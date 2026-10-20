Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «Lizard Music» της Amazon MGM Studios, σε σκηνοθεσία Μπένι Σάφντι. Το φιλόδοξο πρότζεκτ, που συνδυάζει ζωντανή δράση με CGI και έχει πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Τζόνσον, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2027. Το σενάριο υπογράφει ο Μπένι Σάφντι και βασίζεται στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Ντάνιελ Πινκγουότερ, που κυκλοφόρησε το 1976, σύμφωνα με το Deadline.

Ακολουθεί «ένα μοναχικό αγόρι (Θίο Κλαρκ Λέμπερ) το οποίο ανακαλύπτει τυχαία μια μυστική, μεταμεσονύχτια τηλεοπτική εκπομπή με σαύρες που παίζουν απόκοσμη μουσική. Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει μια κρυφή πόρτα για έναν εξωπραγματικό κόσμο. Η αναζήτησή του για απαντήσεις τον οδηγεί στον εκκεντρικό και ιδιόρρυθμο εβδομηντάχρονο Chicken Man (Τζόνσον) και την αγαπημένη του σύντροφο Claudia, ένα κοτόπουλο 85 ετών. Το αγόρι και ο ηλικιωμένος δένονται βαθιά, καθώς συναντιούνται την πιο κατάλληλη στιγμή».

Για τον Τζόνσον, ο ρόλος αποτελεί μία ακόμη θεαματική μεταμόρφωση καθώς επιστρατεύει εξειδικευμένο μακιγιάζ και προσθετικά προκειμένου να υποδυθεί τον 70χρονο «Chicken Man». Όπως σημειώνεται στην περιγραφή του πρότζεκτ, «οι δύο ήρωες ξεκινούν μια περιπέτεια που αρχίζει ως αναζήτηση μιας κρυφής κοινωνίας, για να εξελιχθεί σε ένα ταξίδι σε αόρατους κόσμους, απρόσμενες αρμονίες και στον αδιάρρηκτο δεσμό δύο χαμένων ψυχών που ανακαλύπτουν τη μαγεία τόσο γύρω τους όσο και ο ένας στον άλλον».

Το καστ συμπληρώνουν οι Αλίσια Σίλβερστοουν, Τιμ Χάιντεκερ, Άρια Παρβάθι, Ρετζίνα Χολ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Άντριου Ντάις Κλέι και Ντέιβιντ Κρούμχολτζ.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2027 έχοντας έντονο ανταγωνισμό στο box office, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 17 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσουν τα blockbuster «Avengers: Secret Wars» (Disney/Marvel), «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» (New Line) και «The Housemaid’s Secret» (Lionsgate).

Ανήμερα των Χριστουγέννων είναι επίσης προγραμματισμένες οι πρεμιέρες της ταινίας δράσης «Alone at Dawn» του Ρον Χάουαρντ με τους Άνταμ Ντράιβερ και Αν Χάθαγουεϊ καθώς και της νέας σκηνοθετικής δουλειάς της Νάνσι Μάγιερς για τη Warner Bros.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ