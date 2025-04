Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, η «Χρυσή εποχή», με την υπογραφή του διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κωνσταντίνου Ρήγου, έρχεται για πέντε παραστάσεις στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 9, 10, 14, 16 και 17 Μαΐου 2025.

Πρόκειται για την πρώτη συμπαραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στο κατάμεστο Εθνικό Θέατρο της Σερβίας στο Νόβι Σαντ, με το διεθνές κοινό του Φεστιβάλ να χειροκροτεί όρθιο τους συντελεστές.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, με τη «Χρυσή εποχή», επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πάρτι που δεν τελειώνει ποτέ. Με αφετηρία τις αναφορές και τις εικόνες που τον σημάδεψαν, το χορευτικό λεξιλόγιο που δημιούργησε και τις ετερόκλητες μουσικές που παίζουν στα ακουστικά του, δημιουργεί, όπως σημειώνεται στο σχετικό σημείωμα της παραγωγής, «ένα μανιφέστο μιας γενιάς που εφορμά για να σαρώσει τα πάντα».

Μέσα από χρυσές αντανακλάσεις, κάθετες οθόνες, λέξεις-συνθήματα και έναν πολυέλαιο μεγάλης κλίμακας του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη, η εν λόγω παράσταση χορού έρχεται να μιλήσει για το σήμερα και το αύριο του χορού και παράλληλα να λειτουργήσει σαν ένας αντικατοπτρισμός της 35ετούς πορείας του Κωνσταντίνου Ρήγου, όπου οι έννοιες της ειρωνείας και της νοσταλγίας μοιάζουν ταυτόσημες.

Δείτε το τρέιλερ:

Με τη «Χρυσή εποχή», ο διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ εισάγει το λεξιλόγιο του χοροθεάτρου στο Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δημιουργεί ένα νέο έργο για το μέλλον της τέχνης του χορού, μέσα σε ένα απρόβλεπτο blend των στιγμών που σημάδεψαν την 35ετή πορεία του, σε μία συνομιλία με νέα υλικά και σημερινές επιρροές.

Επίσης, με τις μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου Ρήγου και με συνεργάτη τον Θοδωρή Ρέγκλη στην πρωτότυπη μουσική δημιουργία, η «Χρυσή εποχή» έχει τον ήχο ενός χορευτικού πάρτι, στη διάρκεια του οποίου «παίζουν» από «πειραγμένες» μελαγχολικές συνθέσεις του Βέρντι και του Μπιζέ έως ελληνικά τραγούδια των Χιώτη, Λοΐζου και Μαμαγκάκη, αλλά και ροκ και τζαζ επιτυχίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Από την άρια «Addio del passato» και τον στίχο από το Hotel California «Some dance to remember, some dance to forget» έως τα κείμενα και τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν special guests, όπως, μεταξύ άλλων, οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Δημήτρης Καπουράνης, Idra Kayne, Δωροθέα Μερκούρη, Κωνσταντίνος Μπιμπής και Έλενα Τοπαλίδου, η «Χρυσή εποχή» φιλοδοξεί να μας θυμίσει ότι, καθώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε, οφείλουμε να συνεχίζουμε να χορεύουμε για να υπάρχουμε.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο οποίος, επίσης, υπογράφει και τα σκηνικά της παραγωγής, στο σημείωμά του, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Χρυσή εποχή, ένα νέο κύμα θα σαρώσει τα πάντα, εικόνες από το παρελθόν ή από το μέλλον, σκέψεις για τον έρωτα, την πίστη, την απουσία, την εγκατάλειψη. Ο άνθρωπος αλλά και ο τόπος. Είμαστε ντυμένοι ή γυμνοί όπως ο αυτοκράτορας; Είμαστε ελεύθεροι ή πολιορκημένοι; Είμαστε μαριονέτες του θεού ή ταξιδιώτες στον χειμώνα, κουβαλώντας πάντα μέσα μας τις νύχτες του καλοκαιριού; Σε ένα ρινγκ παλεύουμε με τον εαυτό ή με τη σκιά μας, μέσα σε λίμνες σκοτεινές αλλά και γαλάζιες. Ζούμε στη χώρα του ποτέ, σε ουτοπικές Αρκαδίες, σε μαγεμένους Κιθαιρώνες, σε ουτοπίες ή σε αόρατες πόλεις; Γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή μας αλλά και την ανθρωπότητα, ένα mixtape από μουσικές και τραγούδια σε γραμμόφωνα, μπομπίνες, πικάπ, γουόκμαν, boombox αλλά και μια μικρή ορχήστρα που συνοδεύει, όπως στον Τιτανικό, την ανθρωπότητα που χάνεται. Μια μουσική Βαβέλ».

Ταυτότητα παράστασης

Χρυσή εποχή

Κωνσταντίνος Ρήγος

Συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου

Στις 9, 10, 14, 16, 17 Μαΐου 2025

Ώρα έναρξης: 19:30

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλληψη, χορογραφία, σκηνικό, επιλογή τραγουδιών: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Εικαστικό έργο: Πέτρος Τουλούδης

Κοστούμια: Daglara

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βίντεο: Βασίλης Κεχαγιάς

Χορεύουν:

Βαγγέλης Μπίκος

Μάνες Αλμπέρντι, Γιάννης Γκάντσιος, Σταύρος Ικμπάλ, Έλενα Κέκκου, Γιάννης Μητράκης, Έλτον Ντιμρότσι, Πέτρος Νικολίδης, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Αριάδνη Φιλιππάκη, Άννα Φράγκου, Γιώργος Χατζόπουλος, Δέσποινα Χρυσοστόμου.

Οι παραστάσεις του μπαλέτου Χρυσή εποχή στις 9 και 10 Μαΐου 2025 θα παρουσιαστούν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας.

Στην παράσταση εμφανίζονται γυμνά σώματα.

Η συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου και η περιοδεία στο εξωτερικό υλοποιούνται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.