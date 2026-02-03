Ένα θερμό μήνυμα στήριξης έστειλαν τα χρυσά κορίτσια του αθλητικού συλλόγου Ελληνοαγγλική Αγωγή στη Rosanna Mailan και στο τραγούδι της «Alma» με το οποίο φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Οι χρυσές πρωταθλήτριες επεφύλαξαν στη Rosanna μια μοναδική έκπληξη με μια άκρως εντυπωσιακή χορογραφία γεμάτη δυναμισμό και συναίσθημα και τα social media γέμισαν νιάτα και ομορφιά.

Έχοντας ξεχωρίσει για την πειθαρχία, την εκφραστικότητα και την έντονη σκηνική παρουσία, η ομάδα μετέφρασε τον παλμό και το μήνυμα του τραγουδιού σε κίνηση, δημιουργώντας ένα σύγχρονο performance σε απόλυτη αρμονία με τη διεθνή αισθητική της Eurovision.

Άλλωστε, η δημιουργία και παρουσίαση μιας χορογραφίας αφιερωμένης στη Eurovision έχει εξελιχθεί σε μια άτυπη και αγαπημένη παράδοση, την οποία η ομάδα της Ελληνοαγγλικής Αγωγής τιμά και ανανεώνει κάθε χρόνο με φρέσκες ιδέες και υψηλές απαιτήσεις.

Η Rosanna ενθουσιάστηκε με τον παλμό και το πάθος των κοριτσιών, και δεν άργησε να ενσωματωθεί στη χορογραφία!

«Το “Alma” μάς άγγιξε βαθιά, γιατί μιλά για δύναμη και αυθεντικότητα, δηλαδή ακριβώς αυτά που θέλουμε να καλλιεργούμε στα παιδιά μέσα από τη χορευτική διαδικασία, εξήγησε η προπονήτρια Χριστίνα Ψαράκη.

«Η Rosanna ήταν συγκινητικά γλυκιά και προσιτή και η ενέργεια αυτής της συνάντησης ήταν πραγματικά μαγική!»

Τα «χρυσά κορίτσια» απέδειξαν για άλλη μια φορά πως το ταλέντο, η συστηματική δουλειά και το πάθος μπορούν να μετατρέψουν ένα τραγούδι σε εμπειρία και μια αθλητική δράση σε ουσιαστική καλλιτεχνική δήλωση.