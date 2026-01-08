Η ART WAY εγκαινιάζει το εκθεσιακό της πρόγραμμα για το 2026 με την πρώτη ατομική παρουσίαση του διακεκριμένου Σαντορινιού εικαστικού, Μάκη Κοτρίδη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης με θέμα «Χρώματα Σαντορίνης», θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου Γαλατσίου.

Θα προλογίσει ο κ. Μάνος Ελευθερίου, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας με σπουδές Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ελσίνκι.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Άγγελος Καλαβρυτινός.

Διάρκεια έκθεσης: 10 -12 Ιανουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας:

Κυριακή 11/1/2026 και Δευτέρα 12/1/2026 11.00-21.00μ.μ.

Ελεύθερη είσοδος