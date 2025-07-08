Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται από τις 10 έως τις 16 Ιουλίου, οι ακόλουθες ταινίες:
NANA CINEMAX
Λ.Βουλιαγμένης 179 Δάφνη (στάση μετρό Άγιος Ιωάννης) – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Τηλ. 2109703158 – 210 9706865 www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 7,50€
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5,50€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΑΕΛΛΩ CINEMAX
Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) 210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9,00€ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D= 10,000€
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΄ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 7,50€ – ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6,00€ – ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ& ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
SUPERMAN Πεμπ. έως Τετ. 20:00, 22:45
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Πεμπ. έως Τετ. 20:30
DANGEROUS ANIMAL Πεμπ. έως Τετ. 22:30
ΑΙΘΟΥΣΑ 3
F1: THE MOVIE Πεμπ. έως Τετ. 20:45
ΑΙΘΟΥΣΑ 4
LILO & STITCH (μεταγλωττισμένο) Πεμπ. έως Τετ. 19:45
JURASSIC WORLD: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Πεμπ. έως Τετ. 22:00
ΑΕΛΛΩ CINEMAX ΘΕΡΙΝΟΣ
Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) Πάρκινγκ 4€ (Αγ.Μελετίου 48)
210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
SUPERMAN Πεμπ. έως Τετ. 21:15
ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29 – 31 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2106464009www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Πεμπ. έως Τετ. 20:50, 22:45
ON SWIFT HORSES Πεμπ. έως Τετ. 22:45
ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX
Αφροδίτης & Ιθάκης Σαρωνίδα
Τηλ. 22910 54097 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Πεμπ. έως Τετ. 20:50
ON SWIFT HORSES Πεμπ. Έως Τετ.22:45
ΤΡΙΑΝΟΝ CINEMAX
Κεφαλληνίας 4 Σαρωνίδα Τηλ. 22910 54931 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
SUPERMAN Πεμπτη. 21:00, 23:15, Παρ. έως Δευτ. & Τετ. 20:50, Τριτη 23:00
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ Πεμπτη 19:00
BLACK BAG Παρ. έωςΚυρ.. 23:00
ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δευτερα&Τεταρτη23:00
ELIO (μεταγλωττισμένο) Τρίτη 20:50
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ CINEMAX
Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Τηλ. 22920 25889 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
SUPERMAN ΠΕΜΠ. έως ΚΥΡ. 20:50
ΔΕΥΤ. & ΤΡ. 23:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 22:30
SINNERS
ΠΕΜΠ. έως ΚΥΡ. 23:10
LILO & STITCH (μεταγλωττισμένο)
ΔΕΥΤ. & ΤΡ. 20:50
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00
ΘΗΣΕΙΟ
ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 7 ΘΗΣΕΙΟ Τηλ. 2103420864 – 2103470980
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Πέμπτη έως Κυριακή 9€, Δευτέρα έως Τετάρτη 7€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
ΝΥΧΤΑ ΑΓΩΝΙΑΣ Πεμπ. έως Τετ. 20:50
ΑΠΟΣΤΡΟΦΗΠεμπ. έωςΤετ. 23:05
ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & 2 CINEMAX
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 (20μ.από τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό)
Τηλ. 2106469398 – 2106445221www.cinemax.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9,00€ ΠΑΙΔ. Έως 12 ετών ΦΟΙΤ.ΑΜΕΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 65: 7,50€
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6,00€ – ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX
ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ (απέναντι στο Βάρσο) στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά
Τηλ. 2106231601 – 210 6231933 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.grΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 9,00€ ΠΑΙΔ. Έως 12 ετων. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,50€
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
ΚΗΦΙΣΙΑ 1 & 2 CINEMAX
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 245 ΚΗΦΙΣΙΑ (Ζηρίνειο) (στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά)
Τηλ. 2106233567 – 210 6832808 www.cinemax.gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 9,00€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€
ΠΑΙΔ. Έως 12 ετών – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,50€
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ