Το Half Note Jazz Club φορά τα γιορτινά του και παρουσιάζει ένα εκρηκτικό εορταστικό πρόγραμμα με δύο μοναδικά διεθνή acts που θα κάνουν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πραγματικά αξέχαστες.

Emma Smith

Vintage Glamour & Burning Jazz Christmas

Παρασκευή 19 – Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου

Η εκθαμβωτική ντίβα της retro jazz, Emma Smith, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το δικό της τρίο και μετατρέπει τις Χριστουγεννιάτικες βραδιές στο Half Note σε στιγμές λάμψης, συγκίνησης και αυθεντικού swing.

Με διεθνείς συνεργασίες με Michael Bublé, Bobby McFerrin, Quincy Jones, Jeff Goldblum και μια εντυπωσιακή πορεία τόσο solo όσο και ως μέλος των Puppini Sisters, η Emma Smith αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωνές της σύγχρονης jazz.

Η βραβευμένη τραγουδίστρια παρουσιάζει υλικό από το νέο της άλμπουμ «Bitter Orange», μαζί με αγαπημένα standards, χαρίζοντας στο κοινό 8 βραδιές γεμάτες μαγεία, δεξιοτεχνία και εορταστική ατμόσφαιρα.

The Jive Aces

New Year’s Return – The Jive & Swing Masters

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου – Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, το Half Note μετατρέπεται στο πιο ξέφρενο πάρτι της πόλης! Οι Jive Aces, η κορυφαία jive & swing μπάντα της Ευρώπης, επιστρέφουν για ένα εκρηκτικό 6ήμερο που θα μας οδηγήσει από το 2025 στο 2026 με ασταμάτητο κέφι, ενέργεια και ρυθμό.

Γνωστοί από το Britain’s Got Talent, με συνεργασίες με Van Morrison, Keely Smith, εμφανίσεις στο Royal Albert Hall, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνου, αλλά και περιοδείες σε πάνω από 40 χώρες, οι Jive Aces υπόσχονται μια πρωτοχρονιά γεμάτη λάμψη, χαρά και swing διάθεση.

Με big band jazz, jump blues, boogie woogie, rock’n’roll των 50s και την εντυπωσιακή σκηνική τους παρουσία, οι Jive Aces φέρνουν στο Half Note το πιο αισιόδοξο και feelgood ξεκίνημα για το 2026!

Για δύο συνεχόμενες εβδομάδες, το Half Note Jazz Club γίνεται το κέντρο της γιορτινής μουσικής της Αθήνας, φιλοξενώντας καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς που υπόσχονται να κάνουν κάθε βράδυ ξεχωριστό.

Info

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς

Εισιτήρια από 25€

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/emma-smith/?evId=842049

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/the-jive-aces/?evId=842020

www.halfnote.gr

Πληροφορίες: 210 9213310