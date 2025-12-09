Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει το εορταστικό του πρόγραμμα, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεναγήσεις στις τρέχουσες εκθέσεις, ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για παιδιά, μια μοναδική περφόρμανς, πρωτότυπες προτάσεις για δώρα, καθώς και γαστρονομικές εκπλήξεις.

Το πρόγραμμα ξεκινάει επίσημα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Το κτήριο του Μουσείου, στη διεύθυνση Πειραιώς 138, θα υποδεχθεί το κοινό για μια ολοήμερη γιορτινή εμπειρία, με εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη Εδώ

Πρόγραμμα

Ώρες: 11:00 – 12:00 & 13:00 – 14:00

Δημιουργικά εργαστήρια που θα ταξιδέψουν τους μικρούς μας φίλους (6 – 10 ετών) στον μαγικό κόσμο της ζωγραφικής και της τυπογραφίας μέσα από τα έργα της Χρύσας Ρωμανού στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο».

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org

Ώρα: 13:00

Ξενάγηση στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο»

για να ανακαλύψετε τη ζωγραφική γλώσσα 11 σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών

με οδηγούς σας την ιστορικό τέχνης και συνεπιμελήτρια της έκθεσης,

Χάρις Κανελλοπούλου και την ξεχωριστή καλεσμένη της,

την ιστορικό τέχνης, Άννυ Μάλαμα.

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Ώρα: 14:00

Ξενάγηση στην έκθεση «Δημήτρης Πικιώνης. Αισθητική Τοπογραφία»



για να περιηγηθείτε τα μονοπάτια του μεγάλου Έλληνα αρχιτέκτονα και να ιχνηλατήσετε την μέθοδο που ακολούθησε στην χάραξη τους με οδηγό σας την αρχειονόμο-αρχιτέκτονα Ευαγγελία Τσιαντούλα από τα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μουσείου Μπενάκη.

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

Ώρα: 15:30

Παρουσίαση της εντυπωσιακής performance BOLERO σε χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη.

O διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης μετουσιώνει τον θρυλικό ρυθμό του Bolero του Μωρίς Ραβέλ σε μία πάλη για την αντοχή και την ισορροπία και δημιουργεί έναν χορό ως ύμνο στη δύναμη της ζωής.

Στη χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη, ο λιτός αλλά εμμονικά επαναλαμβανόμενος ρυθμός της μουσικής του Ραβέλ λειτουργεί ως κάθετος παλλόμενος πομπός που δονεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τις χορεύτριες, σε μία σωματική αλλά και πνευματική μάχη αντοχής στην διάρκεια του έργου.

Tοποθετημένες πάνω στη λεπτή παλλόμενη μεμβράνη των τραμπολίνων οι χορεύτριες, ισορροπώντας στην αστάθεια της κάθετης κίνησης, κυριολεκτικά δαμάζουν τον επαναληπτικό ρυθμό του Μπολερό που αρχίζει να εξαπλώνει την υπνωτιστική του επίδραση, συνδέοντας τους σε μία συλλογική έκσταση και κάθαρση.

Συντελεστές

Χορογραφία: Αντώνης Φωνιαδάκης

Ερμηνεία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Βάσια Κολλιού, Δάφνη Σταθάτου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Μαργαρίτα Τοντισάκη

Κοστούμια: Aναστάσιος Σοφρωνίου

Βοηθός Χορογράφου: Στεφανία Σωτηροπούλου

Βοηθός Ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου

Μουσική: Bolero (Maurice Ravel)

Εκτέλεση παραγωγής: Karamalegos Bros – Innovative Event Solutions

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: Goodheart Productions

Η performance πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Flux Laboratory και οργανώθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης “Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025”, πρωτοβουλία της ελβετικής μη κυβερνητικής οργάνωσης ART for The World.

Είσοδος ελεύθερη

Από τις 10:00 έως τις 22:00

Στο café εστιατόριο σας περιμένει ένα γιορτινό μενού με ζεστά ροφήματα και κρασί που επιμελείται για εσάς το Δειπνοσοφιστήριον.

Στο πωλητήριο του Μουσείου σας περιμένουν μοναδικές προτάσεις δώρων για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από τη νέα συλλογή του Πωλητηρίου του Μουσείου «Το Σύμπαν του Μπενάκη: Χριστούγεννα στα Άστρα». Στολίδια, γούρια και χειροποίητα αντικείμενα εμπνευσμένα από τις συλλογές του Μουσείου υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές μαγείας στις φετινές γιορτές, ενώ επιλεγμένα είδη θα διατίθενται σε ειδικές τιμές.