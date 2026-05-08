Για τη σημασία της τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions του Ομίλου ΟΤΕ, σε συνάντηση του σωματείου «Διάζωμα» με τα εταιρικά του μέλη.

Όπως τόνισε ο κ. Μιχαλάκης, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αξιοποιώντας τα κορυφαία δίκτυά της και προηγμένες ψηφιακές λύσεις που φέρνουν το παρελθόν πιο κοντά στο παρόν. Ειδικότερα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υλοποιεί ένα εκτεταμένο έργο εγκατάστασης δωρεάν Wi-Fi σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ελλάδας, με συνολική επένδυση που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Δεκάδες σημαντικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη, η Κνωσός, οι Δελφοί, η Αρχαία Ολυμπία και η Δήλος, διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία των επισκεπτών. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να διατεθεί δωρεάν Wi-Fi και στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης (Γεντί Κουλέ), την Ακρόπολη της Λίνδου και τους Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας.

Ο κ. Μιχαλάκης αναφέρθηκε επίσης στη δωρεάν εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας COSMOTE CHRONOS, για κινητά και tablets, η οποία «ζωντανεύει» τα μνημεία του ιερού βράχου και των κλιτύων της Ακρόπολης και επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν ψηφιακά στο εσωτερικό τους από οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Καινοτομία της εφαρμογής αποτελεί η ψηφιακή βοηθός – ξεναγός «Κλειώ», που συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο, σε ελληνικά και αγγλικά.

Σημαντική είναι η συμβολή της εταιρείας και στην υποστήριξη εμβληματικών αρχαιολογικών ανασκαφών, μέσω προηγμένων λύσεων συνδεσιμότητας και τεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα:

Από το 2014, η COSMOTE TELEKOM στηρίζει την υποθαλάσσια αρχαιολογική έρευνα στο ναυάγιο των Αντικυθήρων, το οποίο έχει φέρει στο φως μοναδικά ευρήματα της ελληνιστικής περιόδου, με κορυφαίο τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον πρώτο γνωστό αναλογικό υπολογιστή της αρχαιότητας. Για τις ανάγκες της ανασκαφής, έχει τεθεί σε λειτουργία υποδομή 5G που εξασφαλίζει ζωντανή αναμετάδοση των εικόνων από τον βυθό, ενώ η επιστημονική ομάδα έχει εξοπλιστεί με τεχνολογικά εργαλεία που διευκολύνουν την έρευνα και την τεκμηρίωση.

Στην Κέρο και το Δασκαλιό, η εταιρεία συνεχίζει και φέτος να συμβάλλει ενεργά στο «The Cambridge Keros Project», ένα από τα σημαντικότερα και πιο πρωτοποριακά αρχαιολογικά εγχειρήματα διεθνώς. Παρέχει στην ερευνητική ομάδα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως tablets, drones, routers και powerbanks, ενώ ενισχύει τη συνδεσιμότητα με δίκτυα 5G, επιτρέποντας άμεση καταγραφή και ανάλυση δεδομένων στο πεδίο.

Αντίστοιχη είναι η συμβολή της εταιρείας στην Αρχαία Αρκεσίνη Αμοργού, όπου καλύπτει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ανασκαφής και προσφέρει κάλυψη 5G στον χώρο της Ακρόπολης.

Οκ. Μιχαλάκης αναφέρθηκε, τέλος, στο COSMOTE HISTORY, το μοναδικό ελληνικό κανάλι ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε το 2016 με στόχο να διαφυλάξει, να αναδείξει και να μεταδώσει την ελληνική ιστορία στο κοινό, και να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Σήμερα, το COSMOTE HISTORY φιλοξενεί περισσότερες από 200 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές, με επίκεντρο τον πολιτισμό, την ιστορία, τους τόπους και τα έθιμα της Ελλάδας.

Το «Διάζωμα» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θέατρα, ωδεία, αμφιθέατρα, στάδια, ιππόδρομοι κλπ) σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Η COSMOTE TELEKOM είναι μέλος του σωματείου από το 2015 και συνεισφέρει ενεργά στις πρωτοβουλίες και δράσεις του, στηρίζοντας την προσπάθεια σύνδεσης των μνημείων με τη σύγχρονη ζωή μέσα από καινοτόμες, τεχνολογικά υποστηριζόμενες παρεμβάσεις. Ενδεικτικά, στήριξε τη μελέτη για την Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό 2016-2022, ενώ παράλληλα βρέθηκε δίπλα σε τοπικές κοινωνίες που είχαν πληγεί, όπως η Βόρεια Εύβοια και ο Έβρος, συμμετέχοντας σε δράσεις για την ψηφιακή τους αναβάθμιση.