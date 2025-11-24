Χριστούγεννα για όλους στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με πολλές δράσεις για παιδιά και ενήλικες!

Για τους μικρούς μας φίλους, το Μουσείο φιλοξενεί φέτος τους Patari Project που θα παρουσιάσουν την παράσταση «Ο Ηρακλής, οι Άθλοι, η λεοντή & η βάρκα..», τον μεγάλο «Παραμυθά» Γιώργο Ευγενικό που θα αφηγηθεί στα παιδιά ιστορίες για «τους νησιώτες καλικάντζαρους και τα καμώματά τους» και την Ομάδα ΑΦΟΥ που θα παρουσιάσει σε κουκλοθέατρο την μαγική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς!

Για τους ενήλικες, ένα μεγάλο τραπέζι με κυκλαδίτικα εδέσματα και κεράσματα θα στηθεί στο Μέγαρο Σταθάτου όπου ο Γιώργος Πίττας θα μας μιλήσει για τις γεύσεις,τις χειμερινές παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστουγέννων στις Κυκλαδες!

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κοινωνικών του προγραμμάτων, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα προσφέρει μία παράσταση με ελεύθερη είσοδο για άτομα 65+:Η ομάδα Οι Κατσίκες ξέρουν το Δρόμο παρουσιάζει «Τις Στέγες των Παραμυθιών», μια παράσταση μουσικής και αφήγησης, γεμάτη ιστορίες που θα φέρει γέλιο και νοσταλγία στις καρδιές.

Ένας Δεκέμβρης με άρωμα χαράς, δημιουργίας και γλυκιάς νοσταλγίας…, παραμύθια και ιστορίες για μικρούς και μεγάλους, παραδοσιακά κάλαντα, γιορτινά εδέσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις, σας περιμένει φέτος τις γιορτές στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης!

Δράσεις για παιδιά

«Ο Ηρακλής, οι Άθλοι, η λεοντή & η βάρκα..»

Θεατρική Παράσταση από την ομάδα Patari Project

Κυριακή 14/12 12:00 – 13:00

Οι μύθοι του Ηρακλή, αλλιώς….

Μια παράδοξη αφήγηση που δείχνει ότι, ανάλογα από ποια πλευρά κοιτάς μια ιστορία, αυτή παίρνει νέα τροπή πού ούτε καν την είχες φανταστεί.

Δύο αφηγητές, ένας ηθοποιός και ένας μουσικός, ο καθένας με τα δικά του εργαλεία, πιάνουν το νήμα του μύθου και οδηγούν το κοινό σε άγνωστα μονοπάτια. Μαζί τους θα ξαναγνωρίσουμε τους Άθλους του Ηρακλή.

Ένα περίεργο θεατρικό παζλ που ανοίγει νέες διαστάσεις και αναγνώσεις στον μύθο που ήδη γνωρίζουμε. Συνοδοιπόροι στο ταξίδι θα είναι αντικείμενα, τραγούδια, όλα τα παράδοξα ηχοχρώματα που μπορεί να παράγει ένα πιάνο και ηλεκτρονικοί ήχοι που θα κυκλώνουν τη σκηνή.

Για παιδιά 6+

Από την ομάδα Patari Project

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Ηθοποιός: Αποστόλης Ψυχράμης

Συνθέτης, Μουσικός επί σκηνής: Νίκος Γαλενιανός

Είσοδος: 10 ευρώ/το άτομο (με ηλεκτρονική κράτηση θέσεων)

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr

https://cycladic.gr/draseis/christougenna-sto-mouseio-kykladikis-technis/Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

«Οι νησιώτες καλικάντζαροι και τα καμώματά τους. Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραμύθια και κάλαντα από τις Κυκλάδες»

Μουσική Αφήγηση από τον Γιώργο Ευγενικό

Κυριακή 21/12 12:00 – 13:00

Ποιος είπε πως τα Χριστούγεννα κυλούν πάντα ήσυχα στις Κυκλάδες; Στην Κέα, ένα μελομακαρονάκι, ζεστό, μοσχομυριστό και σκανταλιάρικο, μόλις βγήκε από το ταψί, αποφάσισε να το σκάσει! Κυλά, κατρακυλά και μπλέκει μια γυναίκα σε περιπέτειες με τους καρκάντζελους. Στην Τήνο, ένας ράφτης ψάχνει τη χρυσή του βελόνα για να ράψει τον σάκο του Αϊ-Βασίλη, πριν προλάβουν να του κάνουν σκανταλιές οι τσιλικροτούσηδες και οι καλσαγκάρ. Στη Νάξο, τρία παλικάρια ψάχνουν τις χαμένες βασιλοπούλες και στην Άνδρο ένας καλληβρούσης τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Στην Αμοργό, μια γυναίκα ψάχνει το μεγαλύτερο αυγό του νησιού για να ξεγελάσει τους καλικάντζαρους και να τους στείλει από ‘κει που ήρθαν!

Για παιδιά 4+

Αφήγηση-Ιστόρηση: Γιώργος Ευγενικός

Μουσική: Ειρήνη Νικολακοπούλου

Είσοδος: 10 ευρώ/το άτομο (με ηλεκτρονική κράτηση θέσεων)

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr

https://cycladic.gr/draseis/christougenna-sto-mouseio-kykladikis-technis/Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία»του Κάρολου Ντίκενς

Κουκλοθεατρική Παράσταση από την Ομάδα ΑΦΟΥ

Κυριακή 28/12 12:00 – 13:00

Η κουκλοθεατρική ομάδα Αφού εμπνέεται και διασκευάζει τη διάσημη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρολου Ντίκενς με πρωταγωνιστή τον παράξενο και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ. Μέσα από ένα παραμυθένιο σκηνικό, με ατμοσφαιρικούς φωτισμούς,πρωτότυπη μουσική, χειροποίητες κατασκευές, κούκλες, αντικείμενα αλλά και με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, η χριστουγεννιάτικη παραγωγή της ομάδας Αφού, θα μας μεταφέρει στο χιονισμένο Λονδίνο του 19ου αιώνα σε μια ιστορία μυστηρίου, ανατροπών και αστείων καταστάσεων!

Για παιδιά 4+

Από την Ομάδα ΑΦΟΥ

Συντελεστές:

Διασκευή/Σκηνοθεσία:ΔήμητραΠεμούση

Κατασκευές: Ομάδα Αφού

Μουσική: Μανώλης Μανουσάκης

Φωτογραφία/ Φωτισμοί: Κώστας Κωστόπουλος

Παραγωγή: ΑΦΟΥΑ.Μ.Κ.Ε

Παίζουν: Δήμητρα Πεμούση, Χριστίνα Τσάτσου

Είσοδος: 10 ευρώ/το άτομο (με ηλεκτρονική κράτηση θέσεων)

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr

https://cycladic.gr/draseis/christougenna-sto-mouseio-kykladikis-technis/

Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

«Γεύσεις Συνύπαρξης στις Κυκλάδες.

Οι χειμερινές παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστουγέννων»

Ομιλία του Γιώργου Πίττα

Παρασκευή 12/12 18:00 – 20:00

Ο Γιώργος Πίττας πραγματοποιεί μια ομιλία με τίτλο «Γεύσεις Συνύπαρξης στις Κυκλάδες.Οι χειμερινές παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστουγέννων» αφιερωμένη στις ζωντανές πρακτικές και τα καθημερινά χριστουγεννιάτικα έθιμα των Κυκλάδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και διατηρούνται έως σήμερα. Η ομιλία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι νησιωτικές κοινότητες σε νησιά όπως η Μύκονος και η Πάρος, αξιοποιούσαν και αξιοποιούν την προετοιμασία της τροφής ως πράξη συνύπαρξης, συνεργασίας και μετάδοσης γνώσης.

Από τη συλλογικότητα της μυκονιάτικης οικογένειας έως τις παριανές καζανιές γύρω από τη σούμα, οι μικρές τελετουργίες της καθημερινότητας λειτουργούν ως φορείς μνήμης και ως στοιχεία που συνθέτουν την κυκλαδίτικη ταυτότητα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας στο Μέγαρο Σταθάτου, θα είναι στημένο ένα τραπέζι με κυκλαδίτικα κεράσματα και εδέσματα για τους συμμετέχοντες σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Σχετικά με τον ομιλητή

Ο Γιώργος Πίττας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Είναι σχεδιαστής επίπλων, interior designer, και από το 2016 έχει ιδρύσει την ιστοσελίδα Greek Gastronomy Guide για να αναδείξει την ελληνική γαστρονομία στο σύνολό της. Ως ξενοδόχος διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) και του Ξ.Ε.Ε (Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο Ελλάδος). Το βιβλιογραφικό του έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους τίτλους: Σημάδια του Αιγαίου (2007), Πάρος, οδοιπορικό στον τόπο και το χρόνο (2008), Η Αθηναϊκή Ταβέρνα (2009), Πανηγύρια στο Αιγαίο (2011), Τα καφενεία της Ελλάδας (2013), Θησαυροί της Ελληνικής Γαστρονομίας (2015), Αλφαβητάρι Ελληνικής Γαστρονομίας (2020), Γαστρονομικές Κοινότητες (2021), Πάρος: Tόπος, Διατροφικός Πολιτισμός, Γαστρονομία (2023), Και “έφαγον πάντες και ηυφράνθησαν…Η γαστρονομία της Σκιάθου με το βλέμμα του Παπαδιαμάντη” (2024).

Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

Είσοδος: 12 ευρώ/το άτομο (με ηλεκτρονική κράτηση θέσεων)

Αγορά εισιτηρίων στο cycladic.gr

https://cycladic.gr/draseis/christougenna-sto-mouseio-kykladikis-technis/Πληροφορίες: Τ: 210 7239438, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

«Στις Στέγες των Παραμυθιών»

Παράσταση Αφήγησης και Μουσικής με ελεύθερη είσοδο

για άτομα 65 +

από την ομάδα Οι Κατσίκες ξέρουν το Δρόμο

Δευτέρα 22/12 10:00-11:00

Στο πλαίσιο των κοινωνικών του προγραμμάτων, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρει μία παράσταση με ελεύθερη είσοδο για άτομα 65+.

Μια παράσταση γεμάτη ιστορίες που φέρνουν γέλιο και νοσταλγία στις καρδιές.

Φέτος τις γιορτές, θα ταξιδέψουμε παρέα σε κάμπους και βουνά, σε χώρες μακρινές ή και κοντινές! Όλο και κάπου θα βρούμε να μείνουμε…

Μαζί με τη συνοδεία μουσικής, θα ακούσουμε τρία λαϊκά παραμύθια από διαφορετικές περιοχές του κόσμου! Από τις βορινές χιονισμένες σκανδιναβικές χώρες, από τα βάθη της Ανατολής και από τις λαϊκές παραδόσεις του τόπου μας.

Στη σκηνή, την αφήγηση θα συντροφεύουν μουσικά όργανα, κάποια γνωστά και άλλα ίσως ξεχασμένα, όπως ούτι, τρομπέτα, ακορντεόν, μπαγλαμαδάκι, πολίτικη λύρα, καλίμπα, ταμπουρά και μεταλλόφωνο, ενώ θα ακούσουμε κάλαντα και διασκευασμένα γιορτινά και παραδοσιακά τραγούδια.

Για άτομα 65+

Από την ομάδα Οι Κατσίκες ξέρουν το Δρόμο

Αφήγηση: Έλλη Γιαννάκη

Μουσική συνοδεία: Δημήτρης Κούρτης και Νίκος Καρύδης

Είσοδος: Δωρεάν (με τηλεφωνική κράτηση θέσεων)

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 210 7228321 (135), Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00-13:00