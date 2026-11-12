Τρία γνώριμα στο κοινό του Coachella ονόματα θα ηγηθούν του κορυφαίου μουσικού θεσμού στην έρημο της Καλιφόρνια τον ερχόμενο Απρίλιο, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του.

Η Dua Lipa, οι Tame Impala και η SZA, έχοντας ήδη στο ενεργητικό τους εμφανίσεις στο Coachella Valley Music and Arts Festival, θα επιστρέψουν ως οι κεντρικοί καλλιτέχνες της επερχόμενης διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικά τριήμερα.

Οι Tame Impala, το ροκ συγκρότημα που δημιούργησε ο Kevin Parker το 2007 στο Περθ της Αυστραλίας, θα βρεθούν ξανά στην κορυφή του προγράμματος μετά το 2019, όταν είχαν γράψει ιστορία ως οι πρώτοι Αυστραλοί επικεφαλής του φεστιβάλ.

Από την πλευρά τους, τόσο η Dua Lipa όσο και η SZA έχουν επίσης εμπειρία από το Coachella. Σύμφωνα με το ΑP, η SZA ανέβηκε στη σκηνή ως καλεσμένη-έκπληξη του Justin Bieber κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ως επικεφαλής νωρίτερα φέτος, ενώ η Lipa είχε εμφανιστεί στο σετ του Martin Garrix το 2017.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή σύνθεση έχει ο Πορτορικανός καλλιτέχνης Daddy Yankee, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του άτυπου τέταρτου επικεφαλής, πραγματοποιώντας παράλληλα το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ. Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το πρώτο concept άλμπουμ του με τίτλο «La Postal».

Παράλληλα, στη σκηνή του Dance Tent επιστρέφει η Madonna, 20 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση στον ίδιο χώρο για την παρουσίαση του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor». Αξίζει να σημειωθεί ότι η «βασίλισσα της ποπ» είχε εμφανιστεί απροειδοποίητα και στη φετινή διοργάνωση, ερμηνεύοντας μαζί με τη Sabrina Carpenter το τραγούδι «Bring Your Love».

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τους Phoebe Bridgers, Weezer, Dom Dolla, Don Toliver, Robyn, Zara Larsson, Steve Lacy, Kelela, Kehlani, Jisoo, Diljit Dosanjh, Tiësto, Kygo, Adéla, Måneskin, Four Tet, Underworld, Giorgio Moroder, Peggy Gou, Angine de Poitrine και Social Distortion μεταξύ άλλων.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στο Empire Polo Club στο Ίντιο της Καλιφόρνια στις 9-11 και 16-18 Απριλίου 2027, με περισσότερους από 100.000 θεατές να αναμένονται καθημερινά. Για 15η χρονιά, το YouTube θα μεταδώσει ζωντανά τις εμφανίσεις, παραμένοντας ο αποκλειστικός συνεργάτης διαδικτυακής μετάδοσης της διοργάνωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ