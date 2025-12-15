Τα εγκαίνια της νέας έκθεσης της Art way, με θέμα «Χριστούγεννα – Μια παγκόσμια συνωμοσία αγάπης και ειρήνης» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου Καμίνι (Ρεθύμνης 36 και Χρήστου Καψάλη 14-16, Γαλάτσι).

Σε μέρες που η πλειοψηφία της ανθρωπότητας θεωρεί ακόμη ότι ο πόλεμος είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης συγκρούσεων η τέχνη και οι δημιουργοί διευρύνουν ορίζοντες και μας ωθούν να καταλάβουμε πως η μοναδική επανάσταση είναι εκείνη της ειρήνης και της αγάπης. Αξίες που που μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε και τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να τις φέρουμε στο προσκήνιο.

Μια πνευματική και πολιτισμική επανάσταση που είναι έτοιμη να γεννηθεί εκ νέου μέσα από την τέχνη.

Οι στίχοι του ποιητή Γιάννη Ρίτσου «Είμαι ένας από την ατελείωτη στρατιά που ζώνει τον κόσμο. Οδοιπορώ για να ενώσω κι εγώ τη θέλησή μου με τη θέληση όλων για ειρήνη» ξυπνούν μέσα μας το ξεχασμένο και αφανές μέσα στα λαμπερά χριστουγεννιάτικα φωτάκια, νόημα των Άγιων ημερών που δεν είναι άλλο από τη δύναμη της αγάπης, της αξίας της ζωής και της αποκαλυπτικής χαράς της δημιουργίας.

Θα προλογίσει ο κ. Μάνος Ελευθερίου, π. Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας με σπουδές Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ελσίνκι.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Σοπράνο Δέσποινα Τσολάκη και στο πιάνο συνοδεύει η μουσικός Λένα Τσεκούρα.

Παράλληλες εκδηλώσεις στη διάρκεια της έκθεσης

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 η συγγραφέας Βαρβάρα Παλτατζίδου θα παρουσιάσει τα νέα της παραμύθια «Ο Βιδούλης ο Στριφογυριστρούλης» και «Η κότα που έτρωγε την πανακότα» από τις εκδόσεις «ΟΤΑΝ».

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τον καταξιωμένο σαξοφωνίστα Άγγελο Καλαβρυτινό.

Με εκτίμηση για την ARTWAY,

+Γιώργος Σάρδης-Εικαστικός-Επιμελητής

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη-Κωνσταντίνος Λαγός – Επιμέλεια έκθεσης

Αικατερίνη Μαυριγκοπούλου -Βασιλική Σιαφάκα Δημόσιες Σχέσεις

κιν. 6998-187749

Ανοικτά : ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12 ΤΡΙΤΗ 22/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12 ΠΕΜΠΤΗ 25/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12 ΩΡΕΣ 11:00-20:00

Τιμώμενοι καλλιτέχνες

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY- Εικαστικός – Επιμελητής)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Εικαστικός)

JOCASTA JOCASTE (Εικαστικός)

ΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΒΙΚΥ (Εικαστικός)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός)

ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ (Ιστορικός Τέχνης-Κριτικός-Εικαστικός)

ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ (Εικαστικός)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διδάκτορας Βιολογίας , Εικαστικός, ποιητής-στιχουργός)

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

ΑΚΡΙΒΗ ΕΥΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΙΝΑ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΥΖΥ

ΒΕΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

ΓΑΓΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΡΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΖΕΡΦΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΝΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΖΩΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΣΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΗ

ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΜΙΚΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΛΓΑ

KAPYRINA TATIANA

ΚΙΑΜΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ

ΚΟΛΓΙΩΝΗ ΣΟΥΖΗ

ΚΟΜΠΙΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΕΥΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΚΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΚΥΡΟΥ – ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΛΙΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΝΕΤΑ ΟΛΓΑ

ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΗ

ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΤΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΗΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΙΜΟΖΑ ΑΡΑΠΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΙΧΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΠΟΒΑΛΗ ΑΝΝΕΤΤΑ

ΜΠΟΥΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΠΟΥΤΟΥ ΑΝΝΑ

ΝΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΞΟΥΡΑΦΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΞΥΔΙΑ ΑΡΕΤΗ

PAISI HELGA ELENA

ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΕΛΑ

ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

RUTKOWSKA JOLANTA

ΣΑΡΡΗ ΡΑΝΙΩ

ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΜΗΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΠΑΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΠΑΝΟΥ-ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

TATSIS LIPARI THEODOSIA

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΣΙΒΡΑ ΒΑΣΙΑ

ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΙΦΛΗ ΕΛΕΝΗ (Το παλιό σεντούκι)

Μαζί μας και η μόλις 7 ετών χαρισματική ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΑΤΗ

Αγιογραφία

ΓΚΡΕΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΑΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΝΟΠΗ

ΦΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΟΥΡΚΑ ΠΕΓΚΥ

Φωτογραφία

ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΩ

ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧEI επίσης

Η ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΟΜΑΔΑ GEORGIAN ARTISTS IN GREECE

BELTAZE SOFIA

CALUGELASHVILI TAMUNA

GLONTI ΙNGA

KRATSASHVILI TIKO

KIKILASHVILI BESIKI

MELININA

SAMKHARADZE LANA

ΣYMMETEXOYN ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ» ΕΚ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΕΝΑ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΑΡΚΙΡΗ ΥΠΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ