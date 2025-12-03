Ευφάνταστα παιδικά εργαστήρια και αρχαίες εορταστικές συνήθειες, περιηγήσεις στις συλλογές του Μουσείου, μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο, το Lamassu – o φτερωτός ταύρος του καλλιτέχνη Michael Rakowitz – στους κήπους του Μουσείου, το φετινό γούρι για το 2026 και άλλα ιδιαίτερα δώρα στο κατάστημα και γιορτινά πιάτα στο εστιατόριο, σας περιμένουν φέτος τα Χριστούγεννα στο Μουσείο Ακρόπολης.

Παιδικό πρόγραμμα και εργαστήρι

Φτερωτά μυθικά πλάσματα και το φυλαχτό του νέου χρόνου

Φέτος τα Χριστούγεννα το Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους σε μια περιπέτεια ανάμεσα στα εκθέματα, με στόχο ν’ ανακαλύψουν πού βρίσκεται το τυχερό φυλακτό της νέας χρονιάς. Μαζί με τους αρχαιολόγους, τα παιδιά θ’ ανακαλύψουν φτερωτές μορφές που, με την ιδιότητά τους ως προστάτες, φύλακες ή αγγελιοφόροι, θα βοηθήσουν ή θα δυσκολέψουν την αποστολή, με γρίφους που ζητούν λύση και μαγικά αντικείμενα που πρέπει να αποκτηθούν! Μετά το ταξίδι στον χρόνο, γονείς και παιδιά θα οδηγηθούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Μουσείου, όπου θα διακοσμήσουν τα δικά τους πήλινα φυλαχτά, παίρνοντας μαζί τους ένα όμορφο αναμνηστικό από αυτή την εμπειρία.

Αν έχετε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, σας περιμένουμε το Σάββατο 27/12 και την Κυριακή 28/12, στις 11 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Παιδικό εργαστήρι

Η Ειρεσιώνη και τα κάλαντα

Το Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους να στολίσουν την Ειρεσιώνη, ένα κλαδί ελιάς, όπως έκαναν τα παιδιά στην αρχαιότητα, και να τραγουδήσουν αρχαία κάλαντα για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς. Με τις ευχές τους και με τα στολίδια που θα δημιουργήσουν, θα διακοσμήσουν και την Ειρεσιώνη του Μουσείου στην Παιδική Γωνιά του δεύτερου ορόφου.

Αν έχετε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, σας περιμένουμε την Δευτέρα 29/12 και την Τρίτη 30/12, στις 11 π.μ. και στη 1 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Μουσική στο ισόγειο του Μουσείου

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι η διαπολιτισμική ορχήστρα El Sistema Greece Youth Orchestra έρχεται στο Μουσείο Ακρόπολης για μια γιορτινή εκδήλωση. Οι νεαροί μουσικοί από 40 διαφορετικές χώρες θα παρουσιάσουν, υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη, ένα ποικιλόμορφο ρεπερτόριο που συνδυάζει κλασικά έργα, χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κομμάτια που μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης για τις γιορτές. Η συνεργασία των μελών της ορχήστρας είναι μια πράξη κοινωνικής σύνδεσης· μια ζωντανή απόδειξη ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ένταξης, επικοινωνίας και ενδυνάμωσης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ζωή Ζενιώδη.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 12:30 μ.μ., το Μουσείο θα υποδεχθεί τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης για παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και κάλαντα, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Πετράκη.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το Μουσείο θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία συναυλία με γνωστές πρωτοχρονιάτικες μελωδίες από το ιστορικό μουσικό σχήμα της Μπάντας Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη διεύθυνση του Υποσμηναγού Κωνσταντίνου Δράκου.

Περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου Ακρόπολης

Μια μαγευτική περιήγηση στην ιστορία και την τέχνη περιμένει τους επισκέπτες στην έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης κάθε Σάββατο στη 1 μ.μ. στα ελληνικά και στις 11 π.μ. στα αγγλικά. Οι αρχαιολόγοι αφηγούνται, συνομιλούν και μοιράζονται τα μυστικά της Ακρόπολης, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον αρχαίο κόσμο και τις πολύπλευρες εκφάνσεις του, όπως αυτές αποτυπώνονται στα αριστουργηματικά έργα της αθηναϊκής Ακρόπολης. Παράλληλα, αποκαλύπτεται η μοναδική ιστορία του Ιερού Βράχου και των μνημείων του, αναδεικνύοντας τη διαχρονική και οικουμενική σημασία τους για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας θα βρείτε εδώ.

Θεματική παρουσίαση

Το Ερέχθειο: οδοιπορικό σε ένα ξεχωριστό μνημείο

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στη 1 μ.μ., οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τους αρχαιολόγους του Μουσείου μέσα στη μόνιμη έκθεση σε ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό στην ιστορία του σπουδαίου μνημείου της Ακρόπολης, του Ερεχθείου. Το Ερέχθειο στέκει στα βόρεια του Ιερού Βράχου και μαγεύει τους επισκέπτες με την ευρηματική αρχιτεκτονική του, τον περίτεχνο γλυπτό διάκοσμό του και τη μακρόχρονη ιστορία του. Αποτέλεσε κέντρο της λατρείας της πολιούχου θεάς της πόλης και ομφαλό ιερών σημείων, παλαιών λατρειών και τοπικών παραδόσεων του αθηναϊκού παρελθόντος. Σε αυτόν τον ναό συνυφαίνονται η αρχιτεκτονική με την τέχνη, η λατρεία με την καθημερινότητα, οι ιστορίες θεών και ανθρώπων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας θα βρείτε εδώ.

Lamassu of Nineveh, 2ο μέρος της τριλογίας “Michael Rakowitz & Ancient Cultures”

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν στους κήπους του Μουσείου την εμβληματική γλυπτική εγκατάσταση Lamassu of Nineveh του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη Michael Rakowitz, μια συνεργασία του Μουσείου Ακρόπολης με τον ΝΕΟΝ. Πρόκειται για μια προστατευτική θεότητα, με μορφή φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου, τοποθετημένη σε μία από τις διασημότερες πύλες, την πύλη Nergal του τείχους της Νινευή, που εξυπηρετούσαν την πρόσβαση στην πόλη. Το σύγχρονο αυτό έργο από 10.500 τμήματα κονσέρβας σιροπιού χουρμά από το Ιράκ «επανεμφανίζεται» στους κήπους του Μουσείου και εξακολουθεί να έχει τον προστατευτικό του ρόλο ως φύλακα του παρελθόντος, δίπλα στην αρχαία αθηναϊκή γειτονιά πάνω στην οποία χτίστηκε το Μουσείο Ακρόπολης, απέναντι από τον ιερό βράχο με τον Παρθενώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Στο εστιατόριο του Μουσείου με θέα την Ακρόπολη

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ (εκτός Παρασκευής 26/12 που το Μουσείο θα είναι κλειστό) μπορείτε να απολαύσετε ένα εορταστικό δείπνο με θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη έως τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις εστιατορίου: 210 9000 915). Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας με καφέ, γλυκό και τις γιορτινές μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο του Μουσείου.

Εορταστικά δώρα στο πωλητήριο

Πριν φύγετε από το Μουσείο, σας περιμένουμε στο κατάστημα του ισογείου όπου θα βρείτε όμορφα διακοσμητικά αντικείμενα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας. Ανάμεσά τους είναι το γούρι του Μουσείου για το 2026, εμπνευσμένο από τα μοτίβα ψηφιδωτού δαπέδου (Μ 2567) του Κτηρίου Ζ΄ του 6ου αιώνα μ.Χ., που εκτείνεται κάτω από το Μουσείο Ακρόπολης. Τα ψηφιδωτά που κοσμούσαν τα κτήρια της εποχής αντανακλούσαν με τα μοτίβα και την ποιότητά τους τον πλούτο, την ευημερία και την αφθονία των ιδιοκτητών τους. Δείτε τις προτάσεις του Μουσείου για εορταστικά δώρα.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Πέμπτη 09:00 – 17:00

Παρασκευή 09:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή 09:00 – 20:00

Αρχαιολογική ανασκαφή: Δευτέρα – Κυριακή 09:00 – 17:00

Κλειστό: 25 και 26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου

Μειωμένο ωράριο: Την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (24 και 31 Δεκεμβρίου), το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ.