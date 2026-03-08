Ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο άφησε ο αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Με μια πορεία δεκαετιών και με ερμηνείες που ξεχώρισαν για το χιούμορ και την αυθεντικότητά τους, κέρδισε την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού.

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε για πρώτη φορά το 1972, μέσα από τη σειρά «Η γειτονιά μας». Από τότε ακολούθησε μια σημαντική διαδρομή στη μικρή οθόνη, με συμμετοχές σε αγαπημένες τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο».

Ιδιαίτερα ξεχωριστή υπήρξε η παρουσία του στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι», η οποία προβλήθηκε από το Mega τις τηλεοπτικές σεζόν 1989–1991 και άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 22 Νοεμβρίου 1989 και αποτελούσε μια μαύρη κωμωδία που σχολίαζε τη νοοτροπία του μικροαστού νεοέλληνα και την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Σε σκηνοθεσία του Νίκου Κουτελιδάκη, ο Χρήστος Βαλαβανίδης ενσάρκωσε τον Κώστα Χατζηγιώργη, έναν φιλόδοξο ιδιοκτήτη ενός επιτυχημένου και ανερχόμενου πιάνο μπαρ, ιδιότητα που οι γείτονές του δεν εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Ήταν παντρεμένος με τη Σούλα Βαρθακούρη Χατζηγιώργη (Νατάσα Τσακαρισιάνου) και ζούσαν μαζί με τη μοναχοκόρη τους Θεοδώρα, η οποία επέμενε να τη φωνάζουν «Ούρσουλα», καθώς ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός.

Πλαισιωμένος από ένα αξιόλογο καστ ηθοποιών, στο οποίο συμμετείχαν ο Δημήτρης Πουλικάκος, η Νατάσα Τσακαρισιάνου, η Βάσια Τριφύλλη, η Βάνα Παρθενιάδου και ο Θέμης Μάνεσης, ο Βαλαβανίδης έδωσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της τηλεοπτικής του πορείας, χαρίζοντας ένα πραγματικό ρεσιτάλ υποκριτικής.

Ξεχωριστή υπήρξε και η παρουσία του στη σειρά «Λίστα γάμου», όπου υποδύθηκε τον Χρήστο Λιακάκο, έναν φωνακλά και λαϊκό τύπο, γυναικά και οικονομικά επιτυχημένο, ο οποίος παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία, αλλά συχνά μπλεκόταν σε περιπέτειες.

Στη σειρά «Το μινόρε της αυγής» απέδειξε για ακόμη μία φορά το εύρος του ταλέντου του, υποδυόμενος έναν ιδιαίτερο και τολμηρό για την εποχή γκέι χαρακτήρα.

Στο θέατρο άφησε επίσης έντονο το καλλιτεχνικό του στίγμα. Στην παράσταση «Το έκτο πάτωμα» του Alfred Gehri ξεχώρισε στον ρόλο του Μαξ Λεσκαλιέ, ερμηνεύοντας μοναδικά το τραγούδι «Ο καλλιτέχνης», σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

Ακούστε το «Το τραγούδι του Καλλιτέχνη» με τον Χρήστο Βαλαβανίδη από την παράσταση «Έκτο Πάτωμα»

Στον κινηματογράφο, αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του στην ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, όπου υποδύθηκε τον Ταγματάρχη Δ. Καραβίδη, γνωστό ως «φον Κανάρης».

Ήδη από νωρίς στην καριέρα του είχε τραβήξει τα βλέμματα των κριτικών, κερδίζοντας το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη», του Νίκου Νικολαΐδη.

Μεταξύ άλλων συμμετείχε στις παραστάσεις «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας – Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ερμήνευσε τον ρόλο του Στέλιου στο έργο «Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη.

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε ένας ηθοποιός με ξεχωριστό ταλέντο και ισχυρή παρουσία στη σκηνή και στην οθόνη. Οι ερμηνείες του και οι χαρακτήρες που ενσάρκωσε θα παραμείνουν ζωντανοί στη μνήμη του κοινού.