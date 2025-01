Η λαμπερή τελετή των βραβείων για τις Χρυσές Σφαίρες που θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (5/1) στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Σελένα Γκόμεζ, η Αριάνα Γκράντε και η Αντζελίνα Τζολί συγκαταλέγονται στους καλλιτέχνες εκείνους που αναμένεται να αποσπάσουν κάποια βράβευση στη διάρκεια της τελετής που θα παρουσιάσει για πρώτη φορά η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το σόου θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και από τη συνδρομητική υπηρεσία Paramount+.

Το ισπανόφωνο μιούζικαλ «Εμίλια Πέρεζ» και το μεταπολεμικό έπος «The Brutalist» ηγούνται των υποψηφιοτήτων της βραδιάς.

Πρωταγωνιστής του «The Brutalist» είναι ο Έντριαν Μπρόντι, ο οποίος υποδύεται έναν επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος που καταφεύγει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το Αμερικάνικο Όνειρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η διάρκειας 3,5 ωρών ταινία θεωρείται φαβορί για το πρώτο βραβείο, εκείνο της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας.

Μεταξύ των ανταγωνιστών του είναι «Το Κονκλάβιο» που πραγματεύεται τη διαδικασία ανάδειξης νέου πάπα και δύο ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Σαλαμέ– “A Complete Unknown”, όπου υποδύεται τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν, και το επιστημονικής φαντασίας «Dune-Μέρος II».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε αντίθεση με τα Όσκαρ, τα μιούζικαλ και οι κωμωδίες συναγωνίζονται σε διαφορετική κατηγορία στις Χρυσές Σφαίρες.

Στις υποψήφιες σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται οι μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες «Wicked» και η ρομαντική κωμωδία «Anora».

Το «Anora» -μια παραδοσιακή κωμωδία- αφορά μια σεξεργάτρια, η οποία παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη, ενώ το «The Substance» με την Ντέμι Μουρ, η οποία υποδύεται μια διασημότητα που σβήνει το άστρο της και αναζητεί την πηγή της νεότητας, είναι στην πραγματικότητα μια ταινία τρόμου, όπως σχολιάζει ο Σκοτ Φάϊνμπεργκ του Hollywood Reporter.

Ο ίδιος προβλέπει ότι η «The Brutalist» ή το «Κονκλάβιο» θα αποσπάσουν το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας και όπως εξηγεί είναι δύσκολο να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον νικητή στην κατηγορία της κωμωδίας γιατί οι υποψήφιοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.

«Κονκλάβιο»

Η ταινία «Εμίλια Πέρεζ» είναι ένα μιούζικαλ-θρίλερ που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρώνου των ναρκωτικών, ο οποίος αλλάζει φύλο από άνδρα σε γυναίκα, ενώ το «Wicked» είναι το πρίκουελ του «Μάγου του Οζ», μια μεταφορά από το δημοφιλές σόου του Μπρόντγουεϊ.

Οι νικητές των Χρυσών Σφαιρών επιλέγονται από 334 δημοσιογράφους του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ από 85 χώρες σε σχέση με τους περίπου 9.000 ψηφοφόρους που επιλέγουν τα Όσκαρ.

Ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Ταινίες

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator 2

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

Σκηνοθεσία

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Σον Μπέικερ (Anora)

Έντουαρντ Μπέργκερ (Conlave)

Μπρέιντι Κόρμπετ (The Brutalist)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Πάγιαλ Καπάντια (All We Imagine As Light)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Έντριαν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμιοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Daniel Craig, “Queer” (A24)

Ντάνιελ Κρεγκ (Queer)

Κόλμαν Ντομίνγκ (Sing Sing)

Ρέιφ Φάινς (Κονκλάβιο)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Πάμελα Άντερσον (The Last Showgirl)

Αντζελίνα Τζολί (Maria)

Νικόλ Κίντμαν (Babygirl)

Τίλντα Σουίντον (To Διπλανό Δωμάτιο)

Φερνάντα Τόρες (I’m Still Here)

Κέιτ Γουίνσλετ (Lee)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Έιμι Ανταμς (Nightbitch

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Pérez)

Μίκι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Ζεντάγια (Challengers)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Σεμπάστιαν Σταν (A Different Man)

Τζέσι Πλέμονς (Kinds of Kindness)

Χiου Γκραντ (Heretic)

Γκάμπριελ ΛαΜπελ (Saturday Night)

Γκλεν Πάουελ (Hit Man)

Τζέσι Αϊζενμπεργκ (A Real Pain)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Γιούρα Μπόρισοφ (Anora)

Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain)

Εντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Γκάι Πρις (The Brutalist)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Ντένζελ Γουάσινγκτον (Gladiator II)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Pérez)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Μάργκαρετ Κουάλι (The Substance)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Κονκλάβιο)

Ζόε Σαλντάνα (Emilia Pérez)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Emilia Perez

All We Imagine as Light

The Girl with the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred FIg

Vermiglio

Σενάριο

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

The Wild Robot

Inside Out 2

Memoir of a Snail” (IFC Films)

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Μουσική

Conlave

The Brutalist

The Wild Robot

Emilia Perez

Challengers

Dune Part 2

Τραγούδι

Beautiful That Way (The Last Showgirl)

Compress/Regress (Challengers

El Mal (Emilia Pérez)

Forbidden Road (Better Man)

Kiss the Sky (The Wild Robot)

Mi Camino (Emilia Perez)

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

Squid Game

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ντόναλντ Γκλόβερ (Mr. and Mrs. Smith)

Τζέικ Τζίλενχαλ (Presumed Innocent)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Χιρογιούκι Σανάντα (Shogun)

Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Landman)

Έντι Ρεντμέιν (The Day of the Jackal)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άνταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Τεντ Ντάνσον (A Man on the Inside)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σίγκελ (Shrinking)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary)

Άγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Κάθριν Χαν (Agatha All Along)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθε Μπέιτς (Matlock)

Εμα Ντ’ Αρσι (House of the Dragon)

Μάγια Ερσκιν (Mr. and Mrs. Smith)

Κίρα Νάιτλι (Black Doves)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Ανα Σαγουάι (Shogun)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Ταντανόμπου Ασάνο (Shogun)

Χαβιέρ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Χάρισον Φορντ (Shrinking)

Τζακ Λόουντεν (Slow Horses)

Ντιέγκο Λούνα (La Maquina)

Εμπον Μος-Μπακρακ (The Bear)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Λίζα Κολόν-Ζάγιας (The Bear)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Ντακότα Φάνινγκ (Ripley)

Άλισον Τζάνεϊ (The Diplomat)

Κάλι Ράις (True Detective: Night Country)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Baby Reindeer (Netflix)

Disclaimer (Apple TV+)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO/Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO/Max)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κόλιν Φάρελ (The Penguin)

Ρίτσαρντ Γκαντ (Baby Reindeer)

Κέβιν Κλάιν (Disclaimer)

Κούπερ Κοχ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (A Gentleman in Moscow)

Αντριου Σκοτ (Ripley)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κέιτ Μπλανσετ (Disclaimer)

Τζόντι Φόστερ (True Detective: Night Country)

Κρίστιν Μιλιότι (The Penguin)

Σοφία Βεργκάρα (Griselda)

Ναόμι Γουότς (Feud: Capote vs. the Swans)

Κέιτ Γουίνσλετ (The Regime)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία

Τζέιμι Φοξ (Jamie Foxx: What Had Happened Was)

Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser: Someday You’ll Die)

Σεθ Μέγιερς (Seth Meyers: Dad Man Walking)

Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler: Love You)

Άλι Γουόνγκ (Ali Wong: Single Lady)

Ράμι Γιουσέφ (Ramy Youssef: More Feelings)