«Core Training – Η λειτουργική προσέγγιση πίσω από τη σταθερότητα» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Ιωάννη Τσαρτσαπάκη, Ph.D., που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση.

Ο κορμός αποτελεί το κεντρικό λειτουργικό σύστημα του αν­θρώπινου σώματος, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μυών, συν­δέσμων, αρθρώσεων και νευρομυϊκών μηχανισμών που ρυθμί­ζουν τη σταθερότητα, τον έλεγχο της κίνησης και τη μετάδοση της δύναμης σε κάθε δραστηριότητα. Η ποιότητα της κίνησης, η προστασία της σπονδυλικής στήλης και η συνολική απόδο­ση εξαρτώνται από την αποτελεσματική λειτουργία αυτού του συστήματος.

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει μια πλήρη και τεκμηριω­μένη προσέγγιση της προπόνησης του κορμού, βασισμένη στο λειτουργικό μοντέλο FCTS. Αναλύει τη δομή, τη νευρομυϊκή οργάνωση και τη λειτουργική αποστολή του κορμού, και με­τατρέπει τη θεωρία σε πρακτική εφαρμογή μέσα από σαφή κριτήρια αξιολόγησης, μεθοδολογία ενεργοποίησης και στο­χευμένη προπονητική καθοδήγηση.

Το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερες από εκατό ασκήσεις, οργανωμένες σε πέντε λειτουργικά πεδία «σταθερότητα, δύνα­μη, ισχύ, ευκινησία και αντοχή», καθώς και πλήρη προπονητικά προγράμματα που καθοδηγούν τον αναγνώστη στη συστηματι­κή ανάπτυξη ενός λειτουργικού και ανθεκτικού κορμού. Αποτε­λεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, αθλητές και επαγγελματίες της άσκησης που επιδιώκουν μια ακριβή, σύγχρονη και πρα­κτικά εφαρμόσιμη προσέγγιση στην προπόνηση του κορμού.

Τιμή: €30,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026

Ο συγγραφέας

Ο Ιωάννης Τσαρτσαπάκης Ph.D. είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τ.Ε.Φ.Α.Α του Α.Π.Θ. (Σέρρες), με γνωστικό αντικείμενο την Αεροβική και τη Μυϊκή Ενδυνάμωση. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση του κορμού, την άσκηση αναψυχής, την εικόνα του σώματος και τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους της φυσικής δραστηριότητας. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διδάσκοντας συστηματικά μαθήματα αεροβικής άσκησης, προπόνησης με αντιστάσεις και προπονητικής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει δεκάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, καθώς και συμμετοχή σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμβάλει σε σημαντικές μελέτες που αφορούν την προπόνηση του κορμού, την μέθοδο Pilates, τις νευρομυϊκές προσαρμογές της άσκησης, την εικόνα του σώματος και την ψυχική υγεία των ασκούμενων. Παράλληλα, έχει διακριθεί ως κριτής σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, με περισσότερες από 160 αξιολογήσεις άρθρων, ενώ έχει συμπεριληφθεί στις λίστες “Exceptional Reviewers” της MDPI.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει το βιβλίο Core Training – Η λειτουργική προσέγγιση πίσω από τη σταθερότητα (Εκδόσεις Παπαζήση, 2026), καθώς και νέο έργο υπό έκδοση σχετικά με τη λειτουργική ενδυνάμωση του κορμού στη μέθοδο Pilates. Με 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο του Fitness, στη λειτουργική άσκηση και στην εφαρμοσμένη κινησιολογία, ο Ιωάννης Τσαρτσαπάκης συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση και την πρακτική γνώση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή της υγείας, της άσκησης και της ποιότητας ζωής των ασκούμενων.