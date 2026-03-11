Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (06.03.2026), προκαλώντας μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο ηθοποιό. Η κηδεία του πραγματοποιείται στις 12:30 στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που είχε κάνει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής της σειράς «Οι Αυθαίρετοι» ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, θυμίζοντας σε όλους την ανθρωπιά του Χρήστου Βαλαβανίδη και της συζύγου του, Ασπασίας Κράλλη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ζύμωναν και πρόσφεραν ψωμί στους συναδέλφους τους που είχαν ανάγκη.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τέταρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας …

Δημοσιεύω αυτήν την φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του Κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κράλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΊΔΙ Χρήστο μας…»

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Για περισσότερα από 50 χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους, καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο θέατρο υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη της υποκριτικής τέχνης, όπως το αρχαίο δράμα, την αττική κωμωδία, το κωμειδύλλιο, την οπερέτα, το σύγχρονο θέατρο, το μουσικό θέατρο, την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Μεταξύ άλλων συμμετείχε στις παραστάσεις «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας – Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου ερμήνευσε τον ρόλο του Στέλιου στο έργο «Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη.

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές γνωστές ταινίες της δεκαετίας του ’80, μεταξύ των οποίων, «Λούφα και Παραλλαγή», του Νίκου Περάκη, «Η φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, «Πάμπτωχοι Α.Ε.» του Αντώνη Κόκκινου, «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου, «Τα καμάκια» Όμηρου Ευστρατιάδη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στον κινηματογράφο.

Επίσης, βραβεύτηκε με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα».

Συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών, όπως: The First Olympics (σκην. Άλβιν Ράκοφ), My Family and other animals (σκην. Peter Barber-Fleming) «ΟΡΑ» (σκην. Udayan Prassad).

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης εξέδωσε και τρεις ποιητικές συλλογές. Η τρίτη και τελευταία ποιητική συλλογή του (εκδόσεις Καστανιώτη), περιλαμβάνει τα ανέκδοτα ποιήματα μιας δεκαετίας περίπου, καθώς και ένα αναδρομικό ανθολόγιο από προηγούμενες συλλογές και δημοσιεύσεις με ποιήματα που ο ποιητής θεωρεί ότι άντεξαν στο χρόνο. Ποιήματά του υπάρχουν τυπωμένα σε διάφορες ελληνικές και ξένες ανθολογίες.

Συνεργάστηκε επίσης με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά κι έχει συμμετάσχει κατά το ήμισυ στη συγγραφή δύο τηλεοπτικών σειρών που παίχτηκαν στην ιδιωτική τηλεόραση («Πλάκας Μέλαθρον», και «Οι Αθώοι της Πτέρυγας 5»).

Τηλεοπτικές συμμετοχές:

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 στη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς σειρές, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο».