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Η χαρισματική τραγουδοποιός Cilia Katrali παρουσιάζει το νέο ολοκληρωμένο της άλμπουμ με τίτλο «Ανάποδα», φέρνοντας μαζί του έναν βαθιά προσωπικό και ατμοσφαιρικό μουσικό κόσμο.

Το «Ανάποδα» είναι ένα περισσότερο εσωστρεφές και πειραματικό άλμπουμ με την συνύπαρξη διαφόρων μουσικών ειδών που συνδέονται θεατρικά σε έναν ποπ απόηχο.

Πρόκειται για ένα σύνολο 9 τραγουδιών που ακροβατούν μεταξύ πραγματικότητας και ονειροφαντασίας.

Στην παραγωγή ο papatanice (Θωμάς Παπαθανάσης, ο Διγενής, ο Δημήτρης Δανόπουλος και η Μαριλενα Ορφανού(κλισέ).

Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζει το ήδη αγαπημένο «Το Γιασεμί», ένα κομμάτι γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και νοσταλγία, που αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη μουσική ταυτότητα της δημιουργού.

Η Cilia Katrali συνεχίζει να χτίζει με συνέπεια τη δική της ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, συνδυάζοντας τη στιχουργική αμεσότητα με έναν σύγχρονο ήχο.

Το νέο άλμπουμ «Ανάποδα» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://CiliaKatrali.lnk.to/Anapoda