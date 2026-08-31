Το πολυσυζητημένο «Cleansed» της Σάρα Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, μετά τη σαρωτική sold-out επιτυχία της πρώτης σεζόν, επιστρέφει από τις 28 Σεπτεμβρίου για 2η χρονιά και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:30.

Με την ανταπόκριση του κοινού να παραμένει εντυπωσιακή και τη ζήτηση αμείωτη, η προπώληση εισιτηρίων άνοιξε πλέον και για τον μήνα Νοέμβριο, δίνοντας ξανά την ευκαιρία στους θεατές να εξασφαλίσουν έγκαιρα τις θέσεις τους για μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών.

To «Cleansed» της Σάρα Κέιν (γνωστό στα Ελληνικά με τον τίτλο “Καθαροί, Πια”), γραμμένο το 1998, αποτελεί ακόμη και σήμερα μια κρίσιμη αλληγορία, ένα σήμα κινδύνου για μια κοινωνία που απαγορεύει, καταστέλλει και εξουδετερώνει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα. Σε μια στιγμή της ανθρωπότητας που ξανανθίζουν οι πόλεμοι, ο φασισμός και ο συντηρητισμός το -ακόμη και σήμερα – σοκαριστικό έργο της Σάρα Κέιν φαντάζει πιο αναλλοίωτο και πιο ταιριαστό από ποτέ. Ένα έργο – ποίημα, χωρισμένο σε 20 μικρές σκηνές, λειτουργεί σαν ένα μανιφέστο υπέρ του Ανθρώπου.

Σ’ ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το οποίο διαχειρίζεται ο Τίνκερ, 6 πρόσωπα προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα τους, τη φωνή τους και να ζήσουν έξω από ταξινομήσεις και στενό πλαίσιο. Ο Γκράχαμ ψάχνει τον θάνατο, η Γκρέις ψάχνει τον αδελφό της και θέλει να γίνει αυτός, ο Καρλ ζητάει απόλυτη δέσμευση, ο Ροντ ψάχνει την ανεξαρτησία, ο Ρόμπιν προσπαθεί να σταματήσει τη φωνή που ακούει στο κεφάλι του, η Γυναίκα θέλει να βρει κάποιον να την σώσει και να την αναβαπτίσει. Όλοι ψάχνουν την αγάπη και την αποδοχή, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα σε μια κοινωνία πλήρως αποστεγνωμένη που “καθαρίζει” τους ανθρώπους από ό,τι θεωρεί απαγορευμένο. Ο Τίνκερ θα τους υποβάλλει – και θα υποβάλλει εαυτόν – στις πιο σκληρές δοκιμασίες για να τους εξιλεώσει (η για να τους τιμωρήσει;).

Ένα έργο σκοτεινό, λυρικό και βαθιά σωματικό, όπου οι ήρωες παλεύουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν σε έναν κόσμο που τους κατακερματίζει, με φόντο την αδυσώπητη εξουσία και την ακραία βία. Πόσο μπορείς να αντισταθείς για να διατηρήσεις την υπόσταση σου και την ελευθερία σου;

7 ηθοποιοί, 7φωνές (εκφάνσεις του ίδιου υπαρξιακού αδιεξόδου) συνθέτουν μια πανανθρώπινη κραυγή που αναζητά την Κάθαρση. Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το πιο τολμηρό έργο του 20ου αιώνα με τον πιο ιδανικό θίασο: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.

Σημαντική σημείωση

1. H παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους.

2. Η παράσταση περιέχει σκηνές βίας και σεξουαλικής αναπαράστασης.

3. Μετά την ανακοινωμένη ώρα έναρξης της παράστασης ο διοργανωτής δεν επιτρέπει την είσοδο σε αργοπορημένους θεατές. Οι αργοπορημένοι θεατές που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος δεν δικαιούνται αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.

4. Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση της παράστασης.

5. Θα δοθούν στους θεατές σακουλάκια που θα τοποθετήσουν μέσα το κινητό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης.

6. Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών (strobelights), καπνού (haze) και δυνατών ήχων.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης

Φωτισμοί : ΕλίζαΑλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες &Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Διανομή

Τίνκερ: Χρήστος Λούλης

Γκρέις: Μαίρη Μηνά

Γκράχαμ: Δημήτρης Καπουράνης

Γυναίκα: Νατάσα Εξηνταβελώνη

Ροντ: Γιώργος Ζυγούρης

Καρλ: Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Ρόμπιν: Θανάσης Ραφτόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από 28/9 κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:30

Διάρκεια παράστασης: 105’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

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