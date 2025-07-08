Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται από τις 10 έως τις 16 Ιουλίου, οι ακόλουθες ταινίες:

NANA CINEMAX

Λ.Βουλιαγμένης 179 Δάφνη (στάση μετρό Άγιος Ιωάννης) – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Τηλ. 2109703158 – 210 9706865 www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 7,50€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5,50€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΑΕΛΛΩ CINEMAX

Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) 210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9,00€ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D= 10,000€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΄ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 7,50€ – ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6,00€ – ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ& ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

SUPERMAN Πεμπ. έως Τετ. 20:00, 22:45

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Πεμπ. έως Τετ. 20:30

DANGEROUS ANIMAL Πεμπ. έως Τετ. 22:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

F1: THE MOVIE  Πεμπ. έως Τετ. 20:45

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

LILO & STITCH (μεταγλωττισμένο) Πεμπ. έως Τετ. 19:45

JURASSIC WORLD: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πεμπ. έως Τετ. 22:00

ΑΕΛΛΩ CINEMAX ΘΕΡΙΝΟΣ

Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) Πάρκινγκ 4€ (Αγ.Μελετίου 48)
210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

SUPERMAN Πεμπ. έως Τετ. 21:15

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29 – 31 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2106464009www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Πεμπ. έως Τετ. 20:50, 22:45

ON SWIFT HORSES Πεμπ. έως Τετ. 22:45

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX

Αφροδίτης & Ιθάκης Σαρωνίδα
Τηλ. 22910 54097 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Πεμπ. έως Τετ. 20:50

ON SWIFT HORSES Πεμπ. Έως Τετ.22:45

ΤΡΙΑΝΟΝ CINEMAX

Κεφαλληνίας 4 Σαρωνίδα Τηλ. 22910 54931 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

SUPERMAN Πεμπτη. 21:00, 23:15, Παρ. έως Δευτ. & Τετ. 20:50, Τριτη 23:00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ Πεμπτη 19:00

BLACK BAG Παρ. έωςΚυρ.. 23:00

ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δευτερα&Τεταρτη23:00

ELIO (μεταγλωττισμένο) Τρίτη 20:50

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ CINEMAX

Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Τηλ. 22920 25889 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

SUPERMAN ΠΕΜΠ. έως ΚΥΡ. 20:50
ΔΕΥΤ. & ΤΡ. 23:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 22:30

SINNERS
ΠΕΜΠ. έως ΚΥΡ. 23:10
LILO & STITCH (μεταγλωττισμένο)
ΔΕΥΤ. & ΤΡ. 20:50

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00

ΘΗΣΕΙΟ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 7 ΘΗΣΕΙΟ Τηλ. 2103420864 – 2103470980

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Πέμπτη έως Κυριακή 9€, Δευτέρα έως Τετάρτη 7€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΝΥΧΤΑ ΑΓΩΝΙΑΣ Πεμπ. έως Τετ. 20:50

ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΠεμπ. έωςΤετ. 23:05

ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & 2 CINEMAX

Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 (20μ.από τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό)
Τηλ. 2106469398 – 2106445221www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9,00€ ΠΑΙΔ. Έως 12 ετών ΦΟΙΤ.ΑΜΕΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 65: 7,50€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6,00€ – ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX

ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ (απέναντι στο Βάρσο) στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά

Τηλ. 2106231601 – 210 6231933 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.grΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 9,00€ ΠΑΙΔ. Έως 12 ετων. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,50€

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ 1 & 2 CINEMAX

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 245 ΚΗΦΙΣΙΑ (Ζηρίνειο) (στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά)
Τηλ. 2106233567 – 210 6832808 www.cinemax.gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 9,00€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€

ΠΑΙΔ. Έως 12 ετών – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,50€

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

 

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