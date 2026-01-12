Στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στο Μπέβερλι Χιλς, αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της χρονιάς στις βασικές κατηγορίες. Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) κυριάρχησε στη βραδιά κερδίζοντας συνολικά τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την Καλύτερη Κωμωδία και τη Σκηνοθεσία, την οποία υπέγραψε ο Πολ Τόμας Άντερσον.

Ταινίες

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ