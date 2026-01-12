Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών του 2026 αποτέλεσε ευκαιρία για τους αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης να δοκιμάσουν καινούριες τάσεις στο μέτωπο της μόδας.

Στο κόκκινο χαλί της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών βάδισαν σταρ με εντυπωσιακές εμφανίσεις με το λευκό και το μαύρο να είναι τα χρώματα που επέλεξαν οι περισσότερες. Η συνολική ατμόσφαιρα της βραδιάς είχε την κλασική αισθητική του παλιού Χόλιγουντ, όμως υπήρξαν και εμφανίσεις που επαναπροσδιόρισαν τους κανόνες στο κόκκινο χαλί.

Στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χίλτον στο Λος Άντζελες το ανασχεδιασμένο σκηνικό με το κόκκινο χαλί περιελάμβανε σκάλα και επηρέασε τις στυλιστικές επιλογές των σταρ. Το υπερυψωμένο σκηνικό ευνόησε το δράμα και την κίνηση.

Η Σελίνα Γκόμεζ επέλεξε ασπρόμαυρο βραδινό φόρεμα του οίκου Chanel.

Οι πρωταγωνίστριες του «KPop Demon Hunters» s Ejae, Rei Ami και Audrey Nuna εμφανίστηκαν στο χαλί με τολμηρά ασπρόμαυρα φορέματα των Thom Browne και Valdrin Sahiti.

Η Αριάνα Γκράντε επέλεξε μαύρο βραδινό φόρεμα της Vivienne Westwood Couture.

Η Chase Infiniti εμφανίστηκε με δημιουργία Louis Vuitton, μαύρη βελούδινη φούστα και ασημί κορσέ διακοσμημένο με καθρέπτες. Η Αμάντα Σάιφρεντ φόρεσε ιβουάρ στράπλες φόρεμα από το Atelier Versace και η Πριγιάνκα Τσόπρα εμφανίστηκε με μπλε δημιουργία Dior Haute Couture του Jonathan Anderson.

Με ασημί φόρεμα Giorgio Armani Privè περπάτησε και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί η Κέιτ Χάντσον.

Βίντατζ δημιουργία του Jean-Louis Scherrer με καφέ μπροκάρ λεπτομέρειες πάνω από ύφασμα από τούλι σε ουδέτερη απόχρωση και φούστα σε στιλ γοργόνας.

Η Τεγιάνα Τέιλορ, εν τω μεταξύ, τράβηξε τα βλέμματα με ένα τολμηρό, φόρεμα Schiaparelli με ανοίγματα και εσώρουχο από διαμάντια.

Από τις εμφανίσεις των ανδρών ξεχώρισαν τα μαύρα κοστούμια Prada του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Cartier του Τίμοθι Σαλαμέ και το ασπρόμαυρο σύνολο του Τζο Κίρι.

Στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το ανασχεδιασμένο σκηνικό στο κόκκινο χαλί περιελάμβανε σκάλα και επηρέασε τις στυλιστικές επιλογές των σταρ. Το υπερυψωμένο σκηνικό ευνόησε το δράμα και την κίνηση, αποζημιώνοντας τα φορέματα και τις εμφανίσεις που σχεδιάστηκαν για να τραβήξουν την προσοχή από κάθε γωνία. Τρέιλερ, φαρδιά στριφώματα, γλυπτικοί όγκοι και επιμήκεις αναλογίες ήταν τέλεια καθώς οι διασημότητες ανέβαιναν τα σκαλιά και γίνονταν μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της βραδιάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ