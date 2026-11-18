Από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Αγορά μέχρι τον Φάρο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική, προτείνοντας ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Κλασικές αλλά και τζαζ μελωδίες, pop επιτυχίες των 80s, παραδοσιακά κάλαντα και δυναμικά DJ sets, προσκαλούν το κοινό να ζήσει ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες.

Ute Lemper: Από τον Kurt Weill ως την Marlene Dietrich

Τρεις συναυλίες πλημμυρίζουν την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με γιορτινούς ήχους και ρυθμούς. Στις 14 Δεκεμβρίου (ώρα 20.00), το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του καμπαρέ και του μουσικού θεάτρου, τη Γερμανίδα Ute Lemper, σε μια παράσταση με τίτλο Ute Lemper: The Best Of που καλύπτει όλη την καλλιτεχνική της διαδρομή. Από τον Kurt Weill και το Broadway έως τα γαλλικά chansons και τη Marlene Dietrich, η βραδιά ξεδιπλώνεται μέσα από διαφορετικούς τόπους, γλώσσες και εποχές. Παράλληλα, η Lemper παρουσιάζει και δικές της συνθέσεις, βασισμένες σε κείμενα των Pablo Neruda και Paulo Coelho, πλαισιωμένες από προβολές και προσωπικές αφηγήσεις που φωτίζουν τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια.

Δεκαετία του ’80 και άρωμα Βιέννης

Στις 21 Δεκεμβρίου (ώρα 20.00), η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece παρουσιάζουν τη συναυλία «Holly Jolly 80s» με μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 που εξακολουθούν να έχουν περίοπτη θέση στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, συνδέοντας διαφορετικές γενιές. Από το Take On Me των A-ha και το I Wanna Dance with Somebody της Whitney Houston μέχρι το Smooth Operator της Sade, διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα αποκτούν νέα διάσταση μέσα από τη σύμπραξη της συμφωνικής ορχήστρας και της χορωδίας. Οι νέοι μουσικοί του El Sistema Greece επαναπροσεγγίζουν το εμβληματικό αυτό ρεπερτόριο, αναδεικνύοντας νέες πτυχές του και μεταφέροντάς το στο σήμερα.

Στις 28 Δεκεμβρίου (ώρα 20.00), η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου, συμπράττει με τη διακεκριμένη σοπράνο Δανάη Κοντόρα και προτείνει ένα λαμπερό Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά με άρωμα Βιέννης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένες συνθέσεις των Johann Strauss II, Franz Lehár, Émile Waldteufel και Emmerich Kálmán, από λαμπερά βαλς μέχρι ζωηρές πόλκες και διάσημες άριες. Μελωδίες γεμάτες ρυθμό, ρομαντισμό και δεξιοτεχνία συνθέτουν μια γιορτή ήχων που μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα της χρυσής εποχής της Βιέννης, χαρίζοντας μια αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία στο γιορτινό πνεύμα των ημερών.

Athens Big Band με ελεύθερη είσοδο

Το πρόγραμμα συναυλιών ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, όπου το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει με ελεύθερη είσοδο την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων. Με πλούσιο ήχο, δυναμικές ενορχηστρώσεις και ένα ρεπερτόριο που κινείται από τις κλασικές σελίδες της τζαζ και του swing έως αγαπημένες μελωδίες σε νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, η Athens Big Band συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με τη χαρά της ζωντανής εκτέλεσης. Αποτελούμενη από διακεκριμένους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής, η Athens Big Band έχει διαγράψει μια μακρά πορεία με σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας σταθερά στη διάδοση και ανάπτυξη της ορχηστρικής τζαζ μουσικής.

360 ° Pop-Up Bar με είσοδο ελεύθερη

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (20/12 – 07/01) το 360 ° Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ προσκαλεί (19.30 – 22.00) τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να απολαύσουν DJ sets από γνωστούς DJs και ραδιοφωνικούς παραγωγούς σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ και υπέροχη θέα στο φωτισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, αλλά και σε όλη την πόλη. Τα δεκαπέντε αυτά βράδια το μουσικό μενού θα διαμορφωθεί με soulful grooves, upbeat pop, funk, house αλλά και retro μουσικές. Είσοδος ελεύθερη.

Μουσική στο Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου και τη στολισμένη Αγορά

Το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) συμμετέχει κι αυτό στη γιορτή, διοργανώνοντας τρεις μουσικές εκδηλώσεις στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, από ηλεκτρονική μέχρι τζαζ και house. Επιπλέον, μία σειρά από pop-up συναυλίες βάζουν τη στολισμένη Αγορά του ΚΠΙΣΝ στο επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης μαγείας. Όλα με ελεύθερη είσοδο.

Piano Sessions στο Παγοδρόμιο

Φέτος, για πρώτη φορά, το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ γεμίζει με ζωντανές μελωδίες, καθώς νέοι πιανίστες και νέες πιανίστριες συνοδεύουν μουσικά τις φιγούρες των πατινέρ στον πάγο. Μέσα από τα Piano Sessions, η μουσική συναντά τις χορογραφίες στον πάγο, δημιουργώντας μια πρωτότυπη εμπειρία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μουσικοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το ρεπερτόριό τους στο ευρύ κοινό, ενεργοποιώντας δημιουργικά τον δημόσιο χώρο. Τα Piano Sessions θα πραγματοποιηθούν τα απογεύματα των Σαββατοκύριακων του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, καθώς και σε επιλεγμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου επίσης με ελεύθερη είσοδο.