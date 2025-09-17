Το ραπ ντουέτο Clipse έγινε το πρώτο hip-hop συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Βατικανό.

Οι αδερφοί Pusha T και Malice συνοδευόμενοι από τον Τζον Λέτζεντ και τη χορωδία γκόσπελ Voices of Fire ερμήνευσαν την επιτυχία τους «The Birds Don’t Sing» από το άλμπουμ τους «Let God Sort Em Out», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και είναι το πρώτο από το 2009.

Οι Clipse εμφανίστηκαν μπροστά σε κοινό 250.000 ατόμων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο πλαίσιο της συναυλίας «Grace For The World» του Φαρέλ Γουίλιαμς, με την οποία γιορτάστηκε το Ιωβηλαίο Έτος 2025 και έκλεισε η τρίτη ετήσια Παγκόσμια Συνάντηση για την Ανθρώπινη Αδελφότητα.

Συνεργασία κορυφαίων καλλιτεχνών στη σκηνή του Βατικανού

Η χορωδία Voices of Fire και ο Τζον Λέτζεντ συμμετείχαν και στην ηχογράφηση του τραγουδιού, που συνυπογράφουν ο Φαρέλ Γουίλιαμς και ο Στίβι Γουόντερ. Στο «The Birds Don’t Sing» στο οποίο οι Pusha T και Malice αναφέρονται στην απώλεια των δύο γονιών τους σε διάστημα τεσσάρων μηνών, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ο Στίβι Γουόντερ παίζει πιάνο.

Η εκδήλωση που επιμελήθηκαν ο Φαρέλ Γουίλιαμς και ο Ανρέα Μποτσέλι σηματοδότησε την κορύφωση της Παγκόσμιας Συνάντησης για την Ανθρώπινη Αδελφότητα 2025, διεθνούς συνόδου κορυφής που προωθεί την παγκόσμια ενότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρήνη.

Η Τζένιφερ Χάντσον ανέβηκε επίσης στη σκηνή και τραγούδησε με τον Μποτσέλι.