υπέροχο χιούμορ. Έχει πάρα πολλές αναφορές για το σήμερα, για το πώς είναι οι Νεοέλληνες σήμερα, οι νεοαστοί, πώς είναι δομημένη η νεοελληνική «αστική» οικογένεια, με όλα τα προβλήματα του φαίνεσθαι, με τις σχέσεις τις οικογενειακές, την ηθική ή την ανηθικότητα της οικογένειας. Το έργο αναδεικνύει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως τον ρατσισμό και τον διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται οι γενιές τα σημερινά προβλήματα, ενώ παράλληλα προβάλλει τις ανθρώπινες σχέσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτό βλέπουμε αληθινούς ανθρώπους και γνώριμους χαρακτήρες, όχι απλούς τύπους.

Σκηνοθετείτε και ταυτόχρονα παίζετε στην παράσταση. Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεστε και από τις δύο πλευρές της σκηνής και πώς επηρεάζει αυτό τον τρόπο που δουλεύετε;

Το έργο το σκηνοθετήσαμε μαζί με την Φωτεινή άρα μιλάμε για τέσσερα μάτια, με μία παρέα ηθοποιών που γνωριζόμαστε χρόνια και γίνονται 14 τα μάτια! Σαφέστατα έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το πάνω με το κάτω. Ευτυχώς ο ρόλος ο δικός μου μου επέτρεπε αρκετές φορές να ’μαι από κάτω και να το ελέγχω πώς πάει, έχω συζητήσει πολύ και με τον συγγραφέα οπότε είχα μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θέλω να παρουσιαστεί. Στη σκηνοθεσία αν δεν ξέρεις από πριν τι θέλεις να κάνεις, δε μπορείς να σκηνοθετήσεις. Ήξερα έχοντας μιλήσει και με τη Φωτεινή και με τον συγγραφέα τι θα παρουσιάσουμε στον κόσμο, και τι μας εκφράζει το έργο καλλιτεχνικά και αισθητικά για να το βγάλουμε προς τα έξω. Δουλέψαμε πολύ ωραία και ομαλά με όλη την ομάδα.

Η «Ιοκάστη» είναι μια κωμωδία με οικογενειακές συγκρούσεις, μυστικά, έρωτες, φόνο και ανατροπές. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η βαθύτερη «εμμονή» της σύγχρονης οικογένειας που σατιρίζει το έργο;

Οι εμμονές που έχει η σύγχρονη οικογένεια είναι πάρα πολλές. Τι θα κάνει το παιδί μας όταν μεγαλώσει, το φαίνεσθαι, το τι θα πει η γειτονιά… Στο έργο βλέπουμε ξεκάθαρα το πώς αντιλαμβάνεται μητέρα και πατέρας την κατάσταση του γιου, πώς αντιμετωπίζεται μια κόρη που είναι σε ηλικία για να κάνει παιδί και βρίσκει τις πιο ατυχείς περιπτώσεις υποψήφιων μπαμπάδων και πολλά πολλά άλλα… όπως βέβαια και τα πολλά μυστικά που κρύβει κάθε οικογένεια. Ο Δήμου τα περιγράφει πολύ ωραία όλα αυτά στο κείμενό του και είναι εντελώς μέσα στο πνεύμα της εποχής. Ένα άκρως σύγχρονο κείμενο.

Συνεργάζεστε ξανά με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, η οποία αυτή τη φορά υποδύεται και την Ιοκάστη. Τι ήταν αυτό που θέλατε να αναδείξετε στον συγκεκριμένο ρόλο;

Το συγκεκριμένο έργο ο συγγραφέας δεν το δίνει εύκολα. Μόλις του είπα ότι θα το κάνω με τη Φωτεινή, μου το έδωσε κατευθείαν. Το έργο μοιάζει λίγο με το «Μια τρελή τρελή οικογένεια» και έχει πολλά σουρεαλιστικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να παιχτούν πάρα πολύ ρεαλιστικά, αλλά έχει κι έναν χαρακτήρα, την Ιοκάστη, που είναι μία σύγχρονη Πάστα Φλώρα! Το να βρεις μία ηθοποιό μ΄ αυτές τις δυνατότητες, για να παίξει αυτόν τον ρόλο που κινείται ανάμεσα στην τρέλα, στην αφέλεια και στην αλήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μην το κάνει γκροτέσκο και να μην το κάνει μπαλαφάρα. Η Φωτεινή είναι μία εξαιρετική ηθοποιός, που ξέρει πάρα πολύ καλά την κωμωδία και παίζει πολύ ρεαλιστικά και αληθινά την κωμωδία, κρατώντας πολύ καλά τις ισορροπίες. Δε νομίζω ότι με τις απαιτήσεις που έχει αυτός ο ρόλος, θα μπορούσε να παιχθεί από πολλές Ελληνίδες ηθοποιούς. Πιστεύω ότι είναι λες και γράφτηκε για την Φωτεινή αυτός ο ρόλος. Θεωρώ ότι είναι ρόλος ζωής για εκείνη.

Έχετε περάσει πλέον και στην άλλη πλευρά, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του νέου Φιλίπ. Τι θέλετε να είναι το Φιλίπ για την Κυψέλη και για το αθηναϊκό θέατρο;

Δεν είναι διεύθυνση, το θέατρο το έχω νοικιάσει για αρκετά χρόνια και φυσικά δεν είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής, τον σιχαίνομαι αυτόν τον τίτλο. Είναι μια νέα μόδα που υφίσταται σε πολλά θέατρα της Αθήνας. Τώρα εμένα μ’ αρέσει η περιοχή, είμαι παιδί του κέντρου. Έχω ζήσει πολλά χρόνια Παγκράτι, Κυψέλη, και τις αγαπώ αυτές τις περιοχές. Είναι παλιές αθηναϊκές αστικές περιοχές που ζούσε η τέχνη και ανέπνεε ο πολιτισμός. Το νέο Θέατρο Φιλίπ ήταν ένα πολύ αγαπητό σινεμά εδώ στην Κυψέλη, που το μετέτρεψα σε θέατρο και πραγματικά μας έχει αγκαλιάσει πολύ όλη η περιοχή. Είναι για εμένα μία στέγη, που έπειτα από 13 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο της παραγωγής και απ΄ το ’97 που κινούμαι στον χώρο της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής, νομίζω πως βρήκα τη γωνιά μου, τη στέγη μου. Μου αρέσει ο χώρος, τον έχω επιμεληθεί, τον έχω αγαπήσει και θέλω να ανεβάσω ως επί το πλείστον ελληνικά έργα. Στόχος μου είναι να δουλεύω με ανθρώπους που θέλω να δουλεύω και να κάνω πράγματα που είναι κοντά στη δική μου αισθητική και στη δική μου ψυχή.

Ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, έχετε δει το θέατρο από πολλές διαφορετικές πλευρές. Ποια από αυτές τις ιδιότητες σας έχει δυσκολέψει περισσότερο και ποια σας έχει δώσει τη μεγαλύτερη χαρά;

Όλες μου έχουν δώσει απ’ την πλευρά τους πάρα πολλές χαρές. Ρεαλιστικά η πιο δύσκολη δουλειά είναι πάντα του ηθοποιού. Ο ηθοποιός παίζει στην παράσταση, κάνει πρόβες και αγωνιά αν θα έχει δουλειά αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, και είναι αυτός που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για το αν μια παράσταση πάει ή δεν πάει. Δε θα πει κανείς ότι ήταν κακός ο παραγωγός ή ο σκηνοθέτης.

Έπειτα από τόσα χρόνια συνεχούς δουλειάς, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας κάνει να ανυπομονείτε πριν ανοίξει η αυλαία;

Το πώς θα εκλάβει το κοινό αυτό που έχεις δημιουργήσει. Κάνουμε όλοι οι συντελεστές τη δουλειά μας για να φτιάξουμε ένα αποτέλεσμα και επειδή κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία και την αποδοχή, κι αυτό στο δείχνει μόνο ο κόσμος που θα ’ρθει, είναι μεγάλη η αγωνία. Ο κόσμος είναι το 50% του πώς θα πάει η παράσταση, απ’ την πρεμιέρα και μετά. Ο κόσμος σου διαμορφώνει και σου δείχνει το δρόμο.

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Πάρα πολλά πράγματα και προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά. Ωστόσο, είμαι σε μία φάση ζωής μου που θέλω ό,τι αρχίζω να το τελειώνω, για να μπορώ να το κάνω καλά. Δε θέλω πλέον να ασχολούμαι με πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάσπαση και τεράστιο ψυχικό, πνευματικό και σωματικό κόστος. Προσωπικά θεωρώ ότι σε αυτήν τη δουλειά για να κάνεις κάτι καλά, πρέπει για ένα διάστημα να ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα. Δε μπορείς να κάνεις πέντε σκηνοθεσίες ταυτόχρονα, να παίζεις σε πέντε διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Αν το έκανα κάποτε με τις παραγωγές, πλέον είμαι σε μία φάση που δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω, και δεν είναι θέμα οικονομικό αλλά όσα προείπα. Καλό είναι σε αυτήν τη σύγχρονη εποχή που ζούμε, που τα θέατρα έχουν καταντήσει real estate με 5-6 παραγωγές ταυτόχρονα, τον ηθοποιό να παίζει παντού, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που λέμε τέχνη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο κόστος και λίγοι το κάνουν. Ακόμα και στην Αθήνα όσοι ασχολούνται με ένα πράγμα, είναι αυτοί που κάνουν την επιτυχία. Είναι πιο σοβαροί και αληθινοί σε αυτό που κάνουν.