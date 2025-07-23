Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται από τις  24 έως τις 30 Ιουλίου, οι ακόλουθες ταινίες:

ΑΕΛΛΩ CINEMAX

Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) 210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9,00€ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D= 10,000€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΄ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 7,50€ – ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6,00€ – ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

FANTASTIC FOUR Πεμπ. έως Τετ. 20:00, 22:20

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

JOUNGLE BEAT 2 Πεμπ. έως Τετ. 19:30

ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ Πεμπ. έως Τετ. 21:15

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Πεμπ. έως Τετ. 19:40

FOLLEMENTE Πεμπ. έως Τετ. 21:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

LILO & STITCH (μεταγλωττισμένο) Πεμπ. έως Τετ. 19:45

SUPERMAN Πεμπ. έως Τετ. 22:00

ΑΕΛΛΩ CINEMAX ΘΕΡΙΝΟΣ

Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια) Πάρκινγκ 4€ (Αγ.Μελετίου 48)

210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

FANTASTIC FOUR Πεμπ. έως Τετ. 20:45

MOTEL DESTINO Πεμπ. έως Τετ.23:00

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29 – 31 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2106464009www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ Πεμπ. έως Τετ. 20:50

FOLLEMENTE Πεμπ.έως Τετ. 22:30

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX

Αφροδίτης & Ιθάκης Σαρωνίδα

Τηλ. 22910 54097 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

FOLLEMENTE Πεμπ. έως Κυρ. & Τρ. Τετ. 20:45, Δευτέρα 21:15

Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Πεμπ. έως Κυρ. 22:40

ISLANDS Τρ. Τετ.. 22:40, Δευτέρα 23:15

ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΓΚΟΤΣΗΣ: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Δευτέρα 20:00

ΤΡΙΑΝΟΝ CINEMAX

Κεφαλληνίας 4 Σαρωνίδα Τηλ. 22910 54931 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

LILO&STITCH (μεταγλωττισμένο) Πεμπ. Παρ.20:45

ELIO (μεταγλωττισμένο) Τετ..20:45

JURASSIC WORLD: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τρίτη20:45

CONCLAVE Δευτέρα 20:45

SORRY BABY Πεμπ. έως Κυρ. 22:45

ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Σαβ. Κυρ. 20:45, Δευτ. 23:00 Τρ. έως Τετ, 22:45

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ CINEMAX

Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Τηλ. 22920 25889 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: 7,00€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

FANTASTIC FOUR Πεμπ. & Παρ 20:45, 23:05 Σαβ.έως Τετ. 23:00

Ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Σαβ. &Κυρ.. 20:45

LILO & STITCH (μεταγλωττισμένο) Δευτ. έως Τετ.20:45

ΘΗΣΕΙΟ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 7 ΘΗΣΕΙΟ Τηλ. 2103420864 – 2103470980

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Πέμπτη έως Κυριακή 9€, Δευτέρα έως Τετάρτη 7€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ Πεμπ. έως Τετ. 20:50, 23:00

NANA CINEMAX

Λ.Βουλιαγμένης 179 Δαφνη (σταση μετρο Αγιος Ιωάννης) – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Τηλ. 2109703158 – 210 9706865 www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ – ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 7,50€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5,50€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & 2 CINEMAX

Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 (20μ.απο τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό)

Τηλ. 2106469398 – 2106445221www.cinemax.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 9,00€ ΠΑΙΔ. Έως 12 ετών ΦΟΙΤ.ΑΜΕΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 65: 7,50€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 6,00€ – ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX

ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ (απέναντι στο Βάρσο) σταση ΗΣΑΠ Κηφισιά

Τηλ. 2106231601 – 210 6231933 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.grΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 9,00€ ΠΑΙΔ. Έως 12 ετων. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,50€

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ 1 & 2 CINEMAX

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 245 ΚΗΦΙΣΙΑ (Ζηρίνειο) (στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά)

Τηλ. 2106233567 – 210 6832808 www.cinemax.gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 9,00€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€

ΠΑΙΔ. Έως 12 ετών – ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,50€

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Cinemax Cinemas