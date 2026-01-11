Κάμερα – Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Η Art Way εγκαινίασε με μεγάλη επιτυχία το εκθεσιακό της πρόγραμμα για το 2026 με την πρώτη ατομική παρουσίαση του διακεκριμένου Σαντορινιού εικαστικού, Αβραάμ (Μάκη) Κοτρίδη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης με θέμα «Χρώματα Σαντορίνης», πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου Γαλατσίου (Ρεθύμνης 36 και Χρήστου Καψάλη 14-16, Γαλάτσι).

Πλήθος κόσμου αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» και απόλαυσαν την ιδιαίτερη εικαστική εκδήλωση.

Η κάμερα της «Ζούγκλας» βρέθηκε στην ενδιαφέρουσα έκθεση και απαθανάτισε τα εντυπωσιακά έργα τέχνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο εικαστικός Μάκης Κοτρίδης μοιράστηκε τις σκέψεις του, ενώ καταγράφηκε επίσης η ομιλία της Αφροδίτης Δρακοπούλου-Σάρδη, η οποία συνεχίζει με πλήρη επιτυχία και αφοσίωση το έργο του πρόωρα εκλιπόντος συζύγου της, εικαστικού επιμελητή Γιώργου Σάρδη και ιδρυτή της ART WAY, της καλλιτεχνικής ομάδας με την πιο μακρόχρονη ιστορία στον χώρο των διοργανώσεων εκθέσεων τέχνης.

Δείτε το βίντεο:

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την πραγματικά αξιόλογη έκθεση από την Κυριακή (11/1), έως και τη Δευτέρα (12/1)

Όλοι οι δρόμοι της Τέχνης τις επόμενες ημέρες οδηγούν στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι».

Μια ιστορία χρωμάτων, πολιτισμού και συναισθημάτων απλώνεται μέσα στα έργα του εικαστικού Μάκη Κοτρίδη. Η παλέτα των χρωμάτων του γεμάτη με το εκτυφλωτικό λευκό των κυκλαδίτικων σπιτιών μέχρι το βαθύ μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Μέσα από τα έργα του η Σαντορίνη μας αποκαλύπτεται σιγά-σιγά, μέσα από αποχρώσεις που αποπνέουν ηρεμία, ενώ τα ζεστά γήινα χρώματα κι οι ανοιχτές αποχρώσεις του μπλε στα σπίτια της μεταφέρουν εντός μας μια μυσταγωγική αισθητική.

Κάθε πίνακας του και μια ποιητική αποκάλυψη κατακλυσμένη από το φως και το χρώμα της Ελλάδας που διαπνέεται από την τέρψη των αισθήσεων και θα αποτελεί πάντα για όλους μας μια παρακαταθήκη ζωής γεμάτη φως και χρώμα.

Την έκθεση προλόγισε ο κ. Μάνος Ελευθερίου, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας με σπουδές Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ελσίνκι. Ακόμη την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά ο Άγγελος Καλαβρυτινός.

Με εκτίμηση για την ARTWAY,

+Γιώργος Σάρδης-Εικαστικός-Επιμελητής

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη-Κωνσταντίνος Λαγός – Επιμέλεια έκθεσης

Αικατερίνη Μαυριγκοπούλου -Βασιλική Σιαφάκα Δημόσιες Σχέσεις

κιν. 6998-187749

Διάρκεια έκθεσης: 11 -12 Ιανουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας:

Κυριακή 11/1/2026 και Δευτέρα 12/1/2026 11.00-21.00μ.μ.

Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου Γαλατσίου (Χρήστου Καψάλη 14-16 Τ.Κ 11146)

Ελεύθερη είσοδος